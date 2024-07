Le comité aura 45 jours pour examiner les politiques et procédures des services secrets avant, pendant et après le rassemblement du 13 juillet au cours duquel un homme armé a tiré sur Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie.

PHOTO KRISTIAN THACKER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a nommé un comité bipartisan et indépendant pour examiner la tentative d’assassinat de ce mois-ci contre l’ancien président Donald Trump, ont annoncé dimanche des responsables.

Associated Press

Les membres du comité auront « une vaste expérience en matière d’application de la loi et de sécurité pour mener un examen indépendant de 45 jours de la planification et des actions prises par les services secrets américains et les autorités étatiques et locales avant, pendant et après le rassemblement, ainsi que par les services secrets américains régissant les politiques et procédures », a déclaré le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Les premières personnes nommées sont l’ancienne secrétaire à la Sécurité intérieure, Janet Napolitano ; l’ancienne conseillère à la sécurité intérieure du président George W. Bush, Frances Townsend ; l’ancien juge fédéral et procureur général adjoint du président George W. Bush, Mark Filip ; et David Mitchell, ancien secrétaire du Département de la sécurité publique et de la sécurité intérieure de l’État du Delaware.

D’autres experts pourraient être invités à rejoindre le groupe dans les prochains jours, indique le communiqué.

Le comité aura 45 jours pour examiner les politiques et procédures des services secrets avant, pendant et après le rassemblement du 13 juillet au cours duquel un homme armé a tiré sur Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie.

« Nous avons formé ce groupe bipartisan pour identifier rapidement les mesures que les services secrets américains peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur travail. Nous devons tous travailler ensemble pour garantir que des évènements comme celui du 13 juillet ne se reproduisent plus », ont déclaré les membres du comité d’examen indépendant dans un communiqué commun.

La directrice des services secrets, Kim Cheatle, a affirmé qu’elle voyait d’un bon œil cet examen.

« J’attends avec impatience que le panel examine ce qui s’est passé et formule des recommandations pour garantir que cela ne se reproduise plus », a-t-elle soutenu, dans un communiqué publié dimanche.

« Les services secrets américains continuent de prendre des mesures pour examiner nos actions en interne et restent déterminés à travailler rapidement et de manière transparente sur d’autres enquêtes, notamment celles du Congrès, du FBI et du Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure. »

Mme Cheatle doit témoigner lundi devant le comité de surveillance de la Chambre.

M. Trump a été blessé à l’oreille droite, un participant au rassemblement a été tué et deux autres ont été blessés lors de la fusillade.