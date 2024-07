Après des semaines de divisions au sein du parti sur la candidature du président Joe Biden, les délégués à la prochaine Convention nationale démocrate se sont ralliés rapidement et avec enthousiasme à la vice-présidente Kamala Harris, mardi.

David A. Lieb Associated Press

Soudainement, ont déclaré certains délégués, ils ont beaucoup plus à espérer de leur grand rassemblement national à Chicago le 19 août.

« Avant, ça ressemblait à une convention, mais maintenant, ça ressemble plus à une fête », a déclaré Gabriella Cázares-Kelly, déléguée démocrate de l’Arizona.

Depuis que M. Biden a annoncé dimanche qu’il retirait sa candidature et qu’il soutenait Mme Harris, la vice-présidente a déjà obtenu le soutien d’un nombre suffisant de délégués pour devenir la candidate de son parti contre le républicain Donald Trump, selon une enquête d’Associated Press. Dans la plupart des États, les responsables démocrates ont déclaré que la totalité de leur délégation à la convention appuyait Mme Harris.

PHOTO KEN CEDENO, REUTERS Joe Biden, président des États-Unis

Mme Cázares-Kelly, membre de la nation Tohono O’odham et secrétaire du comté de Pima chargée de superviser l’inscription des électeurs, a déclaré que son enthousiasme pour Kamala Harris est à la fois personnel et pratique.

Alors qu’il ne reste que deux mois avant que les bulletins de vote soient envoyés par courrier aux électeurs étrangers, elle a souligné que les démocrates devaient s’unir dès que possible derrière un candidat – ou une candidate.

En tant que femme autochtone, voir une femme noire – une femme de couleur – accéder aux plus hautes fonctions du pays, c’est très excitant. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis

Le délégué du Michigan David Coulter, de l’exécutif du comté d’Oakland, a déclaré qu’il soutenait pleinement Mme Harris, mais qu’il était toujours « stupéfait par la rapidité avec laquelle le parti s’est tourné vers elle pour la soutenir ».

« Nous sommes le Parti démocrate. Comme il y a beaucoup d’opinions et de points de vue, je pensais qu’il faudrait peut-être un peu de temps pour que les gens se galvanisent, peut-être même jusqu’à la convention. Mais elle a obtenu un soutien de manière très magistrale. »

De l’argent frais

Mme Harris a également apporté de l’argent neuf dans les coffres démocrates. Son équipe de campagne et les comités démocrates nationaux ont récolté collectivement plus de 100 millions – auprès de 1,1 million de donateurs – entre dimanche après-midi et lundi soir.

Mardi, Mme Harris faisait campagne sur le champ de bataille présidentiel du Wisconsin. Un jour plus tôt, le président du Parti démocrate du Wisconsin, Ben Wikler, déclarait que l’État avait collecté 300 000 $ la semaine dernière, dont 140 000 $ depuis que M. Biden s’était retiré de la course.

« Le niveau d’unité et d’énergie atteint des sommets, a déclaré M. Wikler. Il y a un regain de concentration, d’enthousiasme, une floraison du type d’unité dont nous aurons besoin pour vaincre Donald Trump. »

Mais Mme Harris fait toujours face à des vents contraires dans sa campagne contre M. Trump.

Peu de temps avant que M. Biden se retire, un sondage du Centre AP-NORC pour la recherche sur les affaires publiques a révélé que si environ six démocrates sur 10 pensaient qu’elle ferait du bon travail en tant que présidente, seulement trois adultes sur 10 environ croyaient la même chose. Le sondage a montré qu’environ la moitié des Américains avaient une opinion défavorable de Mme Harris – ce qui était tout de même un peu mieux que pour MM. Biden et Trump.

La campagne Trump a déjà lié Mme Harris à de nombreuses politiques du président Biden, notamment en matière d’immigration à la frontière sud des États-Unis. M. Biden avait fait appel à sa vice-présidente pour gérer les problèmes de migration en 2021.

Les délégués démocrates ont exprimé l’espoir que la candidature de Mme Harris dynamiserait les jeunes électeurs. Kamala Harris, qui a 59 ans, a 22 ans de moins que M. Biden. Cela ferait de M. Trump, âgé de 78 ans, le candidat le plus âgé de la course.

« Je pense que nous allons attirer des gens plus jeunes qui allaient être déçus, et maintenant je pense qu’ils vont vraiment être excités et engagés », a déclaré Toni Easter, 57 ans, de la banlieue de Saint-Louis.

Jennifer Parrish Taylor, déléguée pour la première fois de l’Oregon, a dit qu’elle était reconnaissante que M. Biden ait apporté son soutien à Mme Harris. « En tant que femme noire, ce n’est pas souvent que vous voyez des hommes blancs abandonner le pouvoir », a-t-elle noté.

« C’est vraiment émouvant, parce que je n’aurais jamais pensé voir une femme noire candidate à la présidence figurer en tête de liste. Je suis tout simplement époustouflée. Je pense que cela a dynamisé la base d’une manière différente, ce que nous n’avions pas vu depuis longtemps. »