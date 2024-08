PHOTO BRIDGET BENNETT, ARCHIVES THE WASHINGTON POST

La convention nationale du Parti démocrate, du 19 au 22 août, accueillera des centaines d’influenceurs, ce qui pourrait aider Kamala Harris. Plus de 200 créateurs de contenu sur TikTok, YouTube et d’autres plateformes ont déjà été accrédités, selon les organisateurs de la convention, à Chicago.

Taylor Lorenz The Washington Post

Les partis démocrate et républicain s’efforcent tous deux de créer de l’intérêt en ligne pour leurs candidats. La convention républicaine, qui s’est tenue à Milwaukee en juillet, a accrédité plus de 70 créateurs de contenu.

« Inviter des influenceurs augmente notre visibilité et permet à tous de voir la démocratie en action », explique Cayana Mackey-Nance, directrice de la stratégie numérique des démocrates à la convention. « Quand les gens se tourneront vers Chicago en août sur leurs téléphones, tablettes ou télés, ils verront exactement ce qu’est le Parti démocrate et pour quel avenir il se bat. »

Un auditoire différent

Il n’est pas certain que la visibilité en ligne, à ce stade de la campagne, aura un effet important sur les résultats électoraux, le 5 novembre. Mais accueillir des influenceurs à la convention démocrate pourrait faire connaître Mme Harris à un public qui ne s’intéresse pas spontanément aux évènements organisés par le parti.

Selon des sondages, de nombreux électeurs américains font peu confiance aux médias traditionnels. En revanche, ils s’abreuvent de plus en plus aux créateurs de contenu pour s’informer et se divertir, un phénomène très marqué chez les jeunes.

Les créateurs attendus à Chicago – certains ont des millions d’abonnés – ont des auditoires très variés dans tout le pays. Ce sont des personnalités influentes s’exprimant sur TikTok, YouTube, Instagram ou sur des applications plus ciblées comme Threads.

« Il y a des gens qui vivent sur leur téléphone et sur les médias sociaux et certains créateurs ont gagné leur confiance. Ce sont ces gens-là que la convention démocrate accrédite », explique Stuart Perelmuter, fondateur et directeur de Good Influence, un regroupement d’influenceurs qui met ses membres en relation avec diverses causes.

D’après moi, ça montre que les démocrates ont la volonté d’aller au-devant des gens, où qu’ils se trouvent. Stuart Perelmuter, fondateur et directeur de Good Influence

Parmi ces invités, on trouve le commentateur politique Brian Tyler Cohen, qui compte près de 3 millions d’abonnés sur YouTube, Josh Helfgott, qui discute des enjeux LGBT avec ses 5 millions d’abonnés sur TikTok, la commentatrice politique Leigh McGowan, avec 670 000 abonnés sur TikTok, et Elizabeth Booker Houston, une humoriste suivie par plus de 250 000 d’abonnés sur Instagram.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BRIAN TYLER COHEN Le commentateur politique progressiste Brian Tyler Cohen sera à Chicago, dans quelques semaines.

Ces influenceurs auront leur place dans les salles de presse de l’aréna United Center de Chicago et auront accès aux représentants du parti, comme les journalistes des médias traditionnels. Les créateurs accrédités pourront aussi tourner des vidéos lors d’évènements connexes programmés dans toute la ville, comme des tables rondes organisées hors convention.

La vague Kamala Harris

Au moment où les démocrates ont invité les créateurs, en juin, la campagne de Joe Biden suscitait peu d’enthousiasme en ligne. Certaines personnalités influentes qui l’avaient soutenu en 2020 sur les médias sociaux l’avaient alors désavoué pour divers désaccords avec ses politiques, que ce soit le conflit à Gaza, le changement climatique, la COVID-19 ou l’interdiction possible de TikTok.

Le retrait de M. Biden et son soutien à Kamala Harris ont totalement transformé le profil en ligne du Parti démocrate. Des milliers de créateurs se sont rangés derrière Mme Harris.

« J’ai tout de suite senti que l’énergie avait changé, il y a eu un déclic et ça a changé du tout au tout », raconte Sari Beth Rosenberg, une New-Yorkaise qui diffuse des vidéos sur la politique et l’histoire. Cette semaine, quand elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle était accréditée pour la convention de Chicago, ses abonnés s’en sont réjouis, affirme Mme Rosenberg : « L’enthousiasme est palpable, même sur l’internet. »

Malynda Hale, de Los Angeles, qui discute de politique et d’enjeux sociaux avec ses 50 000 abonnés Instagram, dit qu’elle planifie déjà des entrevues avec des délégués et des élus.

« Je veux poser les questions que beaucoup de gens se posent à propos de cette élection », dit-elle, ajoutant qu’elle veut entendre « ce que les démocrates entendent faire pour que les gens se sentent en sécurité et à l’aise à partir de l’année prochaine. »

Ce texte a d’abord été publié dans le Washington Post.

