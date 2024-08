(Washington) Tim Walz a été choisi mardi par la candidate démocrate Kamala Harris pour l’accompagner dans la course à la Maison-Blanche, une nomination qui vient consacrer le parcours atypique de cet ancien professeur, devenu gouverneur.

Camille CAMDESSUS Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir En choisissant Tim Walz, Kamala Harris se tourne vers un gouverneur du Midwest, un vétéran militaire et un partisan syndical qui a contribué à la mise en œuvre d’un programme démocrate ambitieux pour son État, comprenant des protections importantes pour le droit à l’avortement et une aide généreuse aux familles.

Kamala Harris, la première femme noire et personne d’origine sud-asiatique à diriger un parti majeur, a d’abord examiné une dizaine de candidats avant de se concentrer sur une poignée de prétendants sérieux.

La liste des possibles colistiers comportait plusieurs autres hommes blancs, notamment Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, et Mark Kelly, ancien astronaute devenu sénateur de l’Arizona.

L’équipe de campagne de Donald Trump a qualifié mardi Tim Walz de « dangereux gauchiste » : « Tout comme Kamala Harris, Tim Walz est un dangereux gauchiste extrémiste, et le rêve de Harris et Walz » de transformer les États-Unis à l’image de la Californie, représente « le cauchemar de tout Américain », a déclaré dans un communiqué Karoline Leavitt, porte-parole de l’équipe de campagne de l’ex-président républicain.

À seulement trois mois de l’élection, le duo formé par la candidate démocrate et celui qui deviendrait son vice-président en cas de victoire en novembre a peu de temps pour convaincre les électeurs.

Joe Biden est néanmoins d’avis que le duo « sera une voix puissante pour les travailleurs et la classe moyenne américaine », a-t-il déclaré sur X. « Ils seront les plus ardents défenseurs de nos libertés individuelles et de notre démocratie. »

« C’est l’honneur d’une vie », a fait part Tim Walz, 60 ans, promettant de « tout donner », et ajoutant malicieusement : « Cela me rappelle un peu le premier jour d’école ».

Pas franchement connu en dehors des frontières de son État du Minnesota, cet ancien professeur et entraîneur de football s’est illustré ces dernières semaines par ses petites piques répétées à l’encontre de Donald Trump et de son entourage, qu’il n’a cessé de qualifier de « gens bizarres ».

« Nous n’avons pas peur des gens bizarres », a lancé cet élu affable, au débit rapide, lors d’une réunion de campagne. « Croyez-en mon expérience d’enseignant, les brutes n’ont aucune puissance. »

PHOTO STEPHEN MATUREN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE En janvier 2019, Tim Walz accède au poste de gouverneur du Minnesota, un État de la région des Grands Lacs, frontalier du Canada.

Ce natif du Nebraska a passé de longues années dans le milieu de l’enseignement, notamment en tant que professeur de géographie et coach de football américain.

Fait notable, cet homme aux petites lunettes rectangulaires a enseigné quelques mois en Chine, juste après les évènements de Tiananmen du printemps 1989.

« Le fait de pouvoir être dans un lycée chinois à ce moment crucial me semblait vraiment essentiel », confiera-t-il des années plus tard devant une commission du Congrès américain, où il siégera durant 12 ans.

Quand ont circulé les premières rumeurs sur sa désignation comme colistier de Kamala Harris, certains internautes se sont demandé si la paire avait vraiment le même âge, assortissant leurs messages d’une photo de Tim Walz, le crâne dégarni.

« J’ai été surveillant de cantine pendant 20 ans. Tu ne fais pas ce travail sans t’arracher les cheveux », a répondu sur X l’élu de 60 ans, avec humour.

PHOTO ANDREW HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis

Ancien militaire de la Garde nationale, il vient du monde rural, ce qui pourrait séduire un électorat plus large.

Vu comme plutôt modéré, il a toutefois aussi pris des mesures étiquetées progressistes, comme la légalisation de l’usage récréatif de la marijuana et le renforcement des contrôles à l’achat d’une arme à feu – tout en se revendiquant chasseur.

« En tant que gouverneur, entraîneur, enseignant et vétéran », Tim Walz « a défendu les intérêts des familles de travailleurs comme la sienne », a fait valoir Kamala Harris.

George Floyd

En janvier 2019, Tim Walz accède au poste de gouverneur du Minnesota, un État de la région des Grands Lacs, frontalier du Canada.

À peine un an plus tard, il est contraint de jongler avec deux crises majeures : la pandémie de COVID-19 et la mort de l’Afro-Américain George Floyd, sous le genou d’un policier blanc.

Minneapolis, la plus grande ville de l’État, s’embrase, le point de départ d’un immense mouvement de manifestations antiracistes qui secoue l’Amérique durant de longs mois.

Les républicains accusent le gouverneur d’être trop laxiste dans sa gestion de la criminalité, quand les démocrates louent au contraire son bilan en matière de protection du droit à l’avortement.

Après l’arrêt de la Cour suprême de juin 2022, annulant la protection constitutionnelle de l’IVG, Tim Walz s’est en effet engagé à faire de son État un sanctuaire pour les femmes cherchant à avorter.

Une clinique, située dans l’État voisin du Dakota du Nord, bien plus répressif, a alors déménagé de son côté de la frontière.

En mars 2024, il a participé au premier déplacement d’une vice-présidente dans une clinique prodiguant des avortements, Kamala Harris, avec qui il espère désormais accéder à la Maison-Blanche.

Tournée des États clés

Tim Walz devrait être présent pour un rassemblement en tandem avec la vice-présidente mardi soir à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il s’agit de l’un des États clés ayant porté Joe Biden à la Maison-Blanche en 2020 et qui sera de nouveau décisif cette année.

Les deux enchaîneront avec plusieurs autres États pivots d’ici samedi, pour une tournée qui doit donner le ton de leur entente et de leur complémentarité.

Mi-août, ils célébreront leur investiture lors de la grande convention démocrate prévue à Chicago.

Kamala Harris, 59 ans, n’a eu que deux semaines pour choisir son colistier, après le coup de tonnerre du retrait de la candidature de Joe Biden, plombé par les inquiétudes autour de son état de forme à 81 ans.

Un processus de sélection accéléré par rapport aux longs mois pris habituellement pour décortiquer chaque aspect de la vie des différents prétendants.

Élan à conserver

Depuis sa récente entrée en lice, Kamala Harris a rattrapé le retard qu’accusait Joe Biden sur Donald Trump dans les intentions de vote et a vu s’envoler les montants récoltés pour sa campagne, effectuant des débuts sans fausse note. Mais il lui faudra réussir à maintenir cet élan.

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Biden, président des États-Unis

Mi-juillet, quelques jours après avoir été victime d’une tentative d’assassinat en Pennsylvanie, Donald Trump avait choisi comme colistier J.D. Vance, sénateur de 40 ans de l’Ohio, un autre État industriel du Midwest.

Mais ce dernier a enchaîné les polémiques, se révélant pour l’heure être davantage une épine dans le pied qu’un atout.

Ces prochains jours, M. Vance doit se rendre dans certains des mêmes États que le duo démocrate, pour porter la parole du camp trumpiste, qui accuse notamment Mme Harris d’être responsable de la crise migratoire.

PHOTO JOHN BAZEMORE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J.D. Vance, colistier de Donald Trump

Donald Trump a aussi récemment accusé son adversaire – née d’un père jamaïcain et d’une mère indienne – d’être « devenue noire » par calcul politique.

La candidate démocrate, qui fait notamment campagne sur la protection du droit à l’avortement, résume elle l’élection à une question : « Dans quel genre de pays voulons-nous vivre ? Un pays de liberté, de compassion et d’État de droit, ou un pays de chaos, de peur et de haine ? »

Avec des informations de l’Associated Press