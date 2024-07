La vice-présidente Kamala Harris s’est rapidement imposée comme la favorite des démocrates pour affronter Donald Trump dans les heures qui ont suivi le départ du président Joe Biden dimanche, réorganisant fondamentalement la course à la présidence à une vitesse fulgurante.

Désormais, la course s’est transformée en un sprint abrégé de 106 jours, qui ressemble davantage aux élections rapides en Europe qu’aux longues compétitions américaines. Le calendrier serré amplifiera les éventuels faux pas de Mme Harris, mais minimisera également les risques de trébucher.

Et dans une course que Trump était en passe de remporter, Harris devient immédiatement le facteur X ultime.

M. Biden a rapidement soutenu Mme Harris, qui serait la première femme, la première Noire et la première personne d’origine sud-asiatique à occuper le poste de président. Alors que le parti démocrate se rallie à elle – les voix dissidentes les plus fortes étaient simplement celles qui ne la soutenaient pas publiquement – voici six raisons pour lesquelles sa candidature est à la fois prometteuse et périlleuse.

Elle inverse l’argument de l’âge.

Durant les primaires républicaines, Nikki Haley avait prévenu tous ceux qui voulaient l’entendre que le premier parti à remplacer son candidat octogénaire – M. Trump aura 80 ans en fonction s’il est élu pour un second mandat – l’emporterait. Elle faisait valoir cet argument pour elle-même, mais la logique s’applique également à Mme Harris.

Contrairement à M. Biden, âgé de 81 ans, Mme Harris, 59 ans, n’est pas vieille – et ce simple fait neutralise ce qui a été l’une des lignes d’attaque les plus puissantes de M. Trump.

Dans les minutes qui ont suivi le départ de M. Biden, les démocrates et les républicains anti-Trump ont remis en question la capacité de M. Trump à gouverner jusqu’à 80 ans, une tentative audacieuse de recadrer un débat sur l’âge qui a été si préjudiciable aux démocrates.

« Elle peut faire de la question de l’âge et de la condition physique un handicap pour Trump », a déclaré Erin Wilson, cheffe de cabinet adjointe de Mme Harris, lors d’un appel téléphonique dimanche avec le groupe Win With Black Women (Gagner avec les femmes noires).

Elle est une ancienne procureure. Trump est un criminel condamné.

Harris a souvent été à son meilleur sur le plan politique lorsqu’elle a endossé le rôle de procureure en chef, que ce soit lors de débats lorsqu’elle s’est attaquée pour la première fois à Biden en juin 2019 au sujet de l’organisation du transport scolaire pour promouvoir la mixité sociale (busing) ou en tant que sénatrice à la commission judiciaire, où ses contre-interrogatoires intensifs sont devenus viraux.

Lorsqu’elle s’est présentée à l’élection présidentielle, l’une de ses phrases d’accroche – et sa difficile campagne en a essayé plusieurs – était qu’elle était la mieux placée pour « poursuivre la cause » contre M. Trump.

Elle aura l’occasion de le faire l’année même où un procureur de New York a obtenu 34 condamnations criminelles contre lui et alors que M. Trump fait encore face à plus d’un procès pénal futur.

Les personnes qui ont travaillé avec Mme Harris pensent que ce cadre pourrait lui permettre d’exploiter certains de ses atouts et d’exposer certaines des faiblesses de M. Trump. Les sondages ont montré qu’une part non négligeable des électeurs pensent que Trump a commis des crimes, mais qu’ils ont tout de même l’intention de voter pour lui.

Biden était « Scranton Joe ». Harris sera considérée comme une libérale californienne.

Si M. Biden était généralement considéré trop âgé pour diriger, il disposait d’autres avantages accumulés au cours de ses 50 années passées sous le regard public. En particulier, il a longtemps été vu comme un démocrate modéré qui s’opposait aux éléments les plus extrêmes de son parti. Cela l’a aidé à séduire le centre politique.

« Est-ce que j’ai l’air d’un socialiste radical qui a un faible pour les émeutiers ? », a-t-il fulminé à un moment de la course en 2020. Son image était telle que les républicains ont parfois choisi de l’attaquer en suggérant qu’il était dirigé par d’autres forces.

Mme Harris n’a pas cet avantage.

Au lieu de cela, Mme Harris a fait ses débuts en politique en tant que procureur de l’une des villes les plus libérales du pays, San Francisco, avant d’être élue dans l’un des États les plus libéraux du pays, la Californie. (M. Trump, notamment, faisait alors partie de ses donateurs).

Et si Mme Harris ne s’est pas forgé une réputation de progressiste déclarée en Californie – son slogan en tant que procureure disait d’être « intelligent face au crime » – lorsqu’elle s’est présentée à l’élection présidentielle de 2020, elle a régulièrement pris position à la gauche de M. Biden, notamment en adoptant un système « Medicare pour tous » qu’il avait évité de mettre en place.

En tant que partenaire de Joe Biden depuis trois ans et demi, Mme Harris doit en outre soutenir le programme d’un président devenu profondément impopulaire.

L’équipe de Trump a déjà indiqué qu’elle prévoyait l’attaquer sur l’immigration en particulier. La question est de savoir si Mme Harris peut réussir à faire campagne sur certaines des réalisations les plus populaires de l’administration Biden-Harris sans l’impopularité actuelle de l’homme qui a précédemment dirigé le ticket.

Elle donne aux démocrates un élan dont ils ont bien besoin.

Donald Trump et ses conseillers ne cherchaient pas à bouleverser une course qu’il était en train de remporter selon presque tous les critères. Les républicains réunis la semaine dernière à Milwaukee ont carrément jubilé à propos de l’orientation de 2024, voyant Trump comme un candidat presque promis à un destin certain quelques jours après avoir survécu à une tentative d’assassinat.

Son équipe doit maintenant se réorienter pour mener une course très différente contre un candidat très différent.

Mme Harris a la capacité de dynamiser la base démocrate – en particulier certains groupes clés qui s’étaient sentis aliénés – d’une manière dont M. Biden ne semblait plus en mesure de le faire. Le président a connu des difficultés, par rapport à ses performances de 2020, auprès des électeurs noirs et des jeunes électeurs en particulier, des groupes face auxquels la candidature au potentiel historique de Harris semblerait en mesure de faire mieux.

Signe précurseur de l’appétit des démocrates pour le changement, des donateurs ont versé plus de 60 millions de dollars en ligne dimanche, soit la troisième plus grosse journée de l’histoire d’ActBlue.

Il est également à noter que M. Trump a mis en doute la tenue d’un futur débat avec Mme Harris, alors qu’il s’était empressé de partager la scène avec M. Biden, en suggérant un changement de lieu, d’ABC à Fox News.

Son genre pourrait galvaniser les démocrates, mais aussi les républicains.

Lors des primaires de 2020, les électeurs démocrates ont lutté pendant des mois pour savoir qui serait le meilleur candidat face à Trump. Ils se sont interrogés, souvent à haute voix, sur l’idée de nommer une femme.

Trump, après tout, venait de défier les attentes et de battre Hillary Clinton en 2016. Le parti a finalement choisi un homme blanc plus âgé en la personne de Biden.

Pendant la majeure partie de la présidence Trump et au-delà, les démocrates ont bénéficié d’un écart entre les sexes. Les femmes ont voté pour les démocrates avec une plus grande marge que les hommes pour les républicains. Mais Trump a tellement augmenté son avantage auprès des hommes que l’écart entre les sexes a soudainement favorisé le GOP.

Mme Harris a la possibilité d’inverser cette tendance et a déjà prouvé qu’elle était un messager bien plus convaincant que M. Biden sur la question qui, selon les démocrates, peut leur permettre de remporter la course de 2024. M. Biden prononçait rarement le mot « avortement » ; Mme Harris a visité une clinique d’avortement.

Mme Harris est confrontée à d’autres défis spécifiques en tant que candidate noire et femme, dans un pays et un système politique où les deux groupes sont souvent soumis à des normes différentes. Et avec Trump, elle est confrontée à un adversaire qui a l’habitude d’exploiter les stéréotypes à son avantage.

Elle peut être transcendante, mais aussi hésitante.

L’un des faits saillants de l’ascension rapide de Mme Harris au sommet de la politique démocrate en un peu plus d’une décennie est le peu de loyalistes qui l’ont accompagnée jusqu’au bout.

Si Joe Biden s’est entouré d’une petite, parfois insulaire, coterie de conseillers – un ajout récent au cercle interne de Joe Biden aurait pu le servir pendant une décennie –, Harris a relativement peu d’assistants de longue date. Au début de son mandat de vice-présidente, son équipe s’est considérablement renouvelée.

Elle a peu de conseillers, même à l’époque où elle siégeait au Sénat, et encore moins à l’époque où elle était procureure générale de Californie. Elle s’est séparée d’une grande partie de son équipe senior lors de sa campagne pour les primaires présidentielles de 2020, qui a été marquée par des querelles intestines.

Ceux qui ont travaillé pour et contre elle disent qu’elle a peu d’équivalents lorsqu’elle prononce un grand discours ou qu’elle livre une réplique acerbe lors d’un débat ou d’une audience devant une commission. Mais ils disent aussi qu’elle peut se prendre la tête, se rabattre sur des commentaires clichés et commettre des erreurs d’hésitation qu’elle s’inflige à elle-même.

Aujourd’hui, elle hérite de l’énorme appareil de campagne de M. Biden. Et elle dispose d’un peu plus de 100 jours pour à la fois obtenir l’investiture démocrate et la présidence.