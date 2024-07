Course à l’investiture démocrate Les sondages sous la loupe

Sa nomination n’est pas encore officielle, mais déjà, la vice-présidente et candidate à l’investiture Kamala Harris est celle qui suscite le plus d’engouement parmi de grands ténors démocrates pour affronter l’ex-président Donald Trump, en novembre. Et si rien n’est encore joué, le républicain conserve pour le moment une mince avance sur sa rivale potentielle.