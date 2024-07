(Washington) La directrice du Secret Service américain démissionne de son poste, selon un courriel qu’elle a envoyé au personnel, à la suite de la tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump, qui a déclenché un tollé croissant sur la manière dont l’agence chargée de protéger les présidents actuels et anciens pourrait échouer dans sa mission principale.

Colleen Long Associated Press

Kimberly Cheatle, qui occupait le poste de directrice du service secret depuis août 2022, faisait face à des appels croissants à la démission et à plusieurs enquêtes sur la façon dont le tireur avait pu se rapprocher si près du candidat républicain à la présidentielle lors d’un rassemblement électoral en plein air, en Pennsylvanie.

« J’assume l’entière responsabilité des failles de sécurité », a-t-elle affirmé mardi dans le courriel adressé au personnel. « À la lumière des évènements récents, c’est le cœur lourd que j’ai pris la décision difficile de quitter mon poste de directrice. »

La démission de Mme Cheatle survient un jour après sa comparution devant un comité du Congrès et qu’elle ait été réprimandée pendant des heures par les démocrates et les républicains pour les échecs en matière de sécurité. Elle a qualifié l’attentat contre M. Trump d’« échec opérationnel le plus important » du service secret depuis des décennies. Elle a aussi déclaré qu’elle assumait l’entière responsabilité des manquements en matière de sécurité, mais a irrité les législateurs en omettant de répondre à des questions spécifiques sur l’enquête.

Le tireur de 20 ans, Thomas Matthew Crooks, a pu s’approcher à moins de 135 mètres de la scène où s’exprimait l’ancien président lorsqu’il a ouvert le feu. Et ce, en dépit d’une menace de mort proférée par l’Iran à l’encontre de M. Trump, ce qui a conduit à renforcer la sécurité de l’ancien président dans les jours qui ont précédé le rassemblement du 13 juillet.