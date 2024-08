PHOTO NICOLE CRAINE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Qui fera campagne au côté de Kamala Harris sur le ticket démocrate ? La candidate devrait dévoiler sous peu le nom de son colistier, son successeur à la vice-présidence des États-Unis si elle est élue en novembre. Retour sur les candidats pressentis.

Josh Shapiro

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Shapiro

Gouverneur de la Pennsylvanie, 51 ans

C’est l’un des meneurs de la course. Ce démocrate modéré a travaillé comme procureur général de la Pennsylvanie. Il a été élu gouverneur en 2022.

En sa faveur : La Pennsylvanie est le plus populeux des États pivots – ces États non acquis à un parti, où la marge entre les candidats présidentiels est mince et décisive. « C’est une des raisons pour lesquelles la campagne doit le considérer », note Robert Speel, de l’Université d’État de Pennsylvanie à Erie. Ses positions modérées, ses talents de communicateur et son charisme sont au nombre de ses points forts.

En sa défaveur : Des militants ont dénoncé le soutien à Israël de ce juif pratiquant. Difficile d’en évaluer les conséquences, souligne le professeur agrégé Adam Hilton, du Mount Holyoke College, au Massachusetts. D’autant plus que ses propos sont en phase avec les positions courantes du Parti démocrate, ajoute-t-il. Des allégations de harcèlement sexuel ont aussi visé son secrétaire aux affaires législatives. La victime alléguée a reçu près de 300 000 $ US en guise de règlement à la suite de sa plainte, selon l’Associated Press. Même si M. Shapiro n’était pas personnellement accusé, des questions ont été soulevées sur le traitement de l’affaire par son bureau.

Mark Kelly

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mark Kelly

Sénateur de l’Arizona, 60 ans

Vétéran de la marine, c’est aussi un ancien astronaute – comme son jumeau, Scott. Il est marié à l’ancienne membre de la Chambre des représentants Gabrielle Giffords, visée par une tentative d’assassinat par arme à feu en 2011.

En sa faveur : Il est issu d’un État non seulement pivot, mais situé à la frontière sud des États-Unis. Sa candidature sur le ticket démocrate « enverrait le message que la situation à la frontière est prise au sérieux », dit M. Hilton, auteur d’un livre sur l’histoire des démocrates. M. Kelly a la réputation d’être modéré. Il a aussi défendu un meilleur contrôle des armes à feu – et une majorité d’Américains sont favorables à des mesures en ce sens, rappelle M. Speel, même s’ils ne s’entendent pas tous sur la nature de ces mesures.

En sa défaveur : Les analystes s’entendent sur un point : Mark Kelly n’est ni le plus charismatique ni le plus éloquent de son parti. « D’autres candidats ressortent plus du lot », dit David Grondin, professeur au département de communication de l’Université de Montréal. C’est aussi le seul sénateur parmi les candidats pressentis – il a été élu en 2022 pour un mandat de six ans. S’il devenait vice-président, la gouverneure de l’État devrait nommer un remplaçant du même parti, mais le siège serait alors en jeu dès 2026, puis de nouveau en 2028.

Comme il a été élu en 2022 pour un mandat de six ans, les démocrates prendront-ils le risque de se lancer dans une nouvelle élection – qui promet d’être serrée – pour pourvoir son siège qui serait vacant s’il devenait vice-président ?

Pete Buttigieg

PHOTO ROD LAMKEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pete Buttigieg

Secrétaire aux Transports, 42 ans

L’ancien maire de South Bend, en Indiana, s’est fait connaître en tentant de devenir le candidat démocrate à la présidentielle de 2020. Il a aussi servi comme officier dans la réserve de la marine américaine. Il est actuellement secrétaire aux Transports.

En sa faveur : Pete Buttigieg est décrit comme un as de la communication. Ses partisans rêvent de le voir débattre avec le colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Son nom a fait surface comme candidat potentiel après des interventions médiatiques remarquées. Comme c’est un politicien ouvertement gai, « il y a ce sentiment parmi les démocrates que ce serait une nouvelle barrière franchie, que ce serait un ticket excitant, et pour les jeunes électeurs, ça leur donne l’impression d’aller de l’avant, de rompre avec le passé », explique Philip Klinkner, du Hamilton College, dans l’État de New York.

En sa défaveur : Le profil d’un colistier peut permettre de mobiliser un groupe dont le candidat à la présidence a besoin. Or, les progressistes enthousiasmés par sa possible candidature appuient déjà Kamala Harris. Le manque d’expérience de M. Buttigieg, jamais élu au Congrès, est aussi souligné. Même s’il pourrait avoir une place dans une administration Harris.

Andy Beshear

PHOTO ALYSSA POINTER, ARCHIVES REUTERS Andy Beshear

Gouverneur du Kentucky, 46 ans

Ancien procureur général du Kentucky, il a été élu gouverneur dans un État pourtant fortement républicain, en 2019 puis en 2023. Un poste que son père, Steve Beshear, avait occupé de 2007 à 2015.

En sa faveur : Le quadragénaire a remporté ses élections deux fois dans un État fortement républicain. « C’est un haut fait d’armes, ça veut dire qu’il est quand même populaire auprès de républicains et surtout, d’indépendants », dit M. Grondin. Un homme du Sud, charismatique, modéré, qui met de l’avant sa volonté de travailler avec les républicains, pourrait interpeller favorablement les électeurs plus conservateurs ou les Américains particulièrement las de la partisanerie.

En sa défaveur : Il est peu connu à l’échelle nationale. « Il y a aussi des craintes qu’il soit “trop” modéré », dit M. Klinkner. Il y a des doutes sur sa plus-value pour Kamala Harris, compte tenu de sa position dans un État qui votera, selon toute probabilité, pour Donald Trump. « Je ne suis pas certain du signal que les démocrates voudraient envoyer avec cette nomination », dit M. Hilton.

Tim Walz

PHOTO JENN ACKERMAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Tim Walz

Gouverneur du Minnesota, 60 ans

L’enseignant retraité a servi dans la Garde nationale avant d’être élu membre de la Chambre des représentants en 2006. Il est devenu gouverneur en 2018.

En sa faveur : Tim Walz a gagné en visibilité médiatique récemment en qualifiant de « bizarres » Donald Trump et J.D. Vance – formule maintes fois reprise par les démocrates depuis. « Ça a mis les républicains sur la défensive », note M. Klinkner. Il ajoute que M. Walz est un progressiste populaire et expérimenté. Le gouverneur défend la population rurale, importante pour le vote. L’ancien enseignant pourrait aider Kamala Harris à rallier le vote du milieu de l’éducation, croit M. Hilton. « Les syndicats d’enseignants sont un groupe important », note-t-il.

En sa défaveur : Le vote au Minnesota peut être serré, mais est généralement de tendance démocrate. Ce n’est donc pas les électeurs de son État qu’il pourrait apporter au parti. « Je ne pense pas que ce soit une candidature très excitante », estime M. Speel. Des républicains lui ont reproché d’avoir tardé avant d’appeler la Garde nationale à Minneapolis pendant les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, en 2020.

J.B. Pritzker

PHOTO TERRENCE ANTONIO JAMES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J.B. Pritzker

Gouverneur de l’Illinois, 59 ans

Jay Robert Pritzker est le plus riche élu américain, avec une valeur estimée à 3,5 milliards US, selon Forbes. Sa famille a fait fortune dans le milieu hôtelier.

En sa faveur : Il n’y a pas de plafond pour un candidat s’il investit ses propres fonds dans sa campagne. Il est aussi connu pour son ambition et ses bonnes relations avec les démocrates plus à gauche. « C’est quelqu’un d’assez progressiste », souligne M. Klinkner. Le gouverneur ne s’est pas gêné pour attaquer publiquement Donald Trump, qu’il a qualifié de « vieil homme au teint autobronzé orange qui s’est endormi pendant son procès ».

En sa défaveur : « La seule raison pour laquelle il est considéré, c’est sa richesse, estime M. Speel. Je ne vois pas comment il pourrait aller chercher le vote des indécis. » L’Illinois est considéré comme un État acquis aux démocrates, ce qui n’en fait pas le choix le plus stratégique sur ce plan.

Avec le New York Times et l’Associated Press