(New York) À la fin d’une journée où la toute nouvelle course à l’investiture démocrate a semblé prendre les allures d’un couronnement, Kamala Harris a sorti l’artillerie lourde.

Lors de son premier discours électoral en tant que candidate présidentielle, la vice-présidente des États-Unis a lancé une attaque frontale contre Donald Trump, comparant le candidat présidentiel du Parti républicain aux criminels auxquels elle a été confrontée en tant que procureure en Californie.

« Je me suis attaquée à toutes sortes de malfaiteurs. Des prédateurs qui abusaient des femmes. Des fraudeurs qui escroquaient les consommateurs. Des tricheurs qui enfreignaient les règles pour leur propre compte. Alors écoutez-moi quand je vous dis : je connais le type de Donald Trump », a-t-elle déclaré en s’adressant au personnel du quartier général de la campagne de Joe Biden, qui est devenu le sien dimanche.

« Donald Trump veut ramener notre pays en arrière, à une époque où beaucoup de nos concitoyens américains n’avaient pas encore toutes leurs libertés et tous leurs droits », a-t-elle ajouté en comparant les politiques économiques et sociales de l’ancien président à celles qu’elle entend défendre.

[Ces politiques] ne mènent pas à la prospérité. Elles conduisent à l’inégalité et à l’injustice économique. Et nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière. Kamala Harris

PHOTO ERIN SCHAFF, ASSOCIATED PRESS Des appuis de Kamala Harris réagissent avec émotion au discours livré lundi par la vice-présidente.

Avant que Kamala Harris ne prenne la parole, Joe Biden a fait entendre sa voix pour la première fois depuis son désistement historique.

« Le nom a changé à la tête du ticket, mais la mission n’a pas changé du tout », a déclaré le président via le téléphone aux membres de son ancienne équipe de campagne. « Et d’ailleurs, je ne vais nulle part. Je vais faire campagne avec Kamala. Je vais travailler d’arrache-pied, à la fois en tant que président en exercice pour faire adopter des lois et pour faire campagne. Vous savez, nous devons encore sauver cette démocratie, et Trump est toujours un danger pour la communauté. Il est un danger pour la nation. »

« Fierté et optimisme »

Kamala Harris n’est pas encore officiellement la candidate du Parti démocrate à la présidence, mais c’est tout comme. Un par un, ses principaux adversaires potentiels l’ont assurée de leur soutien lundi, tout comme l’ont fait plusieurs élus démocrates du Congrès, dont l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

PHOTO HAIYUN JIANG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Nancy Pelosi, le 9 juillet dernier

Mis en branle la veille, ce mouvement d’appui en faveur de la vice-présidente reflète le désir des démocrates d’éviter une bataille fratricide à moins de quatre mois de l’élection présidentielle. Il participe aussi du sentiment de soulagement et d’enthousiasme qui s’est emparé de nombre d’entre eux après la décision historique de Joe Biden de quitter la course à la Maison-Blanche.

« Aujourd’hui, c’est avec une immense fierté et un optimisme sans limite pour l’avenir de notre pays que je soutiens la candidature de la vice-présidente Harris à la présidence des États-Unis », a annoncé en début d’après-midi Nancy Pelosi, qui a joué un rôle clé dans le désistement du président.

« Mon soutien enthousiaste à Kamala Harris est officiel, personnel et politique », a-t-elle ajouté avant de qualifier la Californienne de 59 ans de « brillamment astucieuse » sur le plan politique.

PHOTO TOM GRALISH, ASSOCIATED PRESS Le bureau de campagne des démocrates à Roxborough, en Pennsylvanie

Cependant, Hakeem Jeffries, chef des démocrates à la Chambre, et Chuck Schumer, son pendant démocrate au Sénat, ne se sont pas encore prononcés sur la candidature de Kamala Harris. Le représentant Jeffries a indiqué que la paire rencontrera « sous peu » la vice-présidente, dont la candidature, a-t-il affirmé, « a enthousiasmé le pays ».

Barack Obama a également conservé sa réserve 3de la veille concernant la candidature de Kamala Harris. Il s’était alors dit en faveur d’un processus « ouvert » pour remplacer Joe Biden. On le soupçonne de ne pas vouloir jouer au faiseur de rois ou de reines.

Un parti enthousiaste

L’appui de Nancy Pelosi a précédé de quelques heures celui exprimé par six rivaux potentiels de Kamala Harris — les gouverneurs Andy Beshear (Kentucky), J.B. Pritzker (Illinois), Gretchen Whitmer (Michigan), Wes Moore (Maryland), Tim Walz (Minnesota) et Tony Evers (Wisconsin).

« Je soutiens la candidature de Kamala Harris à la présidence et je travaillerai dur pour qu’elle soit élue, car je pense qu’elle est la personne la plus qualifiée et la plus capable d’être présidente », a déclaré le gouverneur Pritzker, un milliardaire de Chicago qui était particulièrement frustré du refus de Joe Biden de passer le flambeau.

Je pense également qu’il est grand temps de briser le plus haut et le plus dur des plafonds de verre et d’élire enfin une femme à la présidence des États-Unis. J. B. Pritzker, gouverneur de l’Illinois

Les gouverneurs Gavin Newsom (Californie), Roy Cooper (Caroline du Nord) et Josh Shapiro (Pennsylvanie) avaient annoncé dimanche leur appui à Kamala Harris.

PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS Le cortège de la vice-présidente Kamala Harris quitte le quartier général de campagne sous le regard de policiers.

De nombreux délégués à la convention démocrate de Chicago les ont imités dimanche et lundi. Selon le décompte de l’Associated Press, Kamala Harris a déjà reçu l’appui du nombre de délégués nécessaires pour remporter l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2024.

« Il y a beaucoup d’enthousiasme à voir la vice-présidente Kamala Harris devenir la candidate du Parti démocrate », a déclaré dans un communiqué Sharif Street, président du Parti démocrate de Pennsylvanie, dont les 185 délégués ont voté unanimement lundi pour le bras droit de Joe Biden.

Les dons au rendez-vous

Les démocrates ont également exprimé leur enthousiasme en déliant les cordons de leur bourse. Le Super PAC démocrate Future Forward a reçu 150 millions de dollars de nouveaux engagements de la part de grands donateurs démocrates dans les 24 heures qui ont suivi l’annonce de Joe Biden.

Durant la même période, les petits donateurs démocrates ont versé plus de 100 millions à divers candidats, dont 81 millions à Kamala Harris – un record pour une période de 24 heures –, via le site de traitement des dons en ligne ActBlue utilisé par les démocrates.

De retour dans sa ville natale de Middletown, en Ohio, J.D. Vance a contribué aux attaques républicaines de la journée contre Kamala Harris. Il a notamment dénoncé le processus par lequel la vice-présidente pourrait remplacer Joe Biden à la tête du ticket démocrate.

PHOTO EDUARDO MUÑOZ, REUTERS Un panneau numérique diffuse des nouvelles concernant Kamala Harris, à Times Square, en plein cœur de New York.

« L’idée de choisir le candidat du Parti démocrate parce que George Soros, Barack Obama et quelques élites démocrates se sont réunis dans une pièce enfumée et ont décidé de jeter Joe Biden par-dessus bord ? Ce n’est pas comme ça que ça marche », a déclaré le colistier de Donald Trump en s’adressant à des partisans réunis dans le gymnase d’une école secondaire.

« C’est une menace pour la démocratie, et non pour le Parti républicain, qui se bat chaque jour pour la démocratie. »

Joseph Costello, porte-parole de Kamala Harris, a répliqué : « C’est un peu fort de café de la part de l’extrémiste J.D. Vance qui est acheté et payé par Elon Musk et la Silicon Valley. »