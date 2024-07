La décision de Joe Biden de se retirer de la course à la Maison-Blanche intervient à l’issue d’un mois d’interrogations sur sa capacité à briguer un deuxième mandat. Gaffes, tentatives de garder la face, pressions grandissantes exercées par son propre parti : retour sur les dernières semaines de la campagne de Biden.

Le débat du 27 juin : un naufrage pour Biden

Le président américain comptait sur ce débat du 27 juin, à Atlanta, pour redorer son blason, terni par un net déclin de ses capacités cognitives et physiques dans les derniers mois. Il s’y était préparé comme un sportif de haut niveau, enchaînant, selon CNN, des débats fictifs durant lesquels son avocat jouait le rôle de Donald Trump. Mais au moment fatidique, il n’est pas parvenu à se montrer à la hauteur. Joe Biden s’est présenté avec le teint blafard, les yeux souvent perdus dans le vide. S’exprimant d’une voix faible et parfois hésitante, il a enchaîné les bourdes, laissant à Donald Trump tout le loisir de multiplier mensonges et allégations durant les 90 minutes qu’a duré le débat, qui a dérapé à plusieurs reprises vers des attaques personnelles.

L’entrevue du 5 juillet : une tentative pour remonter la pente

Une semaine après le débat catastrophique face à Donald Trump, le président américain souhaitait montrer qu’il était toujours capable d’en découdre. Alors que les sondages post-débat donnaient une nette avance à Donald Trump, le président a donné sur ABC une entrevue avec le journaliste George Stephanopoulos, justifiant sa piètre performance par son épuisement. « Personne n’est plus qualifié que moi » pour « gagner » l’élection, a-t-il affirmé lors de cet entretien d’une trentaine de minutes. Il n’a pas eu de moment d’absence, mais a esquivé à plusieurs reprises la question de savoir si son état physique et mental s’était dégradé durant son mandat. L’entrevue n’a cependant pas convaincu tout le monde dans le camp des démocrates.

Au sommet de l’OTAN, le 11 juillet : les gaffes s’enchaînent

La Maison-Blanche a annoncé que Joe Biden donnerait une conférence de presse de « grand garçon » le 11 juillet – sans notes ni prompteur –, à l’issue du sommet de l’OTAN, à Washington. Il a fourni pendant près d’une heure une performance solide, démontrant notamment sa maîtrise du dossier complexe de la Chine. Biden s’est cependant pris les pieds dans le tapis avec un coûteux lapsus en confondant les noms de Kamala Harris et de Donald Trump. « Je n’aurais pas choisi la vice-présidente Trump pour être vice-présidente si je pensais qu’elle n’était pas qualifiée pour être présidente », a-t-il déclaré. Le même jour, il a présenté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, comme le « président Poutine ». Il a cependant reçu des marques de soutien de nombreux dirigeants de l’OTAN, dont Emmanuel Macron. « Il nous arrive à tous de faire des lapsus », a confié à la presse le président français.

Du 3 au 16 juillet : l’idée du retrait fait son chemin

Des révélations du New York Times du 3 juillet avaient fait courir la rumeur que Biden songeait à se retirer éventuellement : il aurait confié à des proches réfléchir à abandonner la course à la Maison-Blanche s’il ne parvenait pas, dans les jours suivants, à convaincre les électeurs qu’il est apte à rester en fonction. La Maison-Blanche avait rapidement démenti ces affirmations. « Il est faux de suggérer qu’il y a la moindre réflexion pour mettre fin à la campagne », avait soutenu un porte-parole, Andrew Bates. Mais depuis, l’idée commençait à faire son chemin. Interrogé le 16 juillet par le média BET sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l’éponge, le président avait répondu : « si j’avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu’un, des médecins, venait me voir et me disait : “vous avez tel problème” ». C’était alors la première fois que M. Biden entrouvrait la porte à l’idée d’abandonner sa campagne.

Poussé dehors depuis le débat par son propre camp

PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président Joe Biden et l’ancien président Barack Obama, en juin dernier

Affichant d’abord un front uni, de plus en plus de voix dissidentes se faisaient entendre parmi les démocrates. D’abord, le représentant du Texas Lloyd Doggett a déclaré publiquement qu’il était temps pour M. Biden de « prendre la décision douloureuse et difficile de se retirer ». Quelques sénateurs et plus d’une vingtaine d’élus à la Chambre des représentants ont suivi. Les fuites anonymes allaient aussi bon train. Les leaders démocrates Chuck Schumer et Hakeem Jeffries auraient dit au président que sa candidature pourrait mettre en péril les chances du parti en novembre. Selon CNN, l’influente Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, aurait dit à Joe Biden qu’il pourrait « détruire les chances des démocrates de remporter » les législatives, invoquant des sondages défavorables. Et le coup de grâce : jeudi, le Washington Post a rapporté que Barack Obama aurait confié à des proches que Biden devrait « sérieusement évaluer la viabilité de sa candidature ».

Avec des informations de l’Agence France-Presse