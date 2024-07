Sénateur démocrate dans un État fortement républicain, Joe Manchin a joué les trouble-fête dernièrement. Devenu indépendant en mai, il a laissé planer, après le retrait de Joe Biden de la course à l’investiture démocrate, le suspense sur sa possible candidature, avant de démentir les rumeurs…

Joe Manchin III Indépendant (élu comme démocrate)

Sénateur depuis 2010

Virginie-Occidentale

Âge : 76 ans

Siège en jeu aux élections

Pourquoi en parle-t-on ?

Même si Joe Manchin a annoncé ne pas vouloir se représenter aux élections de novembre, sa défection du Parti démocrate le 31 mai a ouvert la porte à des spéculations. Comme indépendant, il a jusqu’au 1er août pour annoncer sa candidature à différentes fonctions dans son État.

« Une personne qui prend sa retraite n’a pas besoin de changer d’affiliation de démocrate à indépendant », souligne John Kilwein, directeur du département de sciences politiques à l’Université de Virginie-Occidentale.

Le politicien pourrait être tenté de reconquérir le poste de gouverneur, qu’il a occupé de 2004 à 2010.

Il a aussi brièvement laissé flotter l’idée de sa candidature à la présidence. Après la performance désastreuse de Joe Biden au premier débat, Joe Manchin était quelque peu revenu sur le radar médiatique. Le chroniqueur Ross Douthat, du New York Times, a défendu l’idée de sa candidature en remplacement du démocrate.

Parcours

Joe Manchin a commencé sa carrière politique il y a plus de 40 ans, à la Chambre des délégués, puis au Sénat de son État, avant de devenir gouverneur de la Virginie-Occidentale en 2004. « Il a fait du bon travail comme gouverneur, estime M. Kilwein. Je pense qu’il se voit comme plus centriste qu’il ne l’est. »

Le politicien alors démocrate a fait son entrée au Congrès en 2010, après la mort du sénateur Robert C. Byrd.

Le septuagénaire se présente comme un homme de gros bon sens, travaillant pour le peuple, dans un des États les plus pauvres du pays.

Son sens politique bien aiguisé et son amour des projecteurs ont souvent été soulignés par plusieurs analystes.

M. Manchin a déjà laissé entendre qu’il pourrait se présenter comme troisième choix à l’élection présidentielle, mais ça ne s’est pas concrétisé.

Tournant

À partir de 2020, Joe Manchin a pesé lourd dans un Sénat divisé à 50-50 ; le sénateur démocrate de la Virginie-Occidentale est devenu l’électron libre à convaincre pour faire passer les projets de loi.

En cas d’égalité, c’est normalement la vice-présidente qui aurait tranché. Mais il n’a pas toujours permis aux démocrates d’obtenir ce veto.

Si Joe Manchin est devenu la voix dissidente, c’est parce qu’il s’est fait élire dans un État conservateur favorable aux républicains. « Peu de démocrates ont réussi à se faire élire dans un État aussi acquis à Trump, donc ça lui a donné une indépendance par rapport au parti », note Aseem Prakash, professeur de sciences politiques à l’Université de Washington, à Seattle.

Il devait aussi démontrer son indépendance aux électeurs de la Virginie-Occidentale. « S’il s’était aligné sur le parti, il aurait été perçu comme d’extrême gauche et ça aurait nui à sa bonne fortune politique », ajoute-t-il.

Controverses

En octobre 2021, des militants ont pagayé près du bateau de Joe Manchin, à l’ancre à Washington. Se décrivant comme des électeurs de son État, ils l’ont appelé à soutenir la législation « Build Back Better » pour le climat.

Citant l’inflation, il a refusé de soutenir le projet — le président du comité de l’énergie et des ressources naturelles au Sénat a fini par voter pour une autre version en 2022.

Son refus a soulevé la controverse : il est devenu millionnaire grâce à l’industrie du charbon et a reçu des dons politiques importants de l’industrie des combustibles fossiles.

En devenant indépendant, Joe Manchin a affirmé que la « politique nationale est brisée et aucun des deux partis n’est prêt à faire les compromis pour trouver un terrain d’entente ».

Fait d’armes

S’il s’est d’abord opposé à un projet de loi sur le climat, la version qu’il a soutenue en 2022 a été qualifiée d’historique.

La loi prévoit des milliards de dollars en aide fiscale pour un virage vers l’énergie verte.

« Il s’est montré très inquiet pour la classe ouvrière et les syndicats, donc il y a maintenant des éléments pour aider les travailleurs américains avec les véhicules électriques, il y a des dispositions pour amortir l’inflation, expose M. Prakash. Et c’est essentiellement grâce à lui. »

Il a depuis critiqué son application par l’administration Biden.

M. Manchin a aussi voté en faveur de la destitution du président Donald Trump et pour la création de la Commission du 6-Janvier. L’ancien président avait récolté 68,6 % des voix dans son État en 2020.

Avec The Guardian, Associated Press, The New York Times