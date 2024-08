(Washington) Kamala Harris pourrait annoncer lundi le choix de son colistier dans la course à la Maison-Blanche, avant d’entamer avec lui une tournée de plusieurs jours dans les États clés visant à transformer le bon élan de sa campagne en un soutien durable.

Frankie TAGGART et Lucie AUBOURG Agence France-Presse

Le nom de celui qui deviendrait son vice-président si la candidate démocrate était élue peut être révélé à tout moment avant un premier rassemblement en tandem prévu mardi soir à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Le duo démocrate doit ensuite visiter jusqu’à samedi six autres États clés où se jouera l’élection du 5 novembre face au républicain Donald Trump.

Le choix de celui qui va l’accompagner dans la campagne est capital pour la vice-présidente, forcée de prendre une décision très rapide après l’annonce fracassante du retrait de Joe Biden il y a deux semaines. Un tel processus de sélection dure en général des mois.

L’heureux élu doit permettre de séduire un électorat plus large que celui penchant déjà pour Kamala Harris et l’aider à compenser les points faibles de sa campagne.

Plusieurs noms reviennent en boucle : d’abord celui de Josh Shapiro, gouverneur de l’État clé de Pennsylvanie et professionnel de la politique de 51 ans.

PHOTO RACHEL WISNIEWSKI, ARCHIVES REUTERS Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie

La Pennsylvanie est l’un des États ayant porté Joe Biden à la Maison-Blanche en 2020 et que les démocrates devront à nouveau conquérir en novembre.

La liste des prétendants comporte aussi Mark Kelly, ancien astronaute devenu sénateur de l’Arizona, et Tim Walz, gouverneur du Minnesota au parcours atypique.

Les trois hommes se sont entretenus avec Kamala Harris à Washington dimanche, selon des médias américains.

Les noms d’Andy Beshear, gouverneur du Kentucky, ou de l’actuel secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, circulent également.

Donald Trump a pour sa part choisi J.D. Vance, un sénateur de 40 ans, comme colistier. Mais celui-ci a enchaîné les polémiques, se révélant pour l’instant être davantage une épine dans le pied qu’un atout.

PHOTO BEN GRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J.D. Vance, colistier de Donald Trump

Bonne dynamique

Lundi, Kamala Harris doit également officiellement accepter l’investiture de son parti, après la clôture en fin de journée du vote en ligne de plusieurs milliers de délégués démocrates.

Elle est assurée d’être désignée candidate depuis vendredi, quand le Parti démocrate a annoncé qu’elle avait déjà récolté plus de la moitié de leurs voix.

« Nous allons remporter cette élection », a-t-elle lancé après cette annonce, résumant les enjeux du scrutin de novembre à une question : « Dans quel genre de pays voulons-nous vivre ? Un pays de liberté, de compassion et d’État de droit, ou un pays de chaos, de peur et de haine ? »

Dans leur périple cette semaine, Kamala Harris et son colistier se rendront notamment dans des États du sud et de l’ouest du pays – Géorgie, Arizona et Nevada – où ils devront consolider le vote des populations noire et hispanique.

Il y a un mois, Donald Trump avait creusé l’écart dans les États clés face à Joe Biden, notamment après un débat catastrophique pour le président démocrate de 81 ans, et qui s’est avéré fatal à sa candidature.

PHOTO GERALD HERBERT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Donald Trump et Joe Biden

L’entrée en lice de Kamala Harris, de près de deux décennies la cadette de Donald Trump, a rebattu les cartes.

Elle l’a notamment rattrapé dans les intentions de vote et vu s’envoler ses collectes de fonds. Un nouveau sondage publié lundi par l’université du Massachusetts à Amherst a même donné la vice-présidente en tête de trois points sur Donald Trump (46 % contre 43 %).

L’ancien président républicain, qui a réchappé mi-juillet à une tentative d’assassinat passée presque au second plan depuis, a lâché ses coups pour tenter de freiner la bonne dynamique de sa rivale.

Il s’en est notamment pris à ses origines, l’accusant d’être « devenue noire » pour des raisons électoralistes.

Si elle est élue présidente, Kamala Harris, née d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, deviendrait la première femme noire présidente des États-Unis.

Une éventualité que le Parti démocrate compte bien mettre en avant mi-août lors de sa convention nationale, prévue à Chicago.

