Des touristes et des curieux devant la Maison-Blanche, dimanche, après le désistement de Joe Biden

Pour y voir plus clair dans une situation inédite

Nous répondons à quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées à la suite de notre appel à tous lancé lundi.

Est-ce que la nomination de Kamala Harris ne serait pas un risque au fonctionnement actuel du Sénat étant donné l’importance de son vote pour départager les partis ? Est-ce qu’elle a la possibilité de faire campagne tout en étant présente aux votes importants ? – Vincent Poirier

Kamala Harris continue d’occuper ses fonctions de vice-présidente tout en étant candidate, de la même façon que Joe Biden était à la fois candidat et président. La vice-présidente doit voter au Sénat dans le cas où il y aurait égalité lors d’un vote. « Ça se produit très rarement », dit Daniel Béland, professeur au département de science politique de l’Université McGill. Cela dit, depuis le début de son mandat, la vice-présidente Harris a dû voter à 33 reprises pour briser l’égalité, un record dans l’histoire américaine et un symbole de sa polarisation. Les démocrates détenaient 51 des 100 sièges au Sénat à la suite des élections de mi-mandat de 2022, mais deux sénateurs démocrates, Joe Manchin et Kyrsten Sinema (qui siègent maintenant comme indépendants), se sont souvent opposés aux législations proposées par la présidence.

Est-ce que l’actuel président Joe Biden pourrait faire l’objet d’un vote de confiance, comme c’est si souvent le cas ici ? – Claude Leblanc

Non, répond le professeur Daniel Béland. « C’est un procédé différent aux États-Unis. » Pour réclamer ou forcer la démission d’un président (les républicains claironnent depuis dimanche que si Joe Biden n’a pas la santé pour être candidat, il ne l’a pas non plus pour gouverner), il faut entamer des procédures de destitution (impeachment) qui peuvent prendre des mois à aboutir. « Ça serait évidemment une façon pour les républicains de faire un peu de théâtre politique », dit M. Béland. Mais les chances qu’ils puissent y parvenir avant le 20 janvier 2025, date de la fin de son mandat, sont très minces, « compte tenu des obstacles institutionnels et de l’opposition des démocrates qui sont majoritaires au Sénat ».

L’idée selon laquelle Joe Biden ne peut terminer son mandat est « ridicule », dit Sharon Austin, professeure de science politique à l’Université de Floride. « Ils ne peuvent le forcer à démissionner », rappelle-t-elle. « Ils devraient présenter des preuves concrètes que ses facultés mentales ne lui permettent pas de présider et ils ne les ont pas. »

Sachant qu’un président américain ne peut faire que deux mandats, comment devra-t-on compter dans le cas Donald Trump ? Le mandat qu’il a déjà fait sera-t-il compté comme son premier, ou si les compteurs repartent à zéro parce que le prochain n’est pas consécutif ? – Bertrand Richer

Comme il a déjà terminé un premier mandat, Donald Trump sollicite aujourd’hui un second mandat. Et après ? C’est tout. Le 22e amendement de la Constitution limite le nombre de mandats à deux, il ne pourrait pas se représenter en 2028. Mais lors d’un discours en mai dernier, comme il l’a fait à quelques reprises durant la campagne de 2020, Trump a faussement laissé entendre qu’il pourrait faire trois mandats, voire davantage.

Que se passe-t-il avec l’argent amassé dans les coffres du Parti démocrate sous Joe Biden, est-ce transférable pour le prochain candidat ou la prochaine candidate ? – Danièle Grenier

La somme amassée est transférable à Kamala Harris, puisque le compte bancaire enregistré auprès de la commission électorale porte les deux noms des candidats. Même si Joe Biden se retire, les donateurs ne disposent pas d’un droit automatique d’être remboursé. Si Mme Harris n’est pas retenue comme candidate à la suite de la convention d’août, une partie de la somme pourrait être transférée au nouveau candidat, et le reste auprès des comités qui soutiennent des candidats au Congrès. À la fin du mois de juin, la campagne Biden-Harris avait récolté 95 millions de dollars. Depuis le retrait de Joe Biden dimanche, la vice-présidente a accumulé plus de 80 millions pour sa campagne.

Les derniers mois ont été tellement axés sur les déboires de chaque candidat qu’on en sait peu sur les plateformes électorales des démocrates et des républicains. Pourriez-vous nous faire un résumé ? – Marie-Noële Nadeau

Le Parti républicain a dévoilé sa plateforme le 8 juillet dernier, une semaine avant la convention. Dans le document de 16 pages, on propose de laisser aux États la décision de légiférer sur l’avortement (de nombreux conservateurs souhaitaient une interdiction fédérale), d’augmenter les investissements en défense, de « restaurer la paix en Europe » sans préciser la question de l’Ukraine, de compléter le mur à la frontière mexicaine (durant le premier mandat de Trump, seul le quart a été construit) et de déporter « des millions d’immigrants ».

La plateforme du Parti démocrate, qui fait 60 pages, a été publiée il y a une dizaine de jours. On y trouve une proposition pour hausser les impôts des milliardaires, abaisser le coût des services de garde à 10 $ par jour par enfant pour les familles les plus pauvres, miser sur des investissements en énergie propre, protéger les droits reproductifs et réitérer l’appui du parti pour un cessez-le-feu au Proche-Orient.

Les questions ont été éditées par souci de concision et de clarté.

Sources : Associated Press, Los Angeles Times, Politico