PHOTO JAMIE KELTER DAVIS, THE NEW YORK TIMES

(Middletown) Le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a fait sa première apparition solo en campagne, au lendemain de l’abandon de la course à la Maison-Blanche par le président Joe Biden.

Michelle L. Price et Julie Carr Smyth Associated Press

Le sénateur de l’Ohio a organisé un rassemblement lundi dans son ancienne école secondaire de Middletown, sa ville natale, où il a mis en avant ses racines locales, a félicité son colistier Donald Trump et a attaqué la vice-présidente démocrate Kamala Harris, désormais soutenue par plus de la moitié des délégués nécessaires pour remporter l’investiture de son parti, selon un sondage d’Associated Press.

« On m’a dit que j’allais débattre avec Kamala Harris et maintenant, c’est le président Trump qui va débattre avec elle », a annoncé M. Vance en riant. « Pour être honnête, ça me dérange un peu. »

M. Vance a tenté d’éviter les critiques selon lesquelles M. Trump, qui a refusé d’accepter sa défaite face à M. Biden en 2020 et a tenté d’annuler les résultats, constitue une menace pour la démocratie.

Le sénateur a affirmé que la véritable menace venait de la pression des « élites démocrates » qui « ont décidé de jeter Joe Biden par-dessus bord » et d’aligner le parti derrière une remplaçante sans élections primaires.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Le sénateur J.D. Vance a organisé un rassemblement dans son ancienne école secondaire de Middletown, sa ville natale, le 22 juillet.

M. Vance a également semblé remettre en question le patriotisme de Mme Harris, affirmant que lorsqu’elle prononce un discours, « elle parle de l’histoire de ce pays non pas avec appréciation, mais avec condamnation ».

« Tout n’est pas parfait. Cela ne le sera jamais. Mais vous, si vous voulez diriger ce pays, vous devriez en être reconnaissant. Vous devriez ressentir un sentiment de gratitude. Et je n’entends jamais cette gratitude transparaître lorsque j’écoute Kamala Harris », a-t-il clamé, sans toutefois donner d’exemple pour étayer son évaluation.

La ligne d’attaque contre Mme Harris n’est pas sans rappeler les critiques de l’ancienne première dame Michelle Obama, qui avait déclaré lors de la candidature de son mari Barack Obama aux primaires présidentielles de 2008 que c’était la première fois qu’elle se sentait vraiment fière de son pays. Les conservateurs ont profité de ce commentaire pour la présenter comme antipatriotique. Elle a rétorqué que ce commentaire avait été pris hors de son contexte et qu’elle parlait des résultats des élections et non du pays lui-même.

Les applaudissements pour M. Vance d’une foule d’environ 900 personnes ont été plus discrets que lors des rassemblements bruyants que M. Trump organise habituellement, bien que le sénateur ait suscité une forte réaction lorsqu’il a approuvé la politique de Trump « l’Amérique d’abord ».

Menace d’une guerre civile

La campagne de Trump a l’intention d’utiliser M. Vance, devenu le candidat républicain à la vice-présidence la semaine dernière, dans les États de la Rust Belt, considérés comme essentiels pour le cheminement des démocrates vers la Maison-Blanche. Cela inclut le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, ainsi que des endroits où les racines cols bleus et les opinions populistes du sénateur devraient résonner.

Alors que les républicains ont promu un message unificateur la semaine dernière et décrié les propos incendiaires à la suite de la tentative d’assassinat contre M. Trump, l’un des premiers orateurs à présenter M. Vance lors du rassemblement a suggéré que le pays pourrait tomber en guerre civile si M. Trump perdait en novembre.

« Je crois de tout cœur que Donald Trump et J.D. Vance du comté de Butler sont la dernière chance de sauver notre pays », a déclaré George Lang, sénateur républicain de l’État. « Politiquement, j’ai peur que si nous perdons celui-ci, il faudra une guerre civile pour sauver le pays et il sera sauvé. C’est la plus grande expérience de l’histoire de l’humanité. »

M. Lang s’est ensuite excusé après que l’équipe de Harris ait souligné ses remarques dans une publication sur la plateforme X.

« Je regrette les propos qui divisent dans l’effervescence du moment sur scène », a-t-il écrit sur le même réseau social. « Surtout à la lumière de la tentative d’assassinat contre le président Trump la semaine dernière, nous devrions tous être attentifs à ce qui est dit lors d’évènements politiques, moi y compris. »

La Virginie-Occidentale à portée de main, selon les républicains

Le deuxième arrêt de M. Vance se situe en Virginie-Occidentale, dans une zone considérée comme faisant partie de la région des Appalaches. La décision de la campagne d’envoyer M. Vance là-bas témoigne également de leur confiance dans leurs chances de remporter l’État, qui a été favorable aux démocrates à chaque élection présidentielle depuis 2008.

Un sondage CNN réalisé fin juin a révélé que la majorité des électeurs inscrits n’avaient jamais entendu parler de J.D. Vance ou n’avaient aucune opinion sur lui. Selon le sondage, seulement 13 % des électeurs inscrits ont déclaré avoir une opinion favorable de M. Vance et 20 % une opinion défavorable.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Le sénateur J.D. Vance monte à bord de Trump Force Two à l’aéroport régional de Roanoke-Blacksburg, après un événement de campagne, le lundi 22 juillet 2024.

J.D. Vance siège au Sénat depuis moins de deux ans. Il est passé d’un critique sévère de Trump, le comparant à un moment à Adolf Hitler, à un ardent défenseur de l’ancien président.

Après que M. Vance ait été nommé candidat à la vice-présidence de Donald Trump, un nombre surprenant de délégués républicains, qui sont généralement des membres du parti et des militants, ont déclaré qu’ils ne savaient pas grand-chose sur le sénateur.

Dans sa ville natale de l’Ohio, il a cependant été accueilli comme une vedette locale.