Alors que la vice-présidente Kamala Harris s’apprête à annoncer son colistier, un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research révèle que plusieurs principaux prétendants au poste sont largement inconnus des Américains. Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, se démarque comme celui qui bénéficie d’une plus grande notoriété et d’une plus grande appréciation, en particulier parmi les démocrates.

L’enquête, qui a été menée après que le président Joe Biden ait annoncé qu’il se retirait de la course et que Mme Harris soit devenue la candidate démocrate probable à la présidentielle, met en évidence les forces et les faiblesses que les différents politiciens pourraient apporter au poste – et les défis auxquels ils pourraient être confrontés s’ils étaient sélectionnés.

Le sénateur Kelly, bien que mieux connu et apprécié que certains autres candidats, est encore inconnu d’environ la moitié des Américains. Et d’autres, comme le gouverneur de la Pennsylvanie Josh Shapiro, bien que moins connus à l’échelle nationale, pourraient s’appuyer sur un soutien plus important dans leurs États et régions d’origine.

Le sondage a été mené auprès de 1143 adultes du 25 au 29 juillet 2024, à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les participants est de plus ou moins 4,1 points de pourcentage.

MM. Kelly et Shapiro sont considérés parmi les favoris, selon des personnes proches du processus, après que la campagne Harris eut commencé à examiner une douzaine de noms.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De gauche à droite, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, le sénateur de l’Arizona Mark Kelly, le gouverneur de la Pennsylvanie Josh Shapiro et le gouverneur du Kentucky Andy Beshear.

Mme Harris a déclaré mardi qu’elle n’avait pas encore choisi son bras droit. Mais elle, et celui qu’elle choisira, se lancera la semaine prochaine en campagne dans sept États clés, dont la Pennsylvanie, l’Arizona et la Caroline du Nord.

Voici les quelques politiciens dont la candidature est envisagée :

Le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly

Parmi les quatre candidats démocrates potentiels à la vice-présidence compris dans le sondage – MM. Kelly et Shapiro, le gouverneur du Kentucky Andy Beshear et le gouverneur de la Caroline du Nord Roy Cooper, qui a publiquement retiré son nom de la sélection après le coup de sonde – Mark Kelly a la plus haute notoriété et favorabilité, selon le sondage AP-NORC.

Les Américains sont plus susceptibles d’avoir une vision positive de M. Kelly qu’une vision négative. Environ trois adultes américains sur dix ont une opinion très ou plutôt favorable de M. Kelly, tandis qu’environ deux adultes sur dix ont une opinion négative. Il est relativement rare de susciter plus de bons sentiments que de mauvais dans la politique présidentielle de nos jours : M. Biden et l’ancien président Donald Trump sont perçus plus négativement que positivement depuis plusieurs années maintenant.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Biden, président des États-Unis

Cependant, comme beaucoup d’autres prétendants, Mark Kelly est loin d’être un nom connu. Environ la moitié des Américains n’en savent pas assez pour avoir une opinion à son sujet.

Mais les démocrates sont particulièrement susceptibles d’avoir des sentiments chaleureux à l’égard de M. Kelly. Seulement environ une personne sur dix a une opinion défavorable de lui, et environ quatre sur dix n’en savent pas assez pour le dire. Les démocrates plus âgés – ceux de 45 ans et plus – sont particulièrement susceptibles d’avoir une vision positive de M. Kelly, tandis que les plus jeunes démocrates sont plus enclins à ne pas le connaître.

Mark Kelly s’est avéré un militant aguerri, remportant une élection spéciale en 2020 pour retirer le siège du Sénat de l’Arizona du contrôle républicain, puis le conservant deux ans plus tard pour un mandat complet de six ans. L’ancien membre de la Marine est membre de la commission sénatoriale des forces armées et a été une voix influente parmi les démocrates en matière d’immigration et de sécurité des frontières, une vulnérabilité politique depuis longtemps pour Mme Harris que les républicains cherchent à exploiter.

Le gouverneur de la Pennsylvanie Josh Shapiro

M. Shapiro est largement inconnu des Américains et des démocrates, sauf dans le Nord-Est, où il jouit d’une plus grande notoriété et d’une plus grande appréciation. Le sondage révèle que six adultes américains sur dix – dont 57 % de démocrates – n’en savent pas assez pour avoir une opinion sur lui. Environ deux Américains sur dix le voient favorablement, et une part similaire le voit défavorablement.

La situation n’est pas très différente chez les démocrates. Environ un quart des démocrates ont une opinion positive de M. Shapiro, tandis que 16 % ont une opinion négative. Les démocrates plus âgés sont plus susceptibles que les plus jeunes d’avoir une opinion favorable de M. Shapiro, mais dans l’ensemble, la plupart n’ont pas encore développé d’opinion.

Josh Shapiro a été élu gouverneur en 2022, battant le républicain Doug Mastriano – une figure controversée qui a suscité l’opposition et les critiques des membres de son propre parti, y compris le sénateur républicain de l’époque, Pat Toomey.

PHOTO HANNAH BEIER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le républicain Doug Mastriano

Contrairement aux autres candidats interrogés dans le sondage AP-NORC, il est nettement mieux connu – et apprécié – dans sa région d’origine. Dans le Nord-Est, quatre adultes américains sur dix ont une opinion favorable de lui. Environ quatre personnes sur dix n’en savent pas assez pour avoir une opinion sur lui, tandis qu’environ deux habitants du Nord-Est sur dix le voient négativement.

Le démocrate Gary Hines, un homme de 68 ans de Philadelphie, a fait l’éloge du gouverneur de son État d’origine, mais a ajouté : « Je détesterais le voir partir, car il vient tout juste de commencer en Pennsylvanie. »

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear

S’il est choisi, M. Beshear devra se présenter à la majeure partie du pays. Environ sept Américains sur dix n’en savent pas assez pour avoir une opinion à son sujet. Ceux qui ont une opinion sont répartis à peu près également : 17 % des adultes américains ont une opinion positive et 15 % une opinion négative.

Cependant, les démocrates ont une opinion plus positive que négative de M. Beshear. Environ un quart d’entre eux ont une opinion très ou plutôt favorable, tandis qu’environ une personne sur dix a une opinion négative. Près des deux tiers n’en savent pas assez sur M. Beshear pour se prononcer.

Issu d’une famille démocrate bien connue de l’État, Andy Beshear a vaincu le gouverneur de l’époque, Matt Bevin – une figure profondément impopulaire, même dans le Kentucky conservateur – et a ensuite été réélu en 2023 contre le républicain Daniel Cameron, un protégé de longue date du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell. La victoire de M. Beshear l’année dernière a été attribuée en partie à son plaidoyer en faveur du droit à l’avortement, notamment à une publicité de campagne mettant en vedette une survivante d’une agression sexuelle attaquant M. Cameron pour ses positions.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz

Comme les autres gouverneurs dont il est question, le gouverneur Tim Walz n’est pas très connu au niveau national – et cela signifie également que son compteur est à zéro. Il n’a pas été inclus dans le sondage AP-NORC, mais un nouveau sondage ABC News/Ipsos, qui posait des questions légèrement différentes a révélé qu’environ neuf adultes américains sur dix n’en savent pas assez pour avoir une opinion sur lui. Parmi les Américains partageant ce point de vue, les opinions sont partagées entre positives et négatives.

M. Walz, qui a également servi pendant 12 ans à la Chambre, s’est hissé sur la liste restreinte de Mme Harris ces derniers jours après avoir utilisé le terme « bizarre » pour décrire le ticket républicain. C’est une phrase désormais largement utilisée par la vice-présidente et d’autres démocrates.

Il dirige actuellement l’Association des gouverneurs démocrates.