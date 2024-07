(New York) La campagne présidentielle américaine a déjà connu plusieurs rebondissements spectaculaires ou inédits. D’où sans doute cette question inattendue que certains commentateurs et politiciens ont commencé à soulever : Donald Trump larguera-t-il J.D. Vance ?

Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat, est l’un de ceux qui a abordé le sujet. Dimanche dernier, après avoir « parié » que l’ancien président se grattait la tête et se demandait pourquoi il avait choisi le sénateur d’Ohio comme colistier, il a ajouté qu’il avait « environ dix jours » pour changer de cap.

« Garde-t-il Vance sur le ticket, où il traîne déjà beaucoup de casseroles et en aura probablement encore plus… ou choisit-il quelqu’un d’autre ? », a demandé le sénateur de New York lors d’une entrevue télévisée.

Bien sûr, le démocrate n’a pas posé la question de bonne foi. Lors de la même entrevue, il a déclaré que le choix de J.D. Vance était « peut-être l’une des meilleures choses que [Trump] ait jamais faites pour les démocrates ».

Mais Chuck Schumer n’est pas le seul à penser que Donald Trump ou ses alliés regrettent le choix de J.D. Vance. Ces regrets ont fait surface dès le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Car le remplacement du président par Kamala Harris à la tête du ticket démocrate a changé bien des calculs.

PHOTO CLIFF OWEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat

« La chose la plus frappante que j’ai entendue de la part des alliés de Trump hier a été la remise en question de J.D. Vance – un choix, ont-ils reconnu, qui est né de l’arrogance, destiné à augmenter les marges avec la base en prévision d’une victoire sans appel, plutôt que de persuader les électeurs indécis dans une élection sur le fil », a écrit sur X le journaliste du magazine The Atlantic Tim Alberta, au lendemain du désistement de Joe Biden.

Ce commentaire a été formulé avant même que les médias et l’équipe de campagne de Kamala Harris ne se mettent à déballer les casseroles de J.D. Vance. Depuis plus d’une semaine, les uns et les autres publient des clips ou des courriels où J.D. Vance tient des déclarations controversées sur un tas de sujets, dont les femmes, l’avortement, la police et Donald Trump.

La déclaration qui a fait le plus de bruit remonte à 2021, à l’époque où J.D. Vance faisait campagne pour un siège au Sénat. Lors d’une entrevue accordée à l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson, il a remis en question la légitimité des politiciennes qui n’ont pas d’enfant.

« Nous sommes effectivement dirigés dans ce pays, par les démocrates, par les oligarques, par une bande de dames aux chats sans enfant qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu’elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux, lui aussi. Comment est-il logique que nous ayons confié notre pays à des personnes qui n’ont pas vraiment d’intérêt direct à son égard ? »

Lors de cette intervention, il a fait référence à Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez et Pete Buttigieg (l’inclusion du secrétaire aux Transports parmi ces soi-disant « dames aux chats sans enfant » est bizarre, mais peut-être révélatrice d’une certaine homophobie).

PHOTO STEPHANIE SCARBROUGH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis

Le tollé a été général. L’actrice Jennifer Aniston, qui n’est pas connue pour ses prises de position politique, s’est insurgée. « Je n’arrive vraiment pas à croire que cela vienne d’un potentiel vice-président des États-Unis », a-t-elle écrit sur Instagram. « Tout ce que je peux dire, c’est que… M. Vance, je prie pour que votre fille ait la chance d’avoir un jour ses propres enfants. J’espère qu’elle n’aura pas besoin de recourir à la fécondation in vitro comme deuxième option. Parce que vous essayez de lui enlever cela aussi. »

Un autre clip remontant à 2021 a refait surface dans lequel J.D. Vance faisait valoir que les parents d’enfants devraient avoir « plus de possibilités de faire entendre [leur] voix dans notre République démocratique que les personnes qui n’ont pas d’enfant ».

Un autre encore faisait entendre la voix du politicien, aujourd’hui âgé de 39 ans, plaidant en faveur d’une « réponse fédérale » pour empêcher les femmes enceintes de voyager vers des États où elles peuvent obtenir un avortement.

La page éditoriale du Wall Street Journal, toute conservatrice soit elle, a conspué J.D. Vance, tout particulièrement pour sa déclaration concernant « les dames aux chats sans enfant » : « Ce commentaire est le genre de remarque de gros malin qui fait rire dans certains cercles masculins de droite. Mais il ne fait pas bon ménage avec les millions d’électrices, souvent républicaines, qui décideront de la course à la présidence. »

Le New York Times a sorti d’autres casseroles, sous la forme de courriels écrits par J.D. Vance à un (ex) ami trans. « Je déteste la police », a écrit le futur colistier de Donald Trump en octobre 2014 dans la foulée de la mort de Michael Brown, jeune Noir tué par un policier blanc de Jefferson, au Missouri.

« Plus les Blancs auront envie de voter pour Trump, plus les Noirs souffriront », a-t-il soutenu en septembre 2016, plus d’un an après avoir traité le candidat républicain à la présidence de « démagogue » en raison de sa rhétorique antimusulmane, et un mois avant de le qualifier d’« être humain moralement répréhensible ».

En se défendant, J.D. Vance a notamment accusé les démocrates d’avoir dénaturé ses propos en les sortant de leur contexte. « Je n’ai rien contre les chats », a-t-il tenu à préciser, déclaration qui laissait croire qu’il ne regrettait pas ses propos misogynes.

Résultat : selon l’analyste de CNN Harry Enten, J.D. Vance bénéficiait la semaine dernière d’une cote de popularité négative de six points dans l’ensemble des sondages, un chiffre bien inférieur à celui de tous les autres candidats à la vice-présidence de l’histoire, y compris l’ancienne gouverneure de l’Alaska Sarah Palin.

De quoi faire réfléchir (et rager) Donald Trump.