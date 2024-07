(New York) Donald Trump a affirmé mardi que la vice-présidente Kamala Harris, qui est mariée à un Juif, « n’aime pas les Juifs ».

Michelle L. Price Associated Press

Dans une entrevue à la station de radio WABC, mardi, l’ex-président américain a aussi semblé d’accord avec l’animateur qui a qualifié le mari de Mme Harris, Doug Emhoff, de « Juif bidon ».

M. Trump a affirmé que Mme Harris semblait mal à l’aise lors de sa rencontre la semaine dernière avec le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, à Washington.

Le candidat républicain pour la présidentielle de novembre tente de tirer profit des divisions au sein du Parti démocrate sur la question délicate de la guerre entre Israël et le Hamas.

Il cherche à dépeindre ses opposants politiques comme des antisémites, tout en ignorant certains de ses propres commentaires et comportements passés, comme le fait de dîner dans son club de Floride avec un négationniste et suprémaciste blanc.

PHOTO SUSAN WALSH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kamala Harris et son mari Doug Emhoff

Depuis que Mme Harris remplace le président Joe Biden en vue de la présidentielle, M. Trump a intensifié ses attaques contre elle.

« Vous pouvez voir son mépris », a-t-il déclaré mardi en parlant de la rencontre entre Mme Harris et M. Nétanyahou. « Premièrement : elle n’aime pas Israël. Deuxièmement : elle n’aime pas les Juifs. Vous le savez, je le sais et tout le monde le sait et personne ne veut le dire », a-t-il soutenu à la radio WABC.

« L’Amérique vaut mieux que la peur, la haine et les insultes méprisables de Donald Trump », a déclaré James Singer, porte-parole de la campagne Harris. « La vice-présidente Harris pense que les Américains veulent une présidente qui unit notre pays au lieu de le diviser, qui utilise le pouvoir de la présidence pour aider les familles au lieu de leur faire du mal, et a une vision pour notre avenir, au lieu de nous faire reculer. »

L’ancien président républicain a répété en entrevue de récents commentaires au sujet des électeurs juifs qui appuient les démocrates et qui « devraient se faire examiner la tête ».

Si vous êtes Juif et si vous votez pour un démocrate, vous êtes malade, un crétin absolu. Ils ont laissé tomber le peuple juif depuis Obama à un niveau que personne ne pouvait imaginer. L’ex-président américain Donald Trump

M. Trump a de nouveau déclaré à propos de Mme Harris : « Elle déteste le peuple juif et Israël, encore plus que Biden ».

Le mari de Mme Harris

L’animateur, Sid Rosenberg, a ensuite mentionné le mari de Mme Harris, Doug Emhoff, en déclarant : « Il est juif comme Bernie Sanders est juif. Vous plaisantez j’espère ? ».

« Ouais », a déclaré M. Trump.

« C’est un Juif bidon », a poursuivi M. Rosenberg.

« Ouais », a répété le candidat républicain.

M. Rosenberg a poursuivi en disant de M. Emhoff : « C’est un horrible Juif ».

Les deux hommes ont ensuite critiqué Mme Harris sur d’autres questions.

M. Trump avait fait vendredi dernier une affirmation similaire selon laquelle Mme Harris n’aimait pas les Juifs, alors qu’il s’adressait à un groupe chrétien en Floride. Il a également déclenché des réactions négatives dans le passé en faisant des remarques similaires à l’égard du peuple juif, comme lorsqu’il a déclaré en mars que les Juifs qui votent pour les démocrates « détestent Israël » et détestent « leur religion ».

Doug Emhoff, la première personne juive à être l’époux d’une dirigeante américaine élue au niveau national, a été l’un des membres les plus visibles de l’administration Biden s’exprimant sur la lutte contre l’antisémitisme. Il a accroché des mézouzahs aux chambranles des portes de la résidence de la vice-présidente et a dirigé les célébrations de la Pâque juive à la Maison-Blanche.

Le bureau de M. Emhoff a refusé de commenter mardi les propos de Donald Trump.

L’équipe de campagne de M. Trump a également critiqué Ella, la fille adulte de M. Emhoff, pour avoir publié sur son compte de réseau social un lien de collecte de fonds pour l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Israël a tenté d’interdire cet organe de l’ONU, suggérant qu’il soutient les terroristes. Les dirigeants européens ont déclaré qu’il s’agissait d’une accusation sans fondement.