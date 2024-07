(Washington) Donald Trump peut voir s’approcher la présidentielle sans grand risque de comparaître auparavant en procès pour rétention de documents classifiés, selon le calendrier publié jeudi par une cour d’appel américaine.

Agence France-Presse

Ce dossier à multiples rebondissements oppose l’ancien président républicain et le procureur spécial Jack Smith, avec la Floride comme décor.

M. Trump a remporté il y a dix jours une retentissante victoire judiciaire, quand la juge locale Aileen Cannon a annulé la procédure le visant, au motif d’une nomination selon elle illégale du procureur Smith.

Celui-ci a fait appel de cette décision et la balle est désormais dans les mains d’autres magistrats basés à Atlanta.

Mais le calendrier qu’ils ont rendu public laisse penser que la bataille de procédure va probablement se poursuivre pendant des mois.

Jack Smith doit remettre son argumentaire écrit d’ici le 27 août, puis les avocats de Donald Trump disposeront de trente jours pour y répondre. Le procureur aura alors 21 jours pour produire un contre-argumentaire.

Et, quand bien même la cour d’appel déciderait de casser l’annulation décidée par la juge Cannon, Donald Trump pourrait alors saisir la Cour suprême.

Visé par quatre procédures pénales et condamné dans l’une d’elles à New York pour falsification de documents comptables, Donald Trump fait feu de tout bois pour passer en jugement le plus tard possible.