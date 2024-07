Sa nomination n’est pas encore officielle, mais déjà, la vice-présidente et candidate à l’investiture Kamala Harris est celle qui suscite le plus d’engouement parmi de grands ténors démocrates pour affronter l’ex-président Donald Trump, en novembre. Et si rien n’est encore joué, le républicain conserve pour le moment une mince avance sur sa rivale potentielle.

Une lutte serrée s’annonce

D’après le New York Times, Mme Harris recueillerait 46 % des voix, contre 48 % pour M. Trump. Il s’agit d’une légère amélioration par rapport à Joe Biden, qui récoltait avant son retrait 44 % des intentions de vote, contre 47 % pour le républicain. D’autres coups de sonde, notamment celui du réseau CNN au début de juillet, évoquaient 45 % pour Mme Harris et 47 % pour M. Trump, ce qui est là aussi une amélioration pour les démocrates par rapport aux précédents sondages de CNN avec M. Biden. Le réseau ABC a quant à lui évoqué que la moyenne des 37 sondages déjà réalisés donnait quatre points d’avance à l’ex-président, soit 46 % contre 42 % pour Kamala Harris. D’autres, comme Reuters, parlent néanmoins d’une égalité statistique, à 44 %. Mais ces chiffres ont pour la plupart été collectés avant la tentative d’assassinat de Donald Trump et l’annonce du retrait de Joe Biden.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Sondages de différents médias américains

Quel portrait dans les États clés ?

En Pennsylvanie, État considéré comme pivot lors des élections américaines, Mme Harris et M. Trump seraient pour l’instant au coude-à-coude, à 47 % contre 48 %, selon un récent sondage du New York Times repris par plusieurs médias américains. La même analyse démontre d’ailleurs qu’en Virginie, un autre État clé, la démocrate surclasserait son rival avec 49 % contre 44 %. Dans les deux cas, il s’agit d’un meilleur score que celui qu’obtenait Joe Biden, qui présentait 45 % en Pennsylvanie et 48 % en Virginie. Mme Harris aurait aussi une légère avance au Michigan. En Géorgie, cependant, un tout récent sondage réalisé lundi donnait une confortable avance aux républicains, avec 51 % pour Donald Trump contre 46 % pour Kamala Harris.

Des publics à reconquérir

Pour le moment, Kamala Harris obtient des scores « légèrement supérieurs » à ceux de Joe Biden auprès des électeurs noirs, mais aussi des plus jeunes et des femmes, disent déjà plusieurs médias américains. Il s’agit de groupes sociaux parmi lesquels le président sortant semblait perdre des plumes depuis un moment. « Il y a beaucoup de jeunes et d’Afro-Américains qui délaissaient le Parti démocrate avec M. Biden. On peut penser que ça va changer avec Mme Harris. En tout cas, je pense qu’on peut s’attendre à des chiffres un peu plus normaux avec elle », explique à ce sujet la chercheuse associée à l’Observatoire des États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand Valérie Beaudoin en entrevue. Un récent sondage NBC donnait une avance de 64 points de pourcentage, à savoir 78 % contre 14 %, à Mme Harris contre M. Trump auprès des électeurs noirs. Entre Biden et Trump, l’écart était de 57 points.

D’un narratif à l’autre

On sent déjà que « le narratif a changé » depuis l’arrivée de Kamala Harris dans la course, poursuit Mme Beaudoin, qui prévient toutefois que la popularité de M. Trump n’en pâtira pas nécessairement. « Ça reste un vent de fraîcheur pour le Parti démocrate. Ils parlaient d’un président et de ses problèmes, alors que soudainement, on se demande si une nouvelle candidate peut se démarquer, si elle est le bon choix. Juste ça, l’effet nouveauté, c’est un coup de pouce important », note-t-elle. De façon générale, les électeurs semblent aussi avoir une opinion moins tranchée par rapport à la vice-présidente : selon NBC, plus de 15 % d’entre eux se disent « neutres » à son égard ; ce chiffre était de 11 % pour Joe Biden.

« Des peanuts dans notre métier »

Le président de la firme de sondages CROP, Alain Giguère, est catégorique : l’écart entre Mme Harris et M. Trump, « ce sont des peanuts dans notre métier ». « Les sondages actuels sont plutôt constants, avec une légère avance de Donald Trump, mais au fond, ce que ça illustre surtout, c’est que les États-Unis sont un pays qui est toujours divisé en deux. Partout, on est encore dans un horizon qui gravite autour de 50-50 », raisonne-t-il. Ainsi, un « léger transfert des indécis » pourrait faire toute la différence dans la campagne électorale en vue, d’où l’importance de celle-ci, persiste M. Giguère.

Patience et prudence d’abord

Claire Durand, spécialiste de l’analyse des sondages à l’Université de Montréal, appelle de son côté à la prudence. « On est très loin de l’élection encore. Tout peut arriver. D’abord, ça va dépendre si Mme Harris est facilement élue à la convention démocrate, puis quel vice-président elle choisit, comment elle fait sa campagne et, enfin, si elle conserve les mêmes thématiques [de campagne] que Joe Biden ou pas. Il y a beaucoup de facteurs en jeu qui font en sorte que ces sondages sont fragiles », dit-elle. « Il faut se méfier des sondages instantanés qu’on verra dans les prochains jours, tellement le nombre de variables est grand », conclut Mme Durand.