Joe Biden se désiste. Et maintenant ?

La question n’est maintenant plus de déterminer si Joe Biden doit se retirer, mais plutôt qui va le remplacer, et comment ? Le désistement du président sortant ouvre la porte à un « scénario complètement inédit », selon les experts consultés par La Presse. Et ce, jusqu’à la convention du Parti démocrate, prévue du 19 au 22 août à Chicago, où sera scellé le sort de son remplaçant.