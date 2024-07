Entre cocotier, diagramme de Venn et « brat », Kamala Harris semble mieux jouer le jeu des réseaux sociaux que Joe Biden, ce qui pourrait être un atout non négligeable pour mobiliser le vote des jeunes Américains. La Presse a discuté avec Béatrice Gaudet, professeure de littérature et experte des réseaux sociaux et de la culture populaire, de la recette du succès de l’aspirante présidente.

Qu’est-ce qui fait son succès sur les réseaux sociaux ?

Maternelle. Ricaneuse. Attachante.

Ce sont les mots qu’emploie Béatrice Gaudet pour décrire Kamala Harris et la clé de son succès.

« Elle fait ainsi un peu penser à la tante qu’on a tous (...) qui est drôle et qu’on aime avoir autour de soi. »

Elle cite en exemple l’un des premiers moments viraux de Harris : « We did it, Joe. » Une vidéo où on la voit au téléphone, tout sourire, en parlant à Joe Biden après sa victoire en 2020. La phrase a abondamment été reprise depuis.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ce personnage un peu léger auquel on veut s’attacher, est particulièrement propice à s’intégrer à la culture internet et à être le sujet de mèmes, selon l’experte.

« Il y a aussi un meme d’elle qui parle des diagrammes de Venn et combien elle aime les diagrammes de Venn… tout en expliquant mal les diagrammes de Venn ! », raconte Béatrice Gaudet, en rigolant. Les créateurs de mèmes y font, là aussi, souvent référence.

PHOTO TIRÉE DE XKCD. COM Un des nombreux mèmes de diagrammes de Venn.

La candidate le leur rend bien, en participant et en alimentant elle-même la machine à mèmes. Sa page @KamalaHQ a d’ailleurs partagé dimanche soir ce diagramme de Venn, une allusion à cet amour inusité de la candidate.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X @KAMALAHQ

Pourquoi associe-t-on Kamala Harris à un cocotier ?

Si vous passez un peu trop de temps sur TikTok, vous avez peut-être vu passer de nombreux mèmes liant Kamala Harris à un cocotier.

Pour mieux comprendre comment cet arbre tropical est devenu synonyme de la vice-présidente, il faut remonter à mai 2023. Lors d’une réception à la Maison-Blanche, la candidate raconte une des leçons sur la nature de la vie que sa mère lui a transmises quand elle était plus jeune.

La thèse : « On existe dans le contexte de ce qui nous a précédés et de ce qui nous entoure. On ne fait pas que tomber d’un cocotier un jour. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Un mème était né. C’est sans conteste l’élément loufoque qu’on associe le plus souvent à la vice-présidente. Ses partisans se réfèrent souvent à eux-même comme à la Coconut Army.

Pour Mme Gaudet, « sa façon de philosopher dans un discours politique a plu à la Génération Z », qui a immédiatement repris cet extrait. « Je l’ai entendu remixé, on peut adapter [l’anecdote du cocotier] à toutes les sauces. »

La combinaison des emojis du palmier et de la noix de coco – ce qui équivaut au concept du cocotier en arithmétique emoji – est d’ailleurs devenue un symbole de la candidate démocrate sur les réseaux sociaux.





1 /3





Même le sénateur démocrate hawaïen Brian Schatz a publié une photo de lui, en train de grimper dans un cocotier, dans un geste de soutien à Mme Harris.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE BRIAN SCHATZ « Madame la vice-présidente, nous sommes prêts à vous aider », a écrit sur X le sénateur d’Hawaï Brian Schatz, en publiant cette photo.

Comment se compare-t-elle à Biden ? À Trump ?

« Joe Biden, son surnom, c’était Sleepy Joe. Ce n’était pas vraiment une personne qu’on pouvait transformer en meme […]. Je n’ai pas vu un seul meme sur Joe Biden, à part celui où il tombe d’un vélo », explique Mme Gaudet.

Kamala Harris offre en revanche un contraste intéressant. « Elle se présente un peu comme la tante de tout le monde », en opposition au « grand-papa » qu’incarnait Joe Biden. Sa volonté et sa capacité de participer à l’univers des réseaux sociaux sont aussi bien différentes de celles de Joe Biden ; un atout pour la candidate.

Elle a cependant devant elle un « adversaire de taille » : Donald Trump, « un personnage qui est extrêmement facile à rendre en meme parce qu’il parle en extraits sonores très faciles à partager, il a le sens de la formule et manie bien les registres de langue ».

Kamala ne peut pas être ennuyante à côté de lui, sinon c’est sûr qu’elle va perdre. Si elle est plate, si elle est beige, elle ne fera pas le poids. Béatrice Gaudet

De s’approprier les codes un peu plus loufoques et absurdes de la génération Z pourrait donc lui permettre de mobiliser cet électorat d’ordinaire assez difficile, en leur parlant là où ils sont, croit Béatrice Gaudet. D’où cette ouverture à embrasser le running gag du cocotier, par exemple.

Qu’est-ce que « Brat » ?

Il s’agit du nouvel élément de la persona mémétique de Harris.

C’est que la chanteuse britannique Charli XCX, qui a lancé son album Brat en juin, a écrit dimanche sur X que la candidate démocrate était elle aussi « brat », – qui veut ici dire festive, voire fêtarde, qui ne se prend pas trop au sérieux, etc., dans une optique plutôt positive.

« Ce n’est pas nécessairement ce qu’on s’imagine quand on pense à une femme politique », dit la professeure.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X @KAMALAHQ La bannière du compte @KamalaHQ, dans le style de la pochette de l’album Brat.

En réponse, l’équipe de la candidate démocrate a changé les couleurs de sa page X @KamalaHQ en reprenant le vert caractéristique, la police d’écriture et la signature graphique de la pochette de l’album de la pop star britannique. Un moyen de connecter, là encore, avec la génération Z.

Et si on ne comprend rien à tout cela ?

« Les gens plus âgés risquent de ne pas comprendre, mais c’est ce qui fait l’humour de la génération Z – et la stratégie de relations publiques. Ils adorent et se régalent de mèmes et de références obscures que personne ne comprend. »