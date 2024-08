Futur colistier de Kamala Harris Des prétendants demeurent peu connus, selon un sondage

Alors que la vice-présidente Kamala Harris s’apprête à annoncer son colistier, un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research révèle que plusieurs principaux prétendants au poste sont largement inconnus des Américains. Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, se démarque comme celui qui bénéficie d’une plus grande notoriété et d’une plus grande appréciation, en particulier parmi les démocrates.