(New York) La phrase semble creuse : « Ce qui peut être, sans être encombré par ce qui a été. »

En décembre dernier, le Comité national républicain a publié sur X une vidéo de quatre minutes où Kamala Harris la répète dans différents contextes. Son objectif : se moquer d’une politicienne qui n’était pas « encombrée par la compétence », comme l’assurait le message accompagnant la vidéo.

Or, ces jours-ci, les partisans de la vice-présidente se réapproprient la même phrase, qui a pris un sens particulier depuis le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Ils la répètent avec un brin d’ironie entre eux ou l’insèrent dans leurs mèmes sur TikTok, en sachant que leur pays pourrait élire en novembre une première femme à la présidence.

« Ce qui peut être, sans être encombré par ce qui a été. »

Le même phénomène se produit avec une autre phrase de Kamala Harris, devenue encore plus emblématique : « Tu crois que tu es tombée d’un cocotier ? » La vice-présidente l’a prononcée en mai 2023 lors d’une cérémonie de prestation de serment. Elle racontait à son auditoire que sa mère d’origine indienne la lui répétait souvent pour lui faire comprendre que « tu existes dans le contexte de tout ce que tu vis et de tout ce qui t’a précédée ».

Les républicains ont vu dans cette phrase une autre preuve de la vacuité intellectuelle de Kamala Harris. Mais le clip viral qu’ils en ont tiré a continué la semaine dernière à inspirer ou à amuser les admirateurs de la vice-présidente sur les réseaux sociaux, dont TikTok, cette application utilisée par 170 millions d’Américains, dont plus de 62 % des 18-29 ans.

Et quelle semaine ! Comme l’illustrent ces deux phrases ridiculisées il n’y a pas longtemps, tout, ou presque, s’est mis à sourire à Kamala Harris.

On en viendra peut-être à parler d’une lune de miel qui n’aura duré qu’un temps. Mais rarement une figure politique n’aura connu une meilleure période à un moment plus crucial.

Une réaction organique

Une bonne partie de ce qui s’est produit est arrivé de façon organique, comme tous les autres mèmes sur TikTok, dont ceux inspirés par la chanteuse britannique Charli XCX. Dans les heures qui ont suivi l’annonce de Joe Biden, le groupe Win With Black Women (WWBW) a tenu une réunion Zoom à laquelle ont participé plus de 90 000 femmes. Leur objectif n’était pas seulement de se mobiliser pour aider Kamala Harris, mais aussi de récolter 1 million de dollars en 100 jours. Après trois heures, elles avaient déjà récolté plus de 1,6 million de dollars.

Dans les jours qui ont suivi, des groupes d’hommes noirs et de femmes blanches, inspirés par WWBW, ont organisé leurs propres réunions virtuelles sur Zoom, attirant respectivement environ 232 000 et 200 000 participants.

Au total, ces réunions ont généré au moins 10 millions de dollars en dons pour la campagne de Kamala Harris, qui a amassé la somme record de 81 millions de dollars dans les 24 premières heures qui ont suivi le retrait de Joe Biden.

Autre donnée évocatrice : de dimanche à vendredi, plus de 100 000 Américains, dont 85 % âgés de moins de 35 ans, se sont inscrits pour voter en novembre, selon le site Vote.org. Dans la semaine qui a suivi la tentative d’assassinat de Donald Trump, le nombre de nouveaux inscrits s’est élevé à 27 077.

Tout cela traduit un enthousiasme qui a rappelé à certains démocrates la campagne présidentielle de 2008, marquée par la découverte et l’ascension de Barack Obama.

Bien entendu, cet enthousiasme peut se dégonfler pour diverses raisons, dont certaines tiennent aux différences entre Kamala Harris et le premier président noir. Mais il participe d’un espoir qu’on croyait disparu de la politique américaine.

Assurance et exubérance

Kamala Harris n’est elle-même pas étrangère à cet enthousiasme, malgré tous les doutes qu’elle inspirait à certains démocrates. Avant même sa première prise de parole publique, elle s’est avérée énergique et volontaire. Dans les 10 heures qui ont suivi le désistement de Joe Biden, elle a fait plus de 100 appels téléphoniques, sollicitant le soutien de ses rivaux potentiels, des anciens présidents, des dirigeants du Congrès, bref, de tous ceux et celles qui comptent au sein de son parti.

PHOTO STEPHANIE SCARBROUGH, ASSOCIATED PRESS Kamala Harris a amassé la somme record de 81 millions de dollars dans les 24 premières heures qui ont suivi le retrait de Joe Biden.

Le New York Times, qui a rapporté cette information, a noté que Joe Biden avait fait 20 appels aux élus démocrates du Congrès dans les 10 premiers jours ayant suivi sa performance désastreuse lors du premier débat présidentiel.

Kamala Harris a enchaîné avec une série de discours et d’interventions où elle a fait preuve d’assurance et d’exubérance. Ses auditoires ont réagi en conséquence, surtout quand la vice-présidente a mis de l’avant son expérience en tant que procureure en Californie.

« Je me suis attaquée à toutes sortes de malfaiteurs, a-t-elle rappelé. Des prédateurs qui abusaient des femmes. Des fraudeurs qui escroquaient les consommateurs. Des tricheurs qui enfreignaient les règles pour leur propre compte. Alors, écoutez-moi quand je vous dis : je connais le genre de type qu’est Donald Trump. »

Cette assurance et cette exubérance viennent en partie de tous ces discours que Kamala Harris a prononcés au cours des dernières années auprès de groupes de femmes et de jeunes en particulier.

Des discours où elle met davantage l’accent sur la liberté, dont celle de contrôler son corps, sujet viscéral s’il en est un, que sur la démocratie.

« La liberté de ne pas se contenter de s’en sortir, mais de progresser. La liberté d’être à l’abri de la violence armée. La liberté de prendre des décisions concernant son propre corps », résume Kamala Harris dans une pub ponctuée par la chanson Freedom de Beyoncé, qui l’a autorisée à l’utiliser dans le cadre de sa campagne.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le hasard de l’actualité a également permis à Kamala Harris d’intervenir sur la politique internationale. Après une rencontre de 45 minutes avec le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, elle a eu l’occasion d’assurer le visiteur de son appui sans réserve au droit de son pays de se défendre, mais aussi d’insister sur son refus de « rester silencieuse » face aux souffrances des Gazaouis.

Une « radicale » et une « bum »

Les républicains tentent évidemment de mettre fin à cette lune de miel le plus rapidement possible. Donald Trump a dépeint Kamala Harris comme une « radicale » et même une « bum » qui veut imposer à la Maison-Blanche « les folles valeurs libérales de San Francisco ».

Un candidat républicain au Sénat a diffusé de son côté une vidéo virale où l’on voit et entend Kamala Harris formuler ses positions les plus controversées lors de sa première et désastreuse campagne présidentielle, il y a plus de quatre ans. Elle voulait notamment décriminaliser l’immigration clandestine, interdire la fracturation hydraulique et éliminer l’assurance maladie privée.

Les racistes et les misogynes ont tenté d’apporter leur contribution pour dénigrer la vice-présidente, même si leurs efforts pourraient se retourner contre eux.

Sebastian Gorka, ex-conseiller de Donald Trump, l’a décrite comme « ce désastre dont la seule qualification est d’avoir un vagin et la bonne couleur de peau ».

Celle qui s’est fait élire aux postes de procureure de San Francisco, de procureure générale de Californie, de sénatrice de Californie et de vice-présidente des États-Unis peut se consoler. Vers la fin de la semaine, Fox News a publié un sondage la plaçant à égalité avec Donald Trump dans trois États clés – Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin – où Joe Biden tirait de l’arrière.

Une bonne façon de finir une semaine rêvée.