(Washington) La campagne de la vice-présidente Kamala Harris a annoncé vendredi avoir collecté 310 millions US le mois dernier, une somme époustouflante qui montre que les donateurs qui semblaient autrefois effrayés par les perspectives de l’élection de novembre avec le président Joe Biden sont maintenant prêts à sortir leur portefeuille pour encourager son bras droit.

Will Weissert Associated Press

Les gains réalisés par Mme Harris, le Comité national démocrate et ses entités affiliées ont largement dépassé ceux de l’ancien président républicain Donald Trump, dont la campagne et les différents comités ont déclaré avoir récolté 138,7 millions US pour juillet.

La campagne de la vice-présidente affirme également avoir débuté le mois d’août avec 377 millions US de liquidités, ce qu’elle a décrit comme le montant le plus élevé pour un candidat à la présidentielle à ce stade du cycle. C’était également bien au-dessus des 327 millions US que l’équipe Trump avait annoncés pour commencer le mois.

L’énorme vague de soutien que nous avons constatée en peu de temps montre clairement que la coalition Harris est mobilisée, qu’elle grandit et est prête à travailler pour vaincre Trump en novembre. Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Kamala Harris, dans un communiqué

« Notre argent va au travail qui permet de remporter des élections serrées. »

Les chiffres de Donald Trump pour juillet ont été augmentés par une tentative d’assassinat contre l’ancien président lors d’un rassemblement en Pennsylvanie, qui a galvanisé certains de ses plus fervents partisans, et par sa révélation ultérieure de son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, à la Convention nationale républicaine à Milwaukee.

L’équipe de Mme Harris, quant à elle, espère susciter une autre vague de dons en début de semaine prochaine, lorsqu’elle devrait annoncer son propre colistier et lors de la convention démocrate, qui s’ouvre à Chicago le 19 août.

Les chiffres publiés par les deux campagnes cette semaine n’incluent pas la documentation complète de la Commission électorale fédérale, qui arriveront plus tard ce mois-ci. Il est donc difficile de déterminer quelle part du gain de Mme Harris a eu lieu après que M. Biden a annoncé le 21 juillet qu’il abandonnait sa candidature à la réélection et qu’il soutenait sa vice-présidente.

La vice-présidente Harris est sur le point de devenir la candidate officielle de son parti à la présidence grâce au vote virtuel des délégués démocrates à la convention, qui doit se terminer lundi.

Sa campagne a déclaré que les deux tiers de ses dons de juillet provenaient de nouveaux contributeurs lors du cycle électoral de 2024. Au total, ce mois-ci, plus de trois millions de donateurs ont fait plus de 4,2 millions US de contributions – avec plus de deux millions de donateurs faisant leur premier don ce cycle, tandis que 94 % des dons de juillet étaient inférieurs à 200 $ US.

La campagne a déclaré que 60 % de ses donateurs en juillet étaient des femmes alors que Mme Harris se prépare à être la première femme de couleur à être nommée à la présidence par un parti politique majeur.