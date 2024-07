Joe Biden et Kamala Harris à Washington, en mai 2023

La vice-présidente américaine Kamala Harris a souligné lundi que le bilan du président Joe Biden est « sans équivalent dans l’histoire moderne » du pays. Des analystes interrogés par La Presse dressent un portrait plus mitigé des actions du chef d’État, qui pèseront sur la campagne de la politicienne pour représenter le camp démocrate à l’élection présidentielle.

Pandémie

PHOTO JAMIE KELTER DAVIS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La distribution de vaccins a été accélérée avec succès sous Joe Biden.

Le président démocrate, arrivé au pouvoir en 2021, a multiplié les initiatives en matière de santé publique pour rompre avec l’approche « laxiste » de son prédécesseur et tenter d’endiguer les ravages causés par la pandémie de COVID-19. La distribution de vaccins a notamment été accélérée avec succès. Les efforts du leader démocrate pour imposer les mesures de distanciation physique se sont cependant heurtés à la réticence de dirigeants républicains et n’ont pas empêché le pays de connaître de nouvelles vagues liées à des variants plus contagieux, souligne Christopher Galdieri, politologue de Saint Anselm College, au New Hampshire.

Économie

PHOTO BRITTANY GREESON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’inflation a été poussée à près de 10 % à un certain moment.

Joe Biden est entré en poste alors que l’économie américaine avait été affaiblie par la pandémie et a réussi, par un important plan d’aide, à relancer l’activité et favoriser la création d’emplois, note Christopher Galdieri. Les mesures de stimuli ont cependant alimenté l’inflation favorisée par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la poussant à près de 10 %. « Beaucoup de gens de moins de 50 ans n’avaient jamais connu une telle inflation de leur vie », note l’analyste. Bien qu’elle soit redescendue autour de 3 %, nombre d’Américains demeurent marqués et blâment le président pour la situation, dit-il.

Avortement

PHOTO NATHAN HOWARD, ARCHIVES REUTERS Manifestation pour l’avortement devant la Cour suprême, le 24 juin dernier

La Cour suprême américaine a créé un choc en 2022 en renversant l’arrêt Roe c. Wade qui balisait l’accès à l’avortement dans le pays. La décision, rendue possible par la nomination de plusieurs juges conservateurs durant la présidence de Donald Trump, a amené de nombreux États à légiférer pour limiter, voire interdire, l’intervention, favorisant le recours aux avortements médicamenteux. L’administration est intervenue dans plusieurs causes pour favoriser un accès maximal à l’avortement, mais ne disposait pas des appuis requis au Congrès pour changer la donne par voie législative, indique Geoffrey Kabaservice, politologue au Niskanen Center, institut de recherche de Washington.

Immigration

PHOTO PAUL RATJE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Migrants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, en juin dernier

Le camp républicain n’a cessé de marteler depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden que la situation à la frontière avec le Mexique « est hors de contrôle ». Le nombre d’interceptions de migrants en situation irrégulière a monté en flèche après la pandémie de COVID-19, mais a reculé au cours des derniers mois et pourrait continuer son déclin en raison de mesures récentes limitant l’accès au droit d’asile. Geoffrey Kabaservice note que le dossier est sensible pour Kamala Harris puisqu’elle avait été chargée par le président Biden en 2021 de chercher des solutions avec les pays d’Amérique latine d’où proviennent de nombreux migrants.

Politique étrangère

PHOTO LUDOVIC MARIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, le 11 juillet dernier

La popularité de Joe Biden a été entamée en 2021 par le retrait chaotique des soldats américains d’Afghanistan et le retour au pouvoir des talibans. Son administration, note Geoffrey Kabaservice, a « manqué d’imagination » en évitant de se préparer au pire. Le chef d’État a aussi suscité plus récemment de nombreuses critiques par sa défense répétée des actions militaires d’Israël dans la bande de Gaza après les attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Il s’est illustré par ailleurs sur le dossier ukrainien en se posant en défenseur de Kyiv et de « l’ordre mondial international hérité de la Seconde Guerre mondiale », note l’analyste.