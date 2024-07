(Washington) Les électeurs de l’Indiana n’ont pas soutenu un candidat démocrate à la présidentielle depuis près de 16 ans.

Josh Boak Associated Press

La vice-présidente Kamala Harris s’est rendue mercredi dans cet État fortement républicain et s’adressera à un groupe démographique dont elle espère qu’il votera pour elle en novembre : les femmes de couleur.

Trois jours seulement après avoir lancé officieusement sa candidature à la Maison-Blanche après le retrait du président Joe Biden de la course, Mme Harris s’adressera au rassemblement biennal de la sororité universitaire historiquement noire « Zeta Phi Beta » à Indianapolis.

C’est le moment pour Kamala Harris, une femme d’origine noire et sud-asiatique, de s’adresser à un groupe déjà enthousiasmé par son statut historique de candidate démocrate probable et dont son équipe de campagne espère qu’elle pourra élargir sa coalition.

Dans une note publiée mercredi, la présidente de la campagne, Jen O’Malley Dillon, a souligné que le soutien des femmes, des non blancs et des plus jeunes était essentiel au succès de Mme Harris.

« Là où va la vice-présidente Harris, l’enthousiasme de la base suit, a écrit Mme O’Malley Dillon. Cette campagne sera serrée, elle sera âprement menée, mais la vice-présidente Harris est en position de force – et elle va gagner. »

Pourtant, les démocrates sont confrontés à des défis importants, alors que les Américains entretiennent des frustrations face à l’inflation et que l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain, a survécu à une récente tentative d’assassinat qui a dynamisé davantage sa base déjà fidèle.

Mais la note de Mme O’Malley Dillon était plus optimiste que le chemin étroit emprunté par la campagne démocrate depuis que M. Biden, âgé de 81 ans, a livré un débat désastreux en juin.

Alors que la campagne continuera de mettre l’accent sur les États du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie pour obtenir les 270 voix électorales nécessaires, Mme Harris espère être compétitive en Caroline du Nord, en Géorgie, en Arizona et au Nevada.

M. Trump est généralement plus fort auprès des électeurs blancs qui ne sont pas allés à l’université. L’enquête « AP VoteCast » a révélé que ce groupe représentait 43 % de tous les électeurs en 2020 et que M. Trump a obtenu leur appui dans une marge de 62 % à 37 %, même s’il a perdu l’élection présidentielle.

Pour les démocrates, les femmes noires feraient probablement une différence fondamentale en novembre – et la candidature de Mme Harris semble les avoir galvanisées autour d’elle.

Lors des élections de 2020, l’enquête « AP VoteCast » avait constaté que les femmes noires ne représentaient que 7 % de l’électorat américain. Mais 93 % d’entre elles ont voté pour M. Biden, ce qui a contribué à lui donner la victoire dans des luttes serrées dans des États clés comme le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie.

Lorsque Mme Harris a annoncé sa candidature, environ 90 000 femmes noires se sont connectées à un appel vidéo dimanche soir pour sa campagne – une soudaine démonstration de soutien à une ancienne élève de l’Université Howard et à une ex-membre de la sororité « Alpha Kappa Alpha », qui a fait de la chanson « Freedom » de Beyoncé sa musique d’ambiance lors d’évènements politiques.

Après sa visite dans l’Indiana mercredi, Mme Harris se rendra à Houston pour prononcer une allocution jeudi au congrès annuel de la Fédération américaine des enseignants, qui a déjà appuyé sa candidature.