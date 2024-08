Kamala Harris a louangé mardi son colistier, Tim Walz, qui a en retour remercié la candidate démocrate d’« avoir ramené la joie »

Kamala Harris a choisi son colistier, futur vice-président des États-Unis si les démocrates l’emportent. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, est décrit comme un homme authentique, terre-à-terre, jovial. Mais ses idées progressistes aideront-elles la candidate à la présidence à séduire les Américains indécis ?

« Wow ! », a dit Tim Walz en regardant la foule réunie à Philadelphie pour le premier rassemblement du ticket Harris-Walz. Il s’est tourné vers l’actuelle vice-présidente, candidate à la présidence. « Merci d’avoir ramené la joie », lui a-t-il dit.

Le politicien de 60 ans s’est attiré les acclamations de la foule, particulièrement lorsque Mme Harris a abordé sa carrière d’enseignant au secondaire et d’entraîneur de football.

« Tim Walz est le genre d’enseignant et de mentor que chaque enfant américain rêve d’avoir et que chaque enfant mérite », a déclaré la vice-présidente.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

C’est le genre d’entraîneur […] qui fait en sorte que les gens se sentent à leur place et qui les incite à rêver à de grandes choses. C’est le genre de vice-président qu’il sera. Et c’est le genre de vice-président que l’Amérique mérite. Kamala Harris, à propos de son colistier Tim Walz

Le nom de Tim Walz n’était pourtant pas connu du grand public jusqu’à récemment. Un commentaire à la télévision sur Donald Trump et son colistier J.D. Vance l’a propulsé au premier plan : « Ils sont juste bizarres. »

PHOTO KEVIN LAMARQUE, REUTERS La première apparition publique de Tim Walz en tant que colistier s’est fait devant une foule monstre.

Une phrase reprise depuis par les ténors du Parti démocrate sur toutes les plateformes.

« Il a gagné l’internet, et les gens ont commencé à le prendre un peu plus en considération », explique Cynthia Rugeley, de l’Université du Minnesota à Duluth.

« Toutes les cases »

Tim Walz « coche toutes les cases », ajoute-t-elle : il provient d’un milieu rural, souvent plus difficile à percer pour les démocrates, ce que n’a pas manqué de souligner Mme Harris, qui a tissé un parallèle entre leurs origines modestes.

« La promesse de l’Amérique, c’est ce qui permet à deux enfants de la classe moyenne – l’une fille d’Oakland, en Californie, élevée par une mère qui travaille, l’autre fils des plaines du Nebraska qui a grandi en travaillant dans une ferme – […] de se rendre ensemble jusqu’à la Maison-Blanche », a-t-elle déclaré.

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Une partisane démocrate en pleurs lors de l’arrivée sur scène du duo Harris-Walz

Tim Walz est aussi un vétéran, qui a rejoint la Garde nationale militaire à 17 ans. Il a délogé un républicain dans une circonscription conservatrice lorsqu’il s’est fait élire à la Chambre des représentants. Après sa carrière d’enseignant de géographie et de sciences sociales au secondaire, il a acquis une expérience politique, d’abord comme représentant, de 2007 à 2019, puis comme gouverneur du Minnesota, à partir de 2019.

Mais c’est aussi un démocrate reconnu comme un progressiste, une étiquette difficile à porter dans plusieurs régions des États-Unis. La campagne de Donald Trump n’a d’ailleurs pas tardé à le dépeindre comme un « dangereux gauchiste extrémiste ».

« C’est plutôt surprenant qu’il ait été choisi, parce qu’il est assez progressiste, selon les standards américains, et Harris aussi, alors qu’on aurait pu s’attendre à quelqu’un de plus conservateur ou de plus au centre », analyse David Schultz de l’Université Hamline à Saint Paul, au Minnesota.

Alors que Tim Walz était gouverneur et que les deux Chambres de cet État étaient contrôlées par les démocrates, le Minnesota a adopté des mesures pour protéger le droit à l’avortement, pour le contrôle des armes à feu, pour offrir des congés familiaux et médicaux payés, pour distribuer des repas gratuits à l’école, pour protéger l’affirmation de genre.

« Ce sera intéressant de voir comment ça passe dans les États pivots, comme la Pennsylvanie, l’Arizona, le Wisconsin et le Michigan, où les gens sont clairement plus conservateurs », souligne M. Schultz.

États pivots

La bataille pour la Maison-Blanche se joue auprès de quelques centaines de milliers d’électeurs seulement, répartis dans une poignée d’États clés, rappelle-t-il. Ils détermineront fort probablement le vainqueur de la course, en raison d’une particularité du système américain : c’est le Collège électoral, toujours composé de 538 grands électeurs, qui élit le président.

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, AGENCE FRANCE-PRESSE Tim Walz et Kamala Harris discutent chacun avec le conjoint de l’autre, sur le tarmac de l’aéroport de Philadelphie avant leur départ.

À part au Maine et au Nebraska, le candidat obtenant le plus de votes dans un État remporte tous les grands électeurs attribués à l’État. Dans les États pivots, les écarts sont minces entre les candidats, et peuvent être favorables à un parti ou à l’autre selon les années. D’où l’importance particulière accordée aux votes de leurs résidants.

« Si on regarde le ticket dans son ensemble, Harris sera probablement plus populaire que Biden l’était dans les États comme la Géorgie, l’Arizona, le Nevada, peut-être même la Caroline du Nord », estime Theda Skocpol, de l’Université Harvard.

Walz sera probablement très efficace pour parler aux gens du Michigan, de la Pennsylvanie, du Wisconsin, peut-être même de l’Ohio. Theda Skocpol, de l’Université Harvard

Tim Walz pourrait aller chercher l’attention de travailleurs et d’agriculteurs dans ces États clés, compte tenu de son expérience. « Il a vraiment un bon appui des syndicats, et ils peuvent être très utiles pour faire sortir le vote », remarque Mme Skocpol.

Image

Le choix du colistier n’est habituellement pas déterminant dans une campagne électorale. Mais il peut envoyer un message sur les priorités du candidat à la présidence. Une bourde du colistier peut aussi entacher le prétendant à la plus haute fonction du pays et devenir la nouvelle impossible à faire oublier.

PHOTO KEVIN LAMARQUE, REUTERS Josh Shapiro, gouverneur de la Pennsylvanie, a offert son soutien au ticket démocrate.

Des dissensions autour de la candidature du gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, considéré avant mardi comme le favori pour devenir le colistier de Kamala Harris, semblent avoir joué contre lui. Des militants lui reprochaient son soutien à Israël. Malgré l’importance de la Pennsylvanie, l’État pivot comptant le plus de grands électeurs, M. Shapiro n’a pas été nommé, mais il a rapidement offert son soutien à ceux qu’il a appelé ses « amis » sur X. « Ça va être un appui important, et il a un bon avenir politique », prédit Mme Skocpol.

Au rassemblement de Philadelphie mardi, Mme Harris et M. Walz ont complimenté le gouverneur de la Pennsylvanie. « Vous avez un tel trésor avec Josh Shapiro », a dit M. Walz à la foule.

Critiques

Tim Walz devra se faire connaître rapidement à l’extérieur du Minnesota pour contrer les messages de ses adversaires, estime Mme Rugeley.

Il a été critiqué pour les mesures mises en place pendant la COVID-19, par exemple, mais les gens du Minnesota sont généralement satisfaits de lui. Cynthia Rugeley, de l’Université du Minnesota à Duluth

Les républicains lui ont aussi reproché le délai entre le début des émeutes de 2020, à la suite de la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis, et le recours à la Garde nationale.

Le gouverneur et son administration sont aussi montrés du doigt pour leurs manquements dans une fraude de programmes alimentaires, sous la surveillance de M. Walz.

La campagne du nouveau ticket démocrate commence à trois mois des élections, et M. Walz a promis aux électeurs de mettre les bouchées doubles. « Nous dormirons lorsque nous serons morts », a-t-il lancé à la foule à Philadelphie.

Avec l’Agence France-Presse, The New York Times et CNN