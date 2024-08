Tim Walz et Kamala Harris, au Wisconsin

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS

Kamala Harris et son colistier Tim Walz ont pris le chemin du Wisconsin, mercredi, au lendemain de l’annonce officielle sur la composition du ticket démocrate. Tout comme J.D. Vance, le candidat républicain à la vice-présidence.

« C’est clair pour moi : la voie vers la Maison-Blanche passe par cet État », a dit Mme Harris devant plusieurs milliers de partisans, réunis dans la ville d’Eau Claire pour un rassemblement en plein air.

Avec un grand sourire, elle a qualifié le ticket composé de M. Walz et d’elle-même de « joyeux guerriers ». La candidate à la présidence a mis la foule en garde contre un nouveau mandat de Donald Trump.

Passage obligé

L’évènement semble avoir été particulièrement populaire.

« C’est le plus gros rassemblement politique que j’ai vu depuis celui d’Obama, en 2008 », a commenté au téléphone le professeur de sciences politiques de l’Université du Wisconsin à Eau Claire, Geoffrey D. Peterson.

Installé dans cette ville de quelque 69 000 habitants depuis plus de 20 ans, il a été témoin de son lot d’évènements politiques, dans une région où les résultats serrés rendent le passage quasi obligé. Le choix, annoncé mardi, de la candidature démocrate à la vice-présidence de Tim Walz, gouverneur du Minnesota – voisin du Wisconsin – n’était peut-être pas étranger à cet engouement.

Je pense que Harris a fait un bon choix. C’est une figure paternelle typique du Midwest, et ensemble, ils apportent une bonne énergie. Geoffrey D. Peterson, professeur de sciences politiques de l’Université du Wisconsin à Eau Claire

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Kamala Harris et son colistier Tim Walz, au Michigan

L’arrivée de M. Walz sur le ticket démocrate semble avoir été accueillie favorablement par les donateurs : en 24 heures, la campagne a dit avoir amassé 36 millions US.

État pivot

Mme Harris et M. Walz n’étaient pas les seuls candidats à faire un arrêt mercredi à Eau Claire ; le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, s’est aussi rendu sur place.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, à Shelby Township, au Michigan

Les adversaires politiques se sont croisés à leur arrivée sur le tarmac, a dit M. Vance en conférence de presse, ajoutant s’être approché pour « regarder [son] futur avion » – celui des vice-présidents du pays, le poste qu’il convoite.

Le Wisconsin est l’un des États pivots, importants à remporter en novembre pour accéder à la Maison-Blanche. Joe Biden a obtenu la majorité des voix dans cet État en 2020, mais Donald Trump y a devancé Hillary Clinton en 2016.

Dans les deux élections, moins d’un point de pourcentage séparait les candidats.

Midwest

J.D. Vance, sénateur de l’Ohio, et Tim Walz, gouverneur du Minnesota, proviennent tous deux du Midwest, une région que les deux camps tentent de séduire. Et ils font contrepoids au profil plus urbain des candidats à la présidence.

« Le gouverneur Walz a une expérience rurale, il a travaillé sur les questions de l’agriculture et des vétérans lorsqu’il était à la Chambre des représentants, et l’agriculture est une grosse partie de l’économie du Wisconsin, comme c’est le cas au Minnesota », explique Lilly Goren, professeure de sciences politiques à l’Université Carroll, à Waukesha, à l’ouest de Milwaukee.

Donald Trump n’a pas accompagné son colistier au Wisconsin et au Michigan mercredi, mais a critiqué Mme Harris et M. Walz en discutant au téléphone avec les animateurs d’une émission de télévision de Fox News. « C’est un ticket qui voudrait que ce pays devienne communiste immédiatement », a-t-il dit.

PHOTO KEVIN MOHATT, REUTERS Des partisans démocrates attendent Kamala Harris et Tim Walz, à Eau Claire, au Wisconsin.

Critiques

À Eau Claire, en conférence de presse dans le hangar d’une manufacture d’équipement d’aviation, M. Vance a reproché à Kamala Harris d’esquiver les questions des journalistes. Il lui a aussi attribué la responsabilité pour les politiques à la frontière sud, permettant « à des cartels mexicains d’introduire du fentanyl dans notre pays ».

La crise des opioïdes, incluant le fentanyl – et il peut y en avoir qui vient de la frontière sud ou d’autres avenues –, c’est quelque chose qui touche beaucoup de communautés rurales ou anciennement urbaines, donc ça parle aux gens, pas juste du Wisconsin, mais ça peut leur parler aussi Lilly Goren, professeure de sciences politiques à l’Université Carroll

S’appuyant sur son expérience personnelle de fils d’une personne dépendante aux drogues, M. Vance a dit comprendre la souffrance vécue par nombre d’Américains.

Kamala Harris et Tim Walz devaient se rendre au Michigan, un autre État pivot, en soirée mercredi. M. Vance avait commencé sa journée dans cet État, à Shelby.

Avec l’Agence France-Presse et CNN