(Washington) La vice-présidente Kamala Harris, fille d’immigrés qui a gravi les échelons politiques et judiciaires californiens pour devenir la première femme vice-présidente de l’histoire des États-Unis, a officiellement obtenu lundi l’investiture démocrate à la présidentielle, devenant ainsi la première femme de couleur à diriger la liste d’un grand parti.

Seung Min Kim Associated Press

Plus de quatre ans après l’échec de sa première tentative à la présidence, le sacre de Mme Harris en tant que porte-drapeau de son parti couronne une période tumultueuse et frénétique pour les démocrates, provoquée par la performance désastreuse du président Joe Biden au débat de juin, qui a brisé la confiance de ses propres partisans dans ses perspectives de réélection et a déclenché une guerre extraordinaire au sein des partis pour savoir s’il devait rester dans la course.

Dès que M. Biden a brusquement mis fin à sa candidature, Mme Harris et son équipe ont travaillé rapidement pour obtenir le soutien des 1976 délégués du parti nécessaires pour décrocher la nomination lors d’un vote officiel par appel nominal. Elle a atteint ce cap à une vitesse fulgurante, avec une enquête de l’Associated Press auprès des délégués à travers le pays montrant qu’elle a pris les engagements nécessaires à peine 32 heures après l’annonce de Joe Biden.

PHOTO SAMUEL CORUM, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Biden, président des États-Unis

La nomination de Kamala Harris est devenue officielle après la fin d’un vote en ligne de cinq jours par les délégués de la Convention nationale démocrate lundi soir, le parti déclarant dans un communiqué publié juste avant minuit que 99 % des délégués ayant voté l’avaient fait pour Mme Harris. Le parti envisageait depuis longtemps un appel virtuel anticipé pour garantir que M. Biden figurerait sur le bulletin de vote dans chaque État. Il a déclaré qu’il certifierait ensuite officiellement le vote avant de tenir un appel nominal de célébration lors de la convention du parti, plus tard ce mois-ci, à Chicago.

Un sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mené après le retrait de Joe Biden a révélé que 46 % des Américains ont une opinion favorable de Kamala Harris, tandis qu’une part presque identique a une opinion défavorable d’elle. Mais davantage de démocrates se disent satisfaits de sa candidature par rapport à celle de M. Biden, dynamisant un parti qui s’était longtemps résigné à ce que le président Biden, 81 ans, soit son candidat contre l’ancien président Donald Trump, un républicain qu’ils considèrent comme une menace existentielle.

PHOTO ALEX BRANDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Donald Trump

Mme Harris a déjà télégraphié qu’elle n’avait pas l’intention de s’écarter beaucoup des thèmes et des politiques qui ont encadré la candidature de Joe Biden, comme la démocratie, la prévention de la violence armée et le droit à l’avortement. Mais son discours peut être bien plus fougueux, en particulier lorsqu’elle invoque son expérience en matière de poursuites pour fustiger Donald Trump et ses 34 condamnations pour crime pour falsification de dossiers commerciaux dans le cadre d’un stratagème d’argent secret.

« Compte tenu de la voix unique d’une nouvelle génération, d’une procureure et d’une femme, lorsque les droits fondamentaux, en particulier les droits reproductifs, sont en jeu, c’est presque comme si les étoiles s’alignaient pour elle à ce moment de l’histoire », a raconté le sénateur démocrate californien Alex Padilla, qui a été choisi pour succéder à Mme Harris au Sénat lorsqu’elle est devenue vice-présidente.