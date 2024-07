Kamala Harris « sera plus facile à battre » que Joe Biden, a déclaré Donald Trump, peu après le désistement de son adversaire démocrate, dimanche. Vraiment ? Deux experts mesurent les chances de la candidate pressentie à la présidentielle, qui pourrait s’avérer une rivale « redoutable », malgré son impopularité.

Donald Trump qui se dit assuré d’une victoire contre Kamala Harris, est-ce une façade ?

Disons ceci : en coulisse, le retrait de Joe Biden de la course n’est certainement pas vu comme une bonne nouvelle dans le camp républicain. Depuis sa performance catastrophique au dernier débat, le président sortant représentait peut-être les meilleures chances de Donald Trump de remporter le scrutin du 5 novembre. « C’était un secret de polichinelle, mais Trump aurait aimé affronter Biden », indique Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l’Observatoire sur les États-Unis. Maintenant qu’il a jeté l’éponge, c’est l’incertitude. Et dans les deux camps. « Ce sera peut-être un peu plus difficile pour Trump de gagner, mais Harris part de loin aussi », note le professeur.

Les républicains devraient-ils craindre Kamala Harris ? Comment se mesure sa popularité à l’heure actuelle ?

Elle est comparable à celle de Joe Biden. « Elle n’est pas très populaire au pays », résume Frédérick Gagnon. Dans les sondages, la vice-présidente obtient des résultats similaires – sinon légèrement supérieurs – à ceux de son patron face à Donald Trump, qui mène avec une mince avance dans les intentions de vote (voir onglet suivant). C’était la même chose avec les sondages sur la satisfaction des électeurs américains envers leur gouvernement. « Elle est souvent associée à Joe Biden dans l’esprit des électeurs », remarque Frédérick Gagnon.

Quand même, plusieurs ténors démocrates, dont Nancy Pelosi, se sont ralliés à elle. A-t-elle des atouts ?

Oui. Le premier, et non le moindre : personne ne doute de ses capacités physiques ou cognitives à gouverner un pays. À 59 ans, Kamala Harris pourrait à son tour faire paraître son rival trop vieux pour la course. « Les démocrates vont peut-être reprendre cette carte pour discréditer la candidature de Donald Trump », estime Frédérick Gagnon. Surtout, elle devrait être meilleure à faire passer son message que Joe Biden. « Ses idées seront affirmées avec plus d’aplomb et de clarté », croit-il. Ancienne procureure générale de la Californie, Mme Harris est aussi une « débatteuse redoutable », qui pourrait donner du fil à retordre à son adversaire, souligne Charles-Philippe David, président de l’Observatoire sur les États-Unis. « Avec Joe Biden, la barre était bien basse », dit-il. Il croit toutefois que le choix de son colistier sera crucial : si les démocrates devaient l’emporter en novembre, ce ne serait pas uniquement grâce à Kamala Harris. « C’est le ticket démocrate qui [pourrait] battre Trump. Mais il faut offrir une alternative. »

Les républicains devront-ils changer de stratégie contre elle ?

Pas nécessairement. Depuis le début de sa campagne, Donald Trump a attaqué Joe Biden sur deux points en particulier : l’inflation et la gestion de la frontière américano-mexicaine. Or, Kamala Harris fait partie de la même administration. « Elle en est aussi responsable », note M. Gagnon. C’est d’autant plus vrai qu’en 2021, Joe Biden lui a personnellement confié le dossier des migrants irréguliers. « Toutes les attaques faites contre Biden vont être les mêmes contre elle », croit Charles-Philippe David, président de l’Observatoire sur les États-Unis. Ce n’est pas son seul point faible. Pour remporter le prochain scrutin, les démocrates misent tout sur la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. « Joe Biden, lui, est né à Scranton, en Pennsylvanie. C’est une région où il est connu, ajoute Frédérick Gagnon. J’imagine qu’elle va essayer de compenser en allant chercher une ou un colistier de cette région-là. »

Et le fait qu’elle soit une femme change-t-il quelque chose ?

C’est un avantage comme un désavantage. Oui, il y a des électeurs qui la discréditeraient comme candidate uniquement parce qu’elle est une femme, soutient Frédérick Gagnon. Comme il y en a qui voteraient pour elle parce qu’ils rêvent de voir une première femme à la tête des États-Unis. D’ailleurs, il faut s’attendre à ce que les démocrates profitent de sa candidature pour remettre l’enjeu de l’avortement au premier plan. « Dans les sondages, Kamala Harris fait mieux auprès des femmes que Joe Biden. Ça peut devenir plus embêtant pour les républicains », souligne Frédérick Gagnon. Il se demande même si Donald Trump aurait choisi une colistière plutôt que son colistier actuel, J.D. Vance, s’il avait su qu’elle se présenterait à l’investiture démocrate.

Kamala Harris est-elle plus populaire que Joe Biden auprès des Afro-Américains ?

Légèrement. Un récent sondage de NBC News montre qu’elle dépasse le président sortant chez les électeurs noirs (78 % contre 69 %). D’origine indienne et jamaïquaine, elle ne bénéficie pas d’un soutien unanime de la communauté noire pour autant. « Il y a beaucoup d’Afro-Américains qui disent qu’elle a été trop sévère comme procureure, qu’elle a mis trop de Noirs en prison », explique Charles-Philippe David. À l’inverse, Donald Trump enregistre « des gains importants auprès de toutes les communautés », y compris la communauté afro-américaine. « L’inflation quotidienne a fait mal à tous les Américains, sauf les riches », dit-il.