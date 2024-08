Jusqu’à tout récemment, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, était pratiquement inconnu en dehors du Midwest, même parmi les démocrates. Mais sa cote a rapidement grimpé dans les jours qui ont suivi le retrait du président Joe Biden de la course à la présidentielle, ce qui a ouvert la voie à Kamala Harris pour qu’elle le choisisse comme numéro 2. Regard sur le nouveau choix des démocrates pour la vice-présidence.

Simon J. Levien et Maggie Astor The New York Times

1. Il est un chouchou (très récent) des médias sociaux. M. Walz a bénéficié d’une vague de soutien en ligne de la part d’utilisateurs qui ont commenté son aura paternelle du Midwest et son air séduisant d’homme ordinaire.

2. Toute l’histoire des « bizarres » vient de lui. C’est M. Walz qui a qualifié l’ancien président Donald Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio J.D. Vance, de « weird » (bizarres) à la télé il y a quelques semaines. Cette description est rapidement devenue partie intégrante de la rhétorique démocrate.

3. Il a baptisé une autoroute du nom de Prince et a signé le projet de loi à l’encre violette. « Je pense que nous pouvons affirmer que c’est la signature de projet de loi la plus cool que nous ayons jamais faite », a-t-il déclaré en apposant son nom sur un projet de loi déclarant un tronçon de l’autoroute 5 « autoroute commémorative Prince-Rogers-Nelson », en l’honneur du musicien qui a vécu au Minnesota.

4. Il y a une raison pour laquelle il vous rappelle votre professeur d’histoire du secondaire. M. Walz a enseigné les sciences sociales et la géographie au secondaire, d’abord à Alliance (Nebraska), puis à Mankato (Minnesota), avant de se lancer en politique.

5. Il a enseigné en Chine en 1989 et parle un peu le mandarin. Il a passé un an en Chine après avoir obtenu son diplôme universitaire et y a enseigné l’anglais dans le cadre d’un programme affilié à l’Université Harvard.

6. Il est un ancien combattant décoré. M. Walz s’est engagé dans la Garde nationale alors qu’il était adolescent et a pris sa retraite 24 ans plus tard, en 2005, après avoir servi principalement dans le cadre d’interventions à la suite de catastrophes naturelles. Il a été décoré, notamment de la médaille de l’armée pour héroïsme ou service méritoire.y

7. Il était une espèce rare au Congrès : un démocrate du Midwest rural. Pendant plus de 10 ans, M. Walz a représenté le premier district du Minnesota, dans le sud de l’État. Il était le premier démocrate de la commission des affaires des anciens combattants de la Chambre des représentants, a soutenu le financement des guerres en Irak et en Afghanistan, a voté en faveur de l’Affordable Care Act (Obamacare) et s’est opposé à la restriction du financement fédéral de l’avortement.

8. Il est né dans le Nebraska. Il est né à West Point, a grandi à Valentine, a fait ses études secondaires à Butte et est diplômé du Chadron State College, au Nebraska. En 2001, il a obtenu une maîtrise en leadership éducatif à l’Université d’État du Minnesota à Mankato.

9. Il s’est engagé en politique après avoir été exclu d’un rassemblement de George W. Bush. En 2004, alors qu’il était encore enseignant, il a accompagné des élèves à ce rassemblement et s’est insurgé contre le fait qu’on leur ait refusé l’entrée parce qu’ils s’étaient portés volontaires pour les démocrates.

10. La femme qui l’a formé à la vie politique est aujourd’hui son lieutenant-gouverneur. M. Walz a participé au Camp Wellstone, un camp de formation politique démocrate nommé en l’honneur de l’ancien sénateur Paul Wellstone, avant d’évincer un candidat républicain et de remporter son siège à la Chambre des représentants en 2006. La lieutenante-gouverneure Peggy Flanagan y était formatrice.

11. Il a été l’un des premiers à soutenir les droits des homosexuels. À l’école secondaire Mankato West, au Minnesota, dans les années 1990, il a parrainé une alliance gai-hétéro et a déclaré qu’il était important à l’époque que le parrain soit « l’entraîneur de football, qui était soldat, hétérosexuel et marié ». Lorsqu’il a remporté son siège à la Chambre en 2006, dans une circonscription conservatrice, il s’est présenté en soutenant le mariage homosexuel.

12. Sur d’autres enjeux, son orientation politique a évolué. Il était plus modéré que de nombreux démocrates lorsqu’il siégeait à la Chambre des représentants, votant en faveur d’un contrôle plus strict des réfugiés et recevant l’appui de la National Rifle Association. Il s’est considérablement déplacé vers la gauche sur les armes à feu et sur d’autres sujets lorsqu’il s’est présenté au poste de gouverneur en 2018, et lui et la législature démocrate du Minnesota ont promulgué un vaste programme progressiste.

13. Il possède des armes à feu et chasse le faisan et la dinde. Il a introduit un « Governor’s Turkey Hunting Opener » pour lancer la saison de chasse à la dinde dans le Minnesota et organise un évènement similaire pour la saison de la chasse au faisan. « Je vous garantis qu’il ne peut pas abattre des faisans comme je le fais », a-t-il déclaré sur CNN à propos de M. Vance.

14. Il pourrait être le troisième vice-président originaire du Minnesota. Hubert Humphrey (qui a servi durant la présidence de Lyndon B. Johnson) et Walter Mondale (qui a servi sous Jimmy Carter) ont été les deux premiers.

15. Sa femme et lui ont eu leurs deux enfants par fécondation in vitro. Il leur a fallu sept ans de traitements de fertilité pour avoir leur fille, qu’ils ont appelée Hope (espoir). M. Walz a parlé publiquement de cette expérience après qu’une décision de la Cour suprême de l’Alabama a remis en cause les traitements de fécondation in vitro dans cet État.

16. Il a été l’entraîneur de l’équipe de football championne de l’État en 1999. C’était le premier titre de champion d’État pour l’école Mankato West.

17. Il est luthérien. Plus précisément, il se décrit parfois comme un « luthérien du Minnesota ». « Parce que nous sommes de bons luthériens du Minnesota, nous avons une règle : si vous faites quelque chose de bien et que vous en parlez, cela ne compte plus », a plaisanté Walz lors d’un discours le printemps dernier. « Il faut donc s’arranger pour que quelqu’un d’autre parle de vous. »

18. Il ne boit plus depuis qu’il a été condamné pour conduite en état d’ivresse en 1995. M. Walz a déclaré qu’il avait arrêté de boire de l’alcool après avoir été arrêté pour excès de vitesse en 1995 et avoir échoué à un test de sobriété. Sa femme lui a dit à l’époque : « Tu as des obligations envers les gens. Tu ne peux pas faire des choix stupides. »

19. Il ne boit pas non plus de café. Il préfère le Mountain Dew diète. Tout comme son homologue républicain.

Ce texte a d’abord été publié dans le New York Times.

