(Washington) L’équipe de campagne de l’ancien président républicain Donald Trump et ses affiliés ont annoncé jeudi avoir amassé 138,7 millions de dollars américains le mois dernier, ce qui est tout de même moins que ce que la candidate démocrate pressentie aux élections de novembre, la vice-présidente Kamala Harris, a récolté lors de sa première semaine de campagne.

Will Weissert Associated Press

Le clan Trump affirmait disposer de 327 millions de dollars américains en espèces en date du 31 juillet, alors que les élections sont maintenant dans un peu plus de trois mois. L’équipe de campagne de Mme Harris n’a pas encore annoncé le total de sa collecte de fonds pour le mois de juillet ni le montant de ses fonds de campagne, mais elle affirme que l’entrée de la vice-présidente dans la course a déclenché une vague de nouveaux dons et de nouveaux bénévoles.

L’entourage de l’ancien président, le Comité national républicain et d’autres entités avaient annoncé précédemment avoir collecté 331 millions de dollars américains au cours de la période de trois mois terminée en juin, ce qui signifie que les sommes amassées en juillet ont été collectées à un rythme plus soutenu.

Ils ont peut-être été aidés par le fait que M. Trump a survécu à une tentative d’assassinat lors d’un rassemblement en Pennsylvanie le 13 juillet, ce qui a galvanisé certains de ses partisans, et par l’annonce ultérieure de son colistier, le sénateur de l’Ohio J.D. Vance, à la Convention nationale républicaine s’étant tenue à Milwaukee quelques jours plus tard.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris

Jusqu’à récemment, certains démocrates étaient paniqués par la perspective d’une défaite du président Joe Biden en novembre. Mais les donateurs ont été suffisamment généreux pour que l’équipe de Mme Harris annonce avoir reçu 200 millions de dollars américains en une semaine après que M. Biden a révélé, le 21 juillet, qu’il abandonnait sa candidature à la réélection et qu’il soutenait formellement la vice-présidente.

Celle-ci a depuis intensifié son itinéraire de tournée et diffusé une série de publicités présentant son histoire personnelle et critiquant M. Trump. Certains membres de son parti, qui pensaient que Donald Trump serait favorisé par la lamentable performance au débat présidentiel de M. Biden, le 27 juin, envisagent désormais la course d’un tout autre œil avec l’arrivée de Mme Harris, 59 ans.

Kamala Harris devrait devenir la candidate officielle de son parti à la présidentielle grâce au vote virtuel des délégués à la Convention nationale démocrate dans le cadre d’un processus qui devrait se terminer lundi. Elle devrait nommer sa colistière ou son colistier à peu près au même moment. La convention démocrate s’ouvre à Chicago le 19 août.