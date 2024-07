Le retrait tardif de Joe Biden de la course à la présidentielle, à quelques semaines de la convention démocrate qui doit se tenir à Chicago à la fin d’août, rappelle celui de Lyndon B. Johnson en 1968. Ces deux situations sont-elles semblables pour autant ? La Presse s’est entretenue avec des experts pour faire le point.

Que s’est-il passé lors de la convention démocrate de 1968 ?

La convention démocrate d’août 1968 s’inscrit dans un contexte social particulier. Le pays est ébranlé par les assassinats de Martin Luther King Jr. en avril et du sénateur Robert F. Kennedy le soir où il a remporté la primaire démocrate de Californie en juin. Des émeutes éclatent dans les grandes villes. Kes manifestations pacifistes se multiplient sur les campus pour dénoncer la guerre du Viêtnam, qui dure depuis 13 ans.

Les démocrates n’ont pas de candidat pressenti. Et ils ne s’entendent ni sur le candidat à la présidentielle ni sur la guerre du Viêtnam.

Alors que la convention s’apprête à commencer, des milliers de manifestants antiguerre affluent vers le lieu de rassemblement des démocrates à Chicago. De nombreuses personnes dans la foule sont brutalement battues. Beaucoup sont arrêtées, dont des dizaines de délégués démocrates pour s’être opposés à la plateforme pour la guerre du Viêtnam.

À la fin de la semaine, la police de Chicago signale près de 600 arrestations. Au total, 119 policiers et 100 manifestants sont blessés, selon CNN. Toute la scène est diffusée à la télévision. « Cela donne une image de chaos et de violence aux Américains », explique Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal. Le candidat républicain Richard Nixon mène ensuite sa campagne sur la loi et l’ordre. En novembre, il bat Hubert Humphrey, qui avait remporté l’investiture démocrate face à Eugene McCarthy.

Qu’est-ce que la convention de 1968 modifie ?

« On vient démocratiser le processus », résume Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand.

Jusqu’alors, les dirigeants du parti choisissaient les candidats à la présidence en secret. Les primaires, qui n’étaient pas organisées dans tous les États, n’avaient aucune réelle incidence.

La commission McGovern-Fraser et ses recommandations changent la donne. À partir de 1972, les délégués du parti sont choisis par la population, plutôt que par les dirigeants du parti. Ils représentent la proportion de la population dans chaque État. Plus de femmes et de personnes de minorités visibles ont été élues comme déléguées. Plus de primaires sont mises en place.

Les délégués sont attribués en fonction des résultats obtenus lors des primaires et des caucus. La convention a dorénavant un rôle de vitrine pour exposer certaines idées.

« À partir de ce moment, les candidats relativement peu connus qui ont relativement peu d’appuis auprès des membres importants du parti peuvent être élus, comme Ronald Reagan en 1980, Barack Obama en 2008 ou Donald Trump en 2016 », explique Christophe Cloutier-Roy, chercheur postdoctoral à la Chaire Raoul-Dandurand.

En quoi la convention de 1968 est-elle différente de la convention qui aura lieu dans trois semaines ?

En 1968, la convention a surtout donné aux Américains l’image d’un parti divisé dans un contexte social de chaos.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des milliers de manifestants ont afflué vers le lieu de rassemblement des démocrates à Chicago, en août 1968.

Aujourd’hui, le bilan de Biden est excellent, explique Julien Tourreille. Tous les démocrates souhaitent continuer dans la même lignée. Il y a consensus, sauf sur la réforme possible de la Cour suprême.

Grâce à l’appui de Joe Biden, plusieurs délégués ont redirigé leurs votes vers Kamala Harris. Selon l’Associated Press, lundi soir, 2214 délégués avaient déjà publiquement affiché leur intention de lui accorder leur vote. Elle aurait donc suffisamment d’appuis pour devenir candidate.

Est-ce que le choix du prochain candidat à la présidentielle sera fait avant la convention ? Les organisateurs de la convention démocrate doivent voter. Ils devaient statuer le 18 juillet, mais cela a été repoussé au 26 juillet. Ce pourrait l’être encore.

Si Kamala Harris n’est pas confirmée comme candidate à la présidentielle, ce sera la première convention ouverte en 56 ans.

« Si Kamala Harris est désignée comme prévu, ça ne fera pas de grogne au sein du parti », juge M. Cloutier-Roy. En 1968, le parti était davantage divisé sur le choix du prochain candidat. Eugene McCarthy avait remporté une primaire. Hubert Humphrey, non. Pourtant, Hubert Humphrey devait remporter l’investiture démocrate, ce qui suscitait le mécontentement de plusieurs.

Pour Rafael Jacob, les jeux de coulisses démocrates des dernières 48 heures rompent avec un précédent démocratique important. « On assiste à un processus aux antipodes de l’esprit des réformes McGovern-Fraser, qui visaient à démocratiser le processus de choix du candidat à la présidence. Ce n’est plus la façon de faire aux États-Unis depuis un demi-siècle. »

Une chose est sûre, la convention démocrate sera un moment important de la campagne, croit M. Tourreille. « Cette convention sera encore plus attendue qu’habituellement. » Selon l’expert, les démocrates vont vouloir éviter une convention compétitive. « On ne veut pas, à ce moment-ci, se plonger dans des querelles intestines », estime-t-il.