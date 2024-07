Ses détracteurs s’en moquent. Ses admirateurs s’en délectent. Une chose est certaine : le rire de Kamala Harris ne laisse personne indifférent. Pourquoi fait-il autant réagir ? Décryptage.

Laughing Kamala

C’est connu, Donald Trump aime accoler des surnoms moqueurs à ses adversaires. En campagne électorale, tous y passent. La dernière en date : Kamala Harris. « Je l’appelle “Laughing Kamala”. Vous l’avez entendue rire ? Elle est folle. On peut dire beaucoup de choses sur quelqu’un à son rire. Elle est folle, cinglée ! », s’est récemment exclamé le candidat républicain devant une foule de sympathisants au Michigan. En ligne, ses partisans ont tout de suite adopté l’expression, qui s’ajoute à une longue liste de surnoms, où figurent notablement « Sleepy Joe », « Crooked Hillary » et « Crazy Nancy ».

Double standard

Pour ses détracteurs, la candidate à l’investiture démocrate rit trop souvent, trop fort. En tournant son rire au ridicule, ils tentent de la discréditer, estime l’essayiste Martine Delvaux. « C’est ramener les femmes à leur corps, au bruit que ce corps fait, au lieu de mettre l’accent sur les mots qu’elles disent ou sur ce qu’elles pensent », explique-t-elle. Comme elle, la professeure émérite à l’Université Toulouse-Jean Jaurès, Marlène Coulomb, soulève un « double standard ». Quand Barack Obama se lâchait un peu et s’esclaffait, c’était « le comble de la coolitude ». Quand une femme – noire, de surcroît – le fait, c’est autre chose. « Le rire devient une absence de maîtrise », souligne l’auteure de l’ouvrage Sexisme sur la voix publique : Femmes, éloquence et politique. Pire, il « renvoie à l’accusation d’hystérie dont les femmes font régulièrement l’objet » lorsqu’il est incontrôlé.

Des exemples fréquents

L’attention portée au rire de Kamala Harris n’est pas sans rappeler les reproches adressés à Valérie Plante lors de la campagne électorale municipale de 2021. « Arrêtez de rire. C’est trop important », lui avait lancé l’ancien maire de Montréal Denis Coderre en plein débat. « La voix des femmes dérange », souligne Martine Delvaux. Et pas seulement leur rire. « Les manifestations publiques d’affects par les femmes sont souvent utilisées contre elles – autant les sanglots, la colère, les cris que le rire », dit la professeure au département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Et ça ne date pas d’hier. Marlène Coulomb cite l’exemple d’Édith Cresson, première femme à devenir première ministre de France, en 1991. « On a qualifié sa voix d’une voix de poissonnière, comme si elle criait à l’étal d’un marché », relate-t-elle. Et c’est la même chose, des décennies plus tard. « Très régulièrement, on des députés qui, lorsqu’elles prennent la parole, se font traiter d’avoir des voix hystériques ou alors se font imiter par des personnes qui vont se mettent à faire des bruits de basse-cour. »

Des femmes fortes

La principale intéressée est consciente du fait que son rire divise. « J’ai le rire de ma mère », a confié Kamala Harris en entrevue avec l’actrice Drew Barrymore, en avril dernier. « J’ai grandi avec un groupe de femmes qui riaient du ventre. Elles riaient. Elles s’asseyaient dans la cuisine, buvaient leur café, racontaient des histoires et riaient beaucoup. » L’extrait de l’entrevue a aussi été partagé sur sa page Facebook. Pour Marlène Coulomb, Kamala Harris a réussi à recadrer le discours autour de son rire en racontant « une histoire familiale de femmes fortes ». Rire à gorge déployée devenait « un symbole de force », par opposition « à ces femmes qui mettent la main devant la bouche lorsqu’elles rient ». La vice-présidente avait d’ailleurs encouragé les jeunes à ne pas « s’enfermer dans la perception des autres ».

Un rire rassembleur

Ironiquement, son rire distinctif joue aussi en sa faveur. Plusieurs le trouvent contagieux, voire attachant. En ligne, des compilations des meilleurs fous rires de Kamala Harris accumulent des milliers de vues. Des partisans vendent même des casquettes et des chandails imprimés du slogan « Make America Laugh Again ». « Le rire, c’est un signal de vie, d’optimisme. C’est quelque chose de très positif », remarque Marlène Coulomb. Pour Martine Delvaux, les critiques à l’endroit du rire de la vice-présidente sont la preuve que « le rire est politique ». « En tant que femmes, on devrait être gentilles et rire de cet humour dont on est la cible, mais en même temps, il ne faudrait pas rire trop fort, ne pas faire preuve de trop de joie, ne pas faire de bruit. Surtout si on n’est pas une femme blanche. »