PHOTO K.M. CANNON, ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Le plus haut procureur du Nevada demande à la Cour suprême de l’État de confirmer les actes d’accusation de six républicains qui auraient soumis un faux certificat déclarant Donald Trump vainqueur de l’élection présidentielle de 2020.

Rio Yamat Associated Press

Les responsables ont déclaré que cela faisait partie d’un plan plus vaste mené dans sept États pour maintenir l’ancien président à la Maison-Blanche après sa défaite face au démocrate Joe Biden. Des poursuites pénales ont également été engagées dans le Michigan, la Géorgie et l’Arizona.

Pendant ce temps, le sort de la prétendue affaire des « faux électeurs » du Nevada demeure incertain.

La juge du tribunal de district du comté de Clark, Mary Kay Holthus, a rendu vendredi soir une ordonnance écrite confirmant sa décision du mois dernier selon laquelle Las Vegas n’était pas le bon lieu pour l’affaire et que les accusations devaient donc être rejetées.

Un porte-parole du procureur général du Nevada, Aaron Ford, un démocrate, a confirmé samedi dans un communiqué que le bureau avait officiellement déposé son appel peu de temps après que la juge ait rendu son ordonnance écrite.

« Nous restons confiants dans notre affaire et sommes impatients de traduire ces individus en justice et de les tenir responsables de leurs actes », indique le communiqué.

Les accusés sont le président du parti républicain de l’État, Michael McDonald ; Jesse Law, président du parti républicain du comté de Clark ; Jim DeGraffenreid, membre du comité national du parti ; Shawn Meehan, membre du comité national et du comté de Douglas ; Jim Hindle, greffier du comté de Storey ; et Eileen Rice, membre du parti de la région de Lake Tahoe.

Ils ont été inculpés par un grand jury à Las Vegas en décembre dernier, juste avant l’expiration d’un délai de prescription de trois ans. Chacun a été accusé d’avoir participé à la création et à la distribution de faux documents, des délits passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ou cinq ans de prison.

Monti Levy, l’un des avocats de la défense, a déclaré samedi que ses collègues et lui étaient « convaincus que le juge Holthus avait pris la bonne décision » et que son ordonnance de rejet de la requête serait confirmée.

Les avocats de la défense avaient fait valoir que Aaron Ford avait indûment porté l’affaire contre ses clients devant un grand jury à Las Vegas, une ville de tendance démocrate, plutôt que dans une ville du nord du Nevada, où les crimes présumés avaient eu lieu.

Le bureau du procureur général du Nevada, quant à lui, a fait valoir qu’« aucun comté ne rassemble l’intégralité de ces crimes ».

Il n’était pas clair samedi, d’après les archives judiciaires, si des plaidoiries étaient prévues devant la Cour suprême du Nevada. Le greffier du tribunal n’a pas non plus répondu à un courriel demandant plus d’informations.

Donald Trump a perdu contre Joe Biden par plus de 30 000 voix au Nevada. Une enquête menée par Barbara Cegavske, alors secrétaire d’État du Nevada, une républicaine, n’a trouvé aucune preuve crédible d’une fraude électorale généralisée dans l’État.