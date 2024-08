(Washington) Un temps mise en pause, la procédure fédérale contre Donald Trump à Washington pour tentatives d’inverser les résultats de la présidentielle de 2020 a repris, avec une audience programmée pour la mi-août.

Chris Lefkow Agence France-Presse

La juge Tanya Chutkan a retrouvé la main sur le dossier et dévoilé samedi un calendrier pour les prochaines étapes procédurales, dont une audience le 16 août à 10 h dans un tribunal de la capitale américaine.

Cette avancée ne garantit pour autant pas la tenue d’un procès pénal avant l’élection de novembre à laquelle l’ancien président républicain est candidat.

Donald Trump, visé par quatre affaires au pénal et condamné dans l’une d’elles à New York pour falsification de documents comptables, fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible.

La procédure le visant à Washington, qui aurait dû être jugée à partir de mars, avait été repoussée puis mise en pause dans l’attente d’une décision de la Cour suprême au sujet de son immunité présidentielle.

PHOTO HAIYUN JIANG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La juge Tanya Chutkan

Début juillet, la plus haute juridiction américaine a statué qu’un président ne jouissait « d’aucune immunité pour ses actes non officiels » mais qu’il avait le « droit au moins à une présomption d’immunité pour ses actes officiels » – une décision qui a rabattu les cartes.

Le dossier a ensuite été renvoyé à la juge Tanya Chutkan à Washington pour déterminer quels actes de M. Trump sont potentiellement immunisés de poursuites pénales. Cette décision complexe devrait prendre plusieurs mois.

Donald Trump est poursuivi dans cette affaire pour tentatives illicites d’inverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. Il est notamment inculpé de « complot contre les institutions américaines » et d’« atteinte au droit de vote » des électeurs.