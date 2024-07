PHOTO NICOLE CRAINE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) Le syndicat américain des ouvriers de l’industrie automobile (UAW) a annoncé mercredi, dans un communiqué, apporter son soutien à la vice-présidente Kamala Harris afin qu’elle devienne la candidate officielle du Parti démocrate pour l’élection présidentielle du 5 novembre prochain.

Agence France-Presse

« Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons soit réélire un milliardaire dont les idées sont contraires à tout ce pour quoi notre syndicat lutte, ou nous pouvons élire Kamala Harris qui sera à nos côtés dans la guerre contre la cupidité des entreprises », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans le communiqué.

« Notre objectif pour cette élection est de battre Donald Trump et de faire élire Kamala Harris, afin de poursuivre sur la lancée de son solide bilan en faveur des classes laborieuses », a-t-il ajouté.

Le choix de l’UAW n’est pas à proprement parler une surprise, dans la mesure où il avait apporté, dès janvier, son soutien au président Joe Biden.

PHOTO KEVIN LAMARQUE, ARCHIVES REUTERS Shawn Fain, président de l’UAW, et Joe Biden

Le choix de ce dernier de se retirer de la course à la Maison-Blanche tout en annonçant soutenir la candidature de sa vice-présidente laissait supposer un soutien équivalent de la part de l’UAW.

Joe Biden a régulièrement soutenu les syndicats américains durant son mandat, se rendant même sur un piquet de grève de l’UAW, une première pour un président américain, alors que ce dernier luttait pour obtenir une forte hausse des salaires dans le secteur automobile.

Outre le soutien de l’UAW, Joe Biden avait reçu celui du syndicat des métallurgistes, USW, qui a annoncé le 22 juillet apporter désormais son soutien à Kamala Harris.

Les candidats républicain et démocrate se livrent une bataille acharnée pour gagner le vote des ouvriers, alors que les États où ces derniers sont historiquement plus nombreux, en particulier la Pennsylvanie et le Michigan, pourraient être ceux où se jouera l’élection présidentielle.

L’électorat populaire blanc avait joué un rôle décisif pour porter le magnat républicain au pouvoir en 2016.

En 2020, Joe Biden avait fait mieux auprès de ces électeurs qu’Hillary Clinton en 2016 : il avait capté 33 % de leurs voix, toutefois loin derrière les 65 % de son rival, d’après l’institut Pew Research.