(Phénix) Une ancienne avocate de campagne de Donald Trump, Jenna Ellis, qui a travaillé en étroite collaboration avec Rudy Giuliani sur la campagne électorale précédente du candidat républicain à la présidence américaine, coopérera avec les procureurs de l’Arizona en échange de l’abandon des accusations portées contre elle dans une affaire de faux électeurs, a annoncé lundi le bureau du procureur général de l’État.

Jacques Billeaud Associated Press

Mme Ellis a précédemment plaidé non coupable aux accusations de fraude, de contrefaçon et de complot dans l’affaire de l’Arizona. Dix-sept autres personnes inculpées dans cette affaire ont plaidé non coupables des accusations criminelles — dont M. Giuliani, le chef de cabinet présidentiel de M. Trump Mark Meadows, et 11 républicains qui ont soumis un document au Congrès déclarant faussement que M. Trump avait gagné l’Arizona.

« Ses connaissances sont inestimables et aideront grandement l’État à prouver sa cause devant les tribunaux », a avancé le procureur général Kris Mayes dans un communiqué.

PHOTO BONNIE CASH, ARCHIVES REUTERS L’ex-maire de New York, Rudy Giuliani

« Comme je l’ai déclaré lors de l’annonce des premières accusations, je ne permettrai pas que la démocratie américaine soit ébranlée — c’est bien trop important. L’annonce d’aujourd’hui est une victoire pour l’État de droit », a ensuite soutenu le procureur.

L’année dernière, Mme Ellis a été inculpée en Géorgie après avoir comparu avec M. Giuliani lors d’une audience, en décembre 2020, organisée par les législateurs républicains de l’État au Capitole de Géorgie, au cours de laquelle de fausses allégations de fraude électorale ont été faites.

Elle avait plaidé coupable en octobre à un chef d’accusation pour complicité de fausses déclarations. L’accord de coopération signé par Mme Ellis dans l’affaire de l’Arizona l’oblige à fournir des informations véridiques au bureau du procureur général et à témoigner honnêtement lors de procédures devant un tribunal d’État ou fédéral. Les procureurs peuvent se retirer de l’accord et porter à nouveau des accusations contre elle si Mme Ellis viole cet accord.

Les procureurs ont déjà demandé à un tribunal de rejeter les accusations portées contre Mme Ellis en Arizona. Il n’était pas immédiatement clair si un juge avait déjà approuvé la demande.

L’Associated Press a laissé des messages à l’avocat de Mme Ellis, Matthew Brown, après l’annonce de l’accord lundi.

Fausses allégations

Les procureurs affirment aussi que Mme Ellis a fait de fausses allégations de fraude électorale généralisée dans l’État de l’Arizona et dans six autres États, a encouragé l’Assemblée législative de l’Arizona à modifier le résultat de l’élection et a encouragé le vice-président de l’époque, Mike Pence, à accepter les faux votes des électeurs de l’Arizona.

L’acte d’accusation indique que Mme Ellis, Rudy Giuliani et d’autres associés étaient présents à une réunion à l’Assemblée législative de l’Arizona le 1er décembre 2020, avec le président de la Chambre de l’époque, Rusty Bowers, et d’autres républicains lorsque Rudy Giuliani et son équipe ont demandé au président de tenir une audience en commission sur l’élection.

Mme Ellis n’a également pas le droit d’exercer le droit dans le Colorado pendant trois ans après son plaidoyer de culpabilité en Géorgie.

Les procureurs du Michigan, du Nevada, de la Géorgie et du Wisconsin ont également déposé des accusations criminelles liées au stratagème des faux électeurs.

M. Trump lui-même n’a pas été inculpé dans l’affaire de l’Arizona, mais a été qualifié de co-conspirateur non inculpé dans l’acte d’accusation.

Les 11 personnes qui prétendaient être les électeurs républicains de l’Arizona se sont réunies à Phoenix le 14 décembre 2020 pour signer un certificat attestant qu’elles étaient des électeurs « dûment élus et qualifiés » et affirmant que M. Trump avait remporté l’élection dans l’État. Une vidéo d’une minute de la cérémonie de signature a été publiée sur les réseaux sociaux par le Parti républicain de l’Arizona à l’époque. Le document a ensuite été envoyé au Congrès et aux Archives nationales, où il a été ignoré.