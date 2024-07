(Washington) Insistant sur le fait que « la défense de la démocratie est plus importante que n’importe quel titre », le président américain Joe Biden a expliqué mercredi dans un discours, filmé dans le bureau ovale, sa décision d’abandonner sa candidature à la réélection et d’apporter son soutien à la vice-présidente Kamala Harris.

Zeke Miller, Seung Min Kim et Will Weissert Associated Press

Le discours offrait au public sa première chance d’entendre directement de M. Biden les raisons de son abandon de 2024, après des semaines passées à insister sur le fait qu’il se croyait le meilleur candidat pour affronter l’ancien président Donald Trump, qu’il a qualifié de menace existentielle pour la démocratie de la nation. Cela donnera également à M. Biden une chance d’essayer de façonner la manière dont l’histoire percevra son seul et unique mandat.

« La défense de la démocratie est plus importante que n’importe quel titre, a dit M. Biden. Je puise de la force et de la joie à travailler pour le peuple américain. Mais cette tâche sacrée de perfectionner notre union ne me concerne pas. C’est à propos de vous. Vos familles. Votre avenir. Il s’agit de “Nous, le peuple”. »

La candidature de M. Biden a été confrontée à une crise de confiance de la part des démocrates après son débat catastrophique contre M. Trump, il y a près d’un mois, et au cours duquel il s’est exprimé de manière hésitante, a semblé confus et n’a pas réussi à réfuter les attaques de son prédécesseur. Cela a déclenché une mutinerie au sein de son parti, non seulement pour savoir s’il était capable de battre Donald Trump en novembre, mais aussi pour savoir si, à 81 ans, il était encore apte à s’acquitter de ce travail sous haute pression.

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Le président américain Joe Biden

M. Biden a tenté de survivre au scepticisme et d’apaiser les inquiétudes avec des entrevues et des rassemblements tièdes, mais la pression pour se retirer n’a fait qu’augmenter de la part des élites politiques du parti et des électeurs ordinaires.

Dimanche après-midi, alors qu’il s’isolait dans sa maison de Rehoboth Beach, Delaware, aux prises avec la COVID-19, M. Biden s’est finalement incliné dans une lettre publiée sur son compte X annonçant sa décision de quitter la course, suivie plus tard d’un soutien à Mme Harris.

« J’ai décidé que la meilleure façon d’avancer était de passer le flambeau à une nouvelle génération, a déclaré M. Biden mercredi. C’est la meilleure façon d’unir notre nation. »

Le discours de M. Biden était diffusé sur les principales chaînes d’information télévisées. Il s’est engagé à rester concentré sur sa présidence jusqu’à la fin de son mandat, le 20 janvier 2025 à midi.

Le président espérait utiliser ce discours pour souligner les enjeux de l’élection, que M. Biden et Mme Harris ont présentés comme un choix entre la liberté et le chaos, mais il devait essayer d’éviter toute campagne ouverte de la part de son bureau officiel ou même de mentionner le nom de Donald Trump.

Ce qui est formidable avec l’Amérique, c’est ici, les rois et les dictateurs ne gouvernent pas. Le peuple le fait. L’histoire est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. L’idée de l’Amérique est entre vos mains. Joe Biden, président des États-Unis

M. Biden a également défendu son héritage de législation nationale radicale et le renouvellement des alliances à l’étranger. La façon dont l’histoire se souviendra de son mandat et de sa décision historique de se retirer est étroitement liée au résultat électoral de Mme Harris en novembre, d’autant plus que la vice-présidente s’appuiera étroitement sur les réalisations de l’administration Biden.

Ses conseillers disent qu’il a l’intention d’organiser des évènements de campagne et des collectes de fonds au profit de Mme Harris, bien qu’à un rythme beaucoup plus lent que s’il était lui-même resté sur le bulletin de vote.

Les conseillers de Mme Harris devront finalement décider comment déployer le président, dont la popularité a chuté alors que les électeurs des deux partis remettaient en question son aptitude à exercer ses fonctions.

M. Biden, disent ses collaborateurs, sait que si Mme Harris perd, il sera critiqué pour être resté trop longtemps dans la course et ne pas lui avoir donné, ni à un autre candidat démocrate, le temps de monter efficacement une campagne contre Donald Trump. Si Mme Harris gagne, elle veillera à ce que ses victoires politiques soient assurées et élargies, et on se souviendra de lui pour sa décision de se retirer.

L’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré mercredi que toute question de démission de Biden – ce qui permettrait à Mme Harris de se présenter comme titulaire – était « ridicule ».

Mme Jean-Pierre a réitéré que M. Biden n’avait « aucun regret » sur sa décision de rester dans la course aussi longtemps qu’il l’a fait, ni sur sa décision de l’abandonner en fin de semaine. Elle a précisé que la décision de Biden n’avait rien à voir avec sa santé.