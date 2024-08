Décryptage Ce que Kamala Harris doit à Nancy Pelosi

(New York) Malheureusement, il manquera un chapitre fascinant aux mémoires de Nancy Pelosi, qui paraîtront mardi. Intitulé The Art of Power (L’art du pouvoir), le livre de 352 pages ne contiendra pas un mot sur le rôle de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants dans le retrait historique de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche.