(Washington) Les déclarations de Kamala Harris sur la guerre à Gaza laissent entrevoir un possible changement par rapport à la politique de Joe Biden sur Israël, comme Benyamin Nétanyahou pourrait bien le constater lors de sa visite à Washington cette semaine.

La vice-présidente des États-Unis, qui brigue l’investiture du Parti démocrate depuis que M. Biden a jeté l’éponge, brillera par son absence au Congrès lorsque le premier ministre israélien s’y exprimera mercredi.

Pour des analystes, c’est le signe de sa préoccupation au sujet des victimes civiles de la guerre dévastatrice dans le territoire palestinien.

L’ex-sénatrice de 59 ans n’a jamais contredit le président Biden sur Israël. Mais à plusieurs reprises, elle a été la responsable américaine à réclamer le plus fort un cessez-le-feu.

Maintenant que Joe Biden, un grand allié d’Israël, est sorti de la course à la Maison-Blanche, Kamala Harris a l’occasion de faire « table rase » sur une question qui risque d’aliéner un grand nombre d’électeurs démocrates lors de l’élection de novembre, affirme Colin Clarke, directeur de recherche au Soufan Group.

« La question d’Israël et de Gaza est celle où il y a le plus de différence entre Biden et Harris, et je pense qu’il y aura des gens dans son camp qui la pousseront à expliciter cette différence », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Engagement »

Si M. Biden a fortement soutenu la guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis les attaques du 7 octobre et a maintenu l’aide militaire de son pays malgré les tensions avec M. Nétanyahou, Kamala Harris a été plus nuancée.

En mars, elle avait émis les commentaires à l’époque les plus fermes de la part d’un responsable de l’administration, lorsqu’elle avait appelé à un accord de cessez-le-feu pour mettre fin à « l’immense souffrance » et avait critiqué Israël pour l’insuffisance des livraisons d’aide.

Le fait que la première vice-présidente noire des États-Unis ait choisi le site historique de Selma, dans l’Alabama, où une marche pour les droits civiques avait été violemment réprimée par la police en 1965, n’avait fait que donner davantage de symbolisme au message.

Auparavant, elle était plusieurs fois allée plus loin que la Maison-Blanche concernant notamment le bilan des morts à Gaza.

La question de son positionnement sera en première ligne pendant la visite de M. Nétanyahou.

Reflet de la nouvelle situation aux États-Unis, M. Biden et Mme Harris tiendront des rencontres séparées avec le premier ministre israélien.

L’équipe de Mme Harris assure qu’un déplacement de campagne à Indianapolis, déjà prévu, explique le fait qu’elle ne présidera pas le Congrès en tant que vice-présidente pendant son allocution.

« Son voyage à Indianapolis le 24 juillet ne devrait pas être interprété comme un changement de sa position à l’égard d’Israël », a dit l’un de ses conseillers, soulignant l’« engagement inébranlable » de Mme Harris envers la sécurité de ce pays.

M. Biden, dont les désaccords avec M. Nétanyahou ont explosé au grand jour malgré son appui à Israël, doit également être absent lors du discours du premier ministre.

Message ?

Colin Clarke, du Soufan Group, a estimé que Mme Harris ne « snobait » pas forcément M. Nétanyahou.

Mais « clairement, si elle avait voulu être là, elle le pourrait. C’est quelque part une sorte de message selon lequel les choses vont être différentes », a-t-il jugé.

Malgré les rebondissements qui ont marqué la campagne (la tentative d’assassinat contre Donald Trump, le retrait de M. Biden), la guerre à Gaza reste une question importante dans l’élection présidentielle.

La politique de M. Biden a provoqué la colère d’une partie des électeurs démocrates et met en péril les chances de la gauche de l’emporter par exemple dans l’État clé du Michigan, qui compte une importante population d’origine arabe.

Mme Harris et sa famille donnent l’impression d’avoir dépassé les clivages politiques sur cette question. Son mari Doug Emhoff, premier conjoint juif d’un président ou d’un vice-président américain, a fait une série d’apparitions publiques pour condamner la montée de l’antisémitisme depuis le 7 octobre.

Selon Peter Loge, de l’université George Washington, la guerre est un domaine dans lequel Mme Harris pourrait marquer sa différence avec M. Biden, mais aussi avec Donald Trump, connu pour son soutien entier à Israël.

« Harris a l’occasion d’adopter une position un peu plus nuancée qui reconnaisse ces préoccupations tout en continuant à soutenir Israël, afin de créer une certaine distance pour [apaiser] ce groupe [excédé par le soutien à Israël) », a-t-il dit.