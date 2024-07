PHOTO CHARLES KRUPA, ACHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le sénateur Joe Manchin, un démocrate devenu indépendant, a exhorté dimanche le président Joe Biden à renoncer à sa candidature à la réélection et à se concentrer sur les derniers mois de sa présidence.

« C’est avec le cœur lourd que j’ai pris la décision de passer le flambeau à une nouvelle génération », a déclaré le législateur de Virginie-Occidentale lors de l’émission State of the Union sur CNN.

Près de trois douzaines de démocrates au Congrès ont déclaré qu’il était temps pour M. Biden de quitter la course. Quatre sénateurs démocrates – Peter Welch (Vermont), Jon Tester (Montana), Martin Heinrich (Nouveau-Mexique) et Sherrod Brown (Ohio) – ont déclaré que le président démocrate devrait abandonner sa campagne de réélection contre le républicain Donald Trump.

La performance de Joe Biden lors du débat a soulevé des questions ouvertes sur la capacité de cet homme de 81 ans à organiser une campagne convaincante pour battre Donald Trump.

« Je m’inquiète de la santé et du bien-être du président, vraiment », a déclaré M. Manchin dans l’émission This Week de la chaîne ABC.

PHOTO JACQUELYN MARTIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Alors que le président reste isolé dans sa maison sur la plage du Delaware après avoir été déclaré positif à la COVID-19, il a déclaré qu’il était prêt à retourner à la campagne cette semaine et à contrer la « vision sombre » exposée par Trump. M. Biden a insisté sur le fait qu’il pouvait battre M. Trump et a rencontré sa famille et ses collaborateurs de longue date pour résister aux efforts visant à le mettre à l’écart.

Néanmoins, M. Manchin a déclaré que M. Biden devrait ouvrir la voie à d’autres démocrates et passer le reste de son mandat comme « le président qu’il a toujours voulu être, capable d’unir le pays, de le rassembler, de consacrer tout son temps à résoudre les problèmes de Gaza, d’apporter la paix à Gaza et au Moyen-Orient. Il pourra également consacrer son temps à renforcer la capacité de l’Ukraine à défendre et à gagner sa liberté, puis à montrer au reste du monde le transfert ordonné du pouvoir de la superpuissance mondiale. »

Il a également déclaré : « Je crois vraiment que le Parti démocrate a besoin d’un processus ouvert » pour choisir un nouveau candidat. M. Manchin a précisé qu’il n’essayait pas de faire remplacer Kamala Harris, la vice-présidente. « Une compétition saine est ce dont il s’agit », a déclaré M. Manchin.

Mais l’organe du Comité national démocrate chargé de l’élaboration des règles poursuit son projet d’appel nominal virtuel avant le 7 août pour désigner le candidat à la présidence, en prévision de la convention du parti qui se tiendra à Chicago plus tard dans le mois.

Manchin, qui est devenu indépendant en mai après avoir été démocrate pendant des années, ne cherche pas à se faire réélire au Sénat.