(Washington) Donald Trump est « bizarre », depuis que le mot a été lâché par les démocrates, il revient en boucle. Ces derniers espèrent même faire de cette pique le mot de 2024 et ainsi reprendre la main.

Sebastian Smith Agence France-Presse

« Trump est vieux et assez bizarre », peut-on lire dans un récent communiqué de l’équipe de campagne de Kamala Harris. « Tout simplement bizarre », a renchéri la vice-présidente et candidate démocrate pour le scrutin du 5 novembre.

Le mot peut paraître insignifiant, surtout pour Donald Trump qui a construit sa carrière politique en se moquant de tout le monde, de ses adversaires à ses propres collaborateurs. Lui, qui n’a jamais hésité non plus à utiliser des quolibets racistes ou sexistes.

Mais voir la situation se retourner et être la cible de plaisanteries le rend furieux. « Je déteste que l’on se moque de moi », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement au début du mois.

Mais dans les entrevues, dans les messages en ligne, sur les réseaux sociaux, le mot est partout depuis quelques jours.

Un changement de style marquant de la part des démocrates depuis l’entrée en lice il y a moins de deux semaines de Kamala Harris à la suite du retrait de Joe Biden, plombé par son âge et les interrogations sur sa santé mentale et physique.

Fini les discours formels du président qui concentrait ses attaques sur la condamnation de Donald Trump ou la menace qu’il représenterait pour la démocratie.

L’équipe de Kamala Harris a choisi d’y ajouter un angle plus personnel : « en général, il ressemble à quelqu’un près de qui on ne voudrait pas s’asseoir dans un restaurant, sans parler de l’avoir comme président du pays ».

Et lorsqu’il s’agit de cibler le colistier de Donald Trump, J. D. Vance, les moqueries sont encore plus intenses.

Selon deux sénateurs démocrates, les commentaires récents de M. Vance sur les « vieilles filles à chats sans enfants » le placent dans la catégorie des « super bizarres ».

« Si les dirigeants républicains n’apprécient pas d’être qualifiés de bizarres, de louches ou de manipulateurs, ils pourraient essayer de ne pas être bizarres, louches ou manipulateurs », a ironisé Hillary Clinton, candidate malheureuse à la présidentielle face à Donald Trump en 2016.

« Déstabilisation »

Cette stratégie permet aux démocrates de présenter « Mme Harris comme une candidate “normale” par opposition à M. Trump qui se complaît dans le chaos actuel qu’il a lui-même créé », estime auprès de l’AFP Katherine Jellison, professeure à l’université de l’Ohio.

Et « jusqu’à présent, jouer la carte du “bizarre” semble fonctionner pour les démocrates », ajoute-t-elle.

« Le fait de le qualifier de “bizarre” touche un point sensible. Les meilleures stratégies de communication déstabilisent l’adversaire et l’amènent à commettre des erreurs », estime de son côté David Karpf, professeur de communication à l’université George Washington.

La campagne de Donald Trump est totalement bousculée au moment où il pensait surfer sur la dynamique enclenchée après la convention républicaine et la tentative d’assassinat.

Lui, qui pensait devoir affronter un président sortant de 81 ans, se retrouve face à une adversaire bien plus jeune et énergique qui a réussi en quelques jours à remobiliser la base démocrate et faire jeu égal avec M. Trump - voire le devancer - dans les derniers sondages.

Alors M. Trump fait ce qu’il a toujours fait : distribuer des insultes et essayer d’en trouver une qui tienne la route : « idiote », « cinglée », « Kamala la menteuse ».

« Elle est folle, elle est folle », a-t-il maintes fois répété, en se montrant particulièrement critique du bilan de la vice-présidente en matière d’immigration.

Et si Mme Harris pense qu’elle peut rire de M. Trump, il a une réponse à cela aussi — en s’attaquant à la façon dont elle rit. Car selon lui, « on peut dire beaucoup de choses d’un rire… »