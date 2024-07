PHOTO ALEX BRANDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le FBI « ne négligera aucune piste » dans son enquête sur la tentative d’assassinat de l’ancien président Donald Trump, a déclaré son directeur au Congrès mercredi.

Eric Tucker Associated Press

Le témoignage de Christopher Wray devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants a permis d’entendre les commentaires les plus détaillés à ce jour sur la fusillade du 13 juillet en Pennsylvanie, qui a une fois de plus plongé le FBI dans un maelström politique.

Les agents enquêtent sur le tireur de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, dans ce qui constitue la plus grave tentative d’assassinat d’un président ou d’un candidat à la présidence depuis l’attentat contre le président Ronald Reagan en 1981.

« Je dis depuis un certain temps que nous vivons dans un environnement de menace élevée et, tragiquement, la tentative d’assassinat dans le comté de Butler est un autre exemple – particulièrement odieux et public – de ce dont je parlais », a affirmé M. Wray.

Quelques heures avant d’ouvrir le feu, le tireur a piloté un drone à environ 180 mètres de la scène où M. Trump allait prononcer son discours. Il a visionné et diffusé les images en direct, a révélé le directeur du FBI.

Le FBI a retrouvé le drone et une télécommande dans la voiture de Crooks et procède à son analyse tandis que les agents enquêtent sur ses antécédents et son mobile.

Un responsable des forces de l’ordre avait affirmé d’ailleurs à l’Associated Press la semaine dernière que M. Crooks avait fait voler un drone au-dessus du site du rassemblement avant l’évènement, dans le but apparent de repérer les lieux à l’avance.

M. Wray a aussi fait savoir qu’un ordinateur portable appartenant à Crooks contenait une recherche Google intitulée : « À quelle distance se trouvait Oswald de Kennedy ? ». Il s’agit d’une référence à Lee Harvey Oswald, l’homme qui a tué par balle le président John F. Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963. Cette recherche sur Google a été faite le 6 juillet, soit une semaine avant la fusillade.

Les républicains sceptiques

Cette audition avait été programmée bien avant la fusillade, dans le cadre du contrôle régulier du FBI et du département de la Justice par la commission de la Chambre des représentants.

Même s’il a été nommé par M. Trump, M. Wray a été généralement confronté à des questions contradictoires de la part de la commission dirigée par les républicains, ce qui reflète le mécontentement persistant à l’égard de l’enquête du FBI sur les liens potentiels entre la Russie et la campagne de 2016.

Ce sentiment a été clairement exprimé au début de l’audience lorsque le président républicain du groupe, le représentant de l’Ohio Jim Jordan, a dit à M. Wray : « Je suis certain que vous comprenez qu’une grande partie du pays est sceptique quant à la capacité du FBI à mener une enquête juste, honnête et transparente ».

Jusqu’à présent, le FBI n’a pas fait l’objet d’un examen aussi minutieux que les services secrets pour les manquements à la sécurité qui ont précédé la fusillade. Mardi, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a démissionné.

M. Wray a été interrogé par des représentants sceptiques quant à l’évaluation du FBI selon laquelle M. Crooks n’a laissé derrière lui aucun motif idéologique évident susceptible d’expliquer ses actes.

Le FBI a déclaré qu’il enquêtait sur la fusillade, qui a tué un manifestant et en a grièvement blessé deux autres, en tant qu’acte de terrorisme intérieur et tentative d’assassinat. La campagne de M. Trump a indiqué que le candidat républicain se portait « bien » après la fusillade, qui a transpercé la partie supérieure de son oreille droite.

M. Wray et d’autres hauts fonctionnaires ont informé en privé les membres du Congrès la semaine dernière, leur disant que M. Crooks avait sur son téléphone des photos de M. Trump, du président démocrate Joe Biden et d’autres responsables, et qu’il avait consulté les dates de la convention nationale du Parti démocrate ainsi que les apparitions de M. Trump.