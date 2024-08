(New York) Malheureusement, il manquera un chapitre fascinant aux mémoires de Nancy Pelosi, qui paraîtront mardi. Intitulé The Art of Power (L’art du pouvoir), le livre de 352 pages ne contiendra pas un mot sur le rôle de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants dans le retrait historique de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche.

Et pourtant, ce rôle a été crucial, selon les comptes rendus les plus fiables. Et il illustre parfaitement la façon dont cette femme de 84 ans a manié le pouvoir au cours d’une carrière politique qu’elle a entreprise après avoir mis au monde et élevé cinq enfants.

« Nancy leur a clairement expliqué que cela pourrait se passer de manière douce ou brutale. Elle leur a donné trois semaines pour la méthode douce. La manière brutale s’en venait », a confié un démocrate au site d’information Politico au lendemain du désistement du président octogénaire.

Bien sûr, Nancy Pelosi n’est pas l’unique démocrate d’envergure à avoir exercé des pressions directes ou indirectes sur Joe Biden après le débat du 27 juin. Barack Obama faisait aussi partie du groupe. Mais sa relation compliquée avec son ancien vice-président ne lui permettait pas de l’appeler pour le pousser vers la sortie.

L’élue de San Francisco, elle, a fait au moins trois appels téléphoniques au chef de la Maison-Blanche, qui la respecte en tant que contemporaine et titulaire de son propre héritage politique. Le dernier de ces appels est intervenu la veille de l’annonce qui a transformé la campagne présidentielle de 2024 et donné à Kamala Harris la chance de devenir la première présidente des États-Unis.

Mais qu’a donc dit Nancy Pelosi, première femme à occuper le poste de président de la Chambre, à Joe Biden ?

« Je l’aime beaucoup »

La journaliste Lesley Stahl a posé la question à l’intéressée lors d’une entrevue diffusée dimanche dans le cadre de l’émission de CBS 60 Minutes, à l’avant-veille de la sortie de The Art of Power. S’en est suivi un échange révélateur.

« Je n’ai jamais fait part publiquement des conversations que j’ai eues avec le président des États-Unis, a répondu Nancy Pelosi.

— On dit qu’il est furieux contre vous, est-ce vrai ?

— Il sait que je l’aime beaucoup.

— Je comprends que vous ne vouliez pas assumer cela. Mais il a été rapporté que vous avez été à la tête d’une campagne de pression.

— Non, je n’ai été à la tête d’aucune campagne de pression. Laissez-moi vous dire ce que je n’ai pas fait. Je n’ai appelé personne. Je pourrai toujours lui dire : ‘‘Je n’ai appelé personne.’’ »

Mais plusieurs élus démocrates de la Chambre ont parlé à Nancy Pelosi, voyant en elle la seule personne capable d’influencer le président. Et cette dernière les a écoutés, comme elle l’a fait de 2002 à 2022 en tant que cheffe des démocrates à la Chambre, avant de redevenir simple représentante.

Elle a pris des notes sur les sondages internes de ses collègues, ainsi que sur leurs inquiétudes quant à l’impact de la candidature du président sur leurs chances d’être réélus. Et elle a fait une déclaration qui a ébranlé la Maison-Blanche lors de l’émission matinale préférée de Joe Biden, Morning Joe, sur MSNBC.

« C’est au président de décider s’il va se présenter. Nous l’encourageons tous à prendre cette décision. Parce que le temps presse », a-t-elle déclaré le 10 juillet dernier.

La déclaration était d’autant plus remarquable que, deux jours plus tôt, Joe Biden avait envoyé aux élus démocrates du Congrès une lettre quasiment furieuse répétant sa détermination de rester dans la course.

Le 13 juillet, la tentative d’assassinat de Donald Trump a semblé offrir un répit à Joe Biden. Mais, trois jours plus tard, le représentant démocrate de Californie Adam Schiff, un des proches de Nancy Pelosi, a relancé la campagne de pression en déclarant que les démocrates risquaient de tout perdre si Joe Biden restait dans la course : la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre.

Changement de ton

Nancy Pelosi s’est montrée encore plus directe avec Joe Biden lors de sa deuxième conversation téléphonique avec lui. Selon certains comptes rendus médiatiques, le président a d’abord insisté pour dire qu’il disposait de sondages lui faisant croire que rien n’était encore perdu.

C’est alors que la fille de Thomas D’Alesandro, ancien maire de Baltimore, a demandé à l’homme de confiance de Joe Biden, Mike Donilon, de se joindre à l’appel. Et elle a déballé tous les sondages internes dont elle avait pris note. Son message : le président perdra et entraînera dans sa chute les démocrates de la Chambre.

Après cet appel, Nancy Pelosi a confié à des collègues que Joe Biden pourrait bientôt être convaincu de quitter la course. Le chapitre manquant de ses mémoires nous aurait peut-être appris que son dernier appel au président a achevé de le convaincre.

Comme Barack Obama, Nancy Pelosi avait souhaité une convention ouverte pour remplacer Joe Biden à la tête du ticket démocrate, ne serait-ce que pour mieux asseoir la légitimité de la gagnante probable, Kamala Harris.

Or, en constatant la volonté irréfutable du Parti démocrate de se coaliser autour de la vice-présidente, elle lui a vite donné son appui – avec « une fierté immense et un optimisme sans limite ».

« Mon soutien enthousiaste pour Kamala Harris à la présidence est officiel, personnel et politique », a-t-elle ajouté, insistant sur le dernier mot pour signifier que la victoire demeurait pour elle LA priorité.

Du Pelosi tout craché.

The Art of Power comptera des chapitres sur ce que Barack Obama et Joe Biden lui doivent en ce qui a trait à leurs plus grandes réalisations (dans Madam Speaker, sa biographie de Nancy Pelosi, la journaliste Susan Page raconte que l’Obamacare pourrait tout aussi bien s’appeler Pelosicare, compte tenu du rôle crucial de l’ex-présidente de la Chambre dans l’adoption de cette loi phare par le Congrès).