Kamala Harris interviewera six vice-présidents potentiels cette fin de semaine

(Washington) La vice-présidente Kamala Harris interrogera une demi-douzaine de colistiers potentiels ce week-end avant une annonce officielle et une tournée avec son nouveau numéro 2 la semaine prochaine.

Seung Min Kim et Zeke Miller Associated Press

Sa liste de prospects comprend les gouverneurs Andy Beshear du Kentucky, J. B. Pritzker de l’Illinois, Josh Shapiro de Pennsylvanie et Tim Walz du Minnesota, ainsi que le sénateur Mark Kelly de l’Arizona et le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, selon deux personnes bien au fait du processus de sélection de Mme Harris. Ces personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour discuter des délibérations privées de la campagne.

MM. Shapiro et Kelly avaient été considérés comme parmi les favoris au cours de son processus de sélection écourté, qui a commencé par la vérification d’une douzaine de noms.

PHOTO KEVIN MOHATT, REUTERS Kamala Harris et Josh Shapiro

Certains se sont publiquement retirés de toute considération, comme le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui est proche de Mme Harris depuis leur temps partagé en tant que procureurs généraux de l’État, mais qui a exprimé son inquiétude quant aux voyages réguliers hors de l’État s’il était choisi.

La date limite pour choisir un candidat à la vice-présidence est mardi, lorsque Kamala Harris lancera une tournée dans sept États clés des élections, en commençant par Philadelphie en Pennsylvanie.

Le président Joe Biden a déclaré vendredi aux journalistes qu’il avait échangé avec sa collègue au sujet de sa recherche d’un candidat à la vice-présidence, mais lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils sur les qualités qu’elle devrait rechercher chez un colistier, le président n’a pas répondu.

« Je vais la laisser résoudre ce problème », a déclaré Joe Biden sur la pelouse sud de la Maison-Blanche avant de partir pour Wilmington, Delaware, pour le week-end.

Certaines des personnes figurant sur la liste restreinte de Mme Harris avaient brusquement annulé leurs projets pour ce week-end, signalant que quelque chose pourrait se préparer dans le processus de sélection à la vice-présidence. Par exemple, Josh Shapiro a annulé trois collectes de fonds dans les communautés balnéaires de la côte de Long Island, à New York, et son attaché de presse, Manuel Bonder, n’a donné que peu d’explications sur les raisons.

« Le voyage du gouverneur était prévu il y a plusieurs semaines et comprenait plusieurs collectes de fonds pour son propre comité de campagne, a déclaré M. Bonder dans un communiqué. Son emploi du temps a changé et il ne se rendra plus dans les Hamptons ce week-end. »

Une collecte de fonds pour M. Shapiro devait être organisée par Michael Kempner, membre du comité des finances nationales du président Joe Biden. Celui-ci a indiqué dans une note aux invités que le rassemblement avait été reporté et a ouvertement plaidé pour que Josh Shapiro soit le numéro 2 de Kamala Harris, écrivant que « beaucoup spéculent que c’est un signe qu’il sera le vice-président ».

Pendant ce temps, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par la mairesse de Philadelphie, Cherelle Parker – qui soutient publiquement Josh Shapiro à la vice-présidence – a fait sensation vendredi. Elle montrait un certain nombre de responsables de la région de Philadelphie et de démocrates promouvant Kamala Harris à la présidence, mais vantant également Josh Shapiro à la vice-présidence, suggérant à certains que Cherelle Parker pourrait avoir une connaissance privilégiée de la décision de la vice-présidente.

Cependant, une personne proche de la mairesse a précisé que la vidéo montrait simplement Mme Marker apportant son soutien à ces deux personnes. La personne a parlé sous couvert d’anonymat, car elle n’était pas autorisée à discuter publiquement de la question.

Le journaliste d’Associated Press Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie, a contribué à ce rapport.