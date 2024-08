PHOTO NICOLE CRAINE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Contrairement à Joe Biden, Kamala Harris peut s’aventurer au-delà du « mur bleu » et courtiser l’électorat des États du Sud ou du Sud-Ouest, qui ne semblaient plus à la portée du président. C’est dire comment son arrivée à la tête du ticket démocrate a changé la carte électorale.

Le « mur bleu », rappelons-le, fait référence aux 18 États américains qui ont l’habitude de voter pour le candidat démocrate à la présidence depuis 1992. Habitude avec laquelle trois d’eux ont rompu en 2016 pour permettre à Donald Trump d’accéder à la Maison-Blanche.

Il s’agit de la Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, qui ont renoué en 2020 avec leurs habitudes électorales. En 2024, malgré son retard dans les sondages, Joe Biden misait sur ces trois États clés pour atteindre le chiffre magique de 270 grands électeurs nécessaires pour être réélu.

Cette stratégie ne laissait aucune marge de manœuvre au président. Elle signifiait que ce dernier ne croyait plus en ses chances de répéter ses victoires de 2020 en Géorgie, en Arizona et au Nevada.

Dans ces trois États clés du Sud et du Sud-Ouest, Joe Biden tirait de l’arrière sur Donald Trump par des marges beaucoup plus importantes que dans les États clés situés derrière le « mur bleu », selon les sondages.

Or, son remplacement par Kamala Harris comme candidate présidentielle du Parti démocrate change la donne. Selon la moyenne des sondages du site 538, la vice-présidente devance Donald Trump par 1,1 point de pourcentage en Pennsylvanie (alors que Joe Biden tirait de l’arrière par 4 points de pourcentage), par 2,1 points au Michigan et par 1,4 point au Wisconsin.

Le choix de Tim Walz comme colistier devrait l’aider dans ces trois États, et tout particulièrement au Wisconsin et au Michigan. En tant que vétéran et chasseur issu d’un milieu rural, le gouverneur du Minnesota est susceptible de séduire une partie de l’électorat blanc qui ne se reconnaissait plus dans le Parti démocrate.

Kamala Harris est par ailleurs compétitive en Géorgie, où elle tire de l’arrière sur Donald Trump par 0,8 point de pourcentage, de même qu’en Arizona, où son retard est de 1,9 point, selon la moyenne des sondages de 538. Le site n’a pas de moyenne pour le Nevada, mais un sondage de suivi Bloomberg/Morning Consult crédite Harris d’une avance de 2 points de pourcentage dans cet État.

Au moment de quitter la course à la Maison-Blanche, Joe Biden accusait des retards sur Donald Trump d’au moins 5,5 points de pourcentage en Géorgie, en Arizona et au Nevada. Ses ennuis dans ces trois États clés tenaient en grande partie à leur électorat, qui compte plus de jeunes et plus d’électeurs issus des communautés noires et hispaniques que les États clés situés derrière le « mur bleu ».

En vogue auprès de certains groupes

Il se trouve que Kamala Harris fait beaucoup mieux que le président auprès des moins de 30 ans, des Noirs et des Hispaniques. Et elle pourrait en théorie accentuer encore ses marges auprès des mêmes électeurs d’ici le 5 novembre.

Résultat : au moment d’écrire ces lignes, Kamala Harris jouit d’une marge de manœuvre plus grande que celle de Joe Biden sur le plan électoral. Elle pourrait ainsi se permettre de perdre la Pennsylvanie et ses 19 grands électeurs, de même que l’Arizona et ses 11 grands électeurs, mais dépasser quand même le chiffre magique de 270 grands électeurs en remportant la Géorgie et le Nevada.

Un tel scénario lui donnerait 273 grands électeurs, si elle parvenait évidemment à conserver les autres États que Joe Biden a remportés en 2020.

Sa voie vers les 270 grands électeurs pourrait même passer par la Caroline du Nord, à en croire le gouverneur démocrate de cet État, Roy Cooper, qui dit avoir une sensation de déjà-vu ces jours-ci.

« J’ai retrouvé le sentiment de 2008 », a-t-il déclaré sur MSNBC dimanche en faisant allusion à l’enthousiasme des électeurs démocrates.

Nous avons gagné la Caroline du Nord pour Barack Obama ; j’ai le même sentiment aujourd’hui. Nous allons vraiment nous mettre au travail ici. Roy Cooper, gouverneur de Caroline du Nord

En 2020, Donald Trump a gagné la Caroline du Nord, État en pleine transformation démographique, par seulement 1,2 point de pourcentage.

Trump chancelant ?

Après le désistement de Joe Biden, l’ancien président doit donc consacrer temps, argent et énergie à des États où il jouissait d’une avance confortable il y a moins d’un mois. D’où sa présence samedi dans le même amphithéâtre d’Atlanta où 10 000 partisans survoltés avaient acclamé Kamala Harris quatre jours plus tôt.

L’ancien président était d’humeur massacrante. Après s’être plaint des rangées de sièges vides dans l’amphithéâtre, il s’en est pris au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, et au secrétaire d’État du Peach State, Brad Raffensperger, leur reprochant d’avoir manqué de loyauté à son égard lors de l’élection présidentielle de 2020. Il a même attaqué la femme du gouverneur, qui a annoncé son intention d’écrire le nom de son mari sur son bulletin de vote comme candidat présidentiel en novembre.

Donald Trump n’aurait peut-être pas ressenti le besoin de ressasser ses griefs à Atlanta si Kamala Harris n’avait pas remis en jeu la Géorgie et les autres États clés du Sud et du Sud-Ouest.