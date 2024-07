PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le visage féminin le plus public du clan Trump

Lara Trump amasse des fonds pour son beau-père, vante ses qualités, répète ses allégations de fraude électorale. La femme du deuxième fils de Donald Trump est devenue une figure de plus en plus visible dans la campagne de son beau-père. Surtout depuis qu’elle occupe un rôle officiel au Parti républicain.

Lara Trump Coprésidente du Comité national républicain (RNC)

Âge : 41 ans

Originaire de Wilmington, en Caroline du Nord

Pourquoi on en parle

La femme d’Eric, troisième enfant de Donald Trump, est devenue coprésidente du Comité national républicain (RNC) en mars. Elle était donc l’hôtesse de la convention à Milwaukee.

Pendant une vingtaine de minutes mardi soir, Lara Trump a parlé de son beau-père, un « merveilleux grand-père » pour ses enfants de 4 et 6 ans.

Dans une campagne où les présences de la femme de l’ancien président, Melania, et de sa fille aînée, Ivanka, se font très rares, Lara Trump est devenue le visage féminin le plus visible de la famille.

« Ivanka a pris du recul par rapport aux activités publiques de la famille depuis le 6 janvier 2021 », remarque Seth Masket, professeur de sciences politiques à l’Université de Denver, qui pense qu’elle aurait pu être le premier choix au RNC. « Lara passe mieux comme figure publique que les deux fils, qui sont plus agressifs », ajoute-t-il.

Parcours

Née Lara Yunaska, la quadragénaire a grandi à Wilmington, en Caroline du Nord, dans une famille conservatrice. Elle a obtenu un diplôme en communications de l’Université d’État de la Caroline du Nord. Des études culinaires l’ont menée à New York. C’est dans cette ville qu’elle a rencontré Eric Trump en 2008. Le couple s’est marié en 2014.

Avant d’être plongée dans l’univers politique, Mme Trump était productrice de télévision. Après l’élection de son beau-père, elle est devenue commentatrice à Fox News, puis sur son propre site web, The Right View.

Son beau-père aurait remarqué sa résilience le jour de son mariage. La jeune femme s’était cassé les poignets dans un accident de cheval, mais a refusé de porter des plâtres pour le grand jour. « Elle est forte », aurait affirmé Donald Trump.

Tournant

Une entrevue télévisée accordée par Lara Trump à l’automne 2016 a impressionné son beau-père. Elle a été appelée à donner un coup de main dans l’État pivot d’où elle est originaire – remporté par Donald Trump.

À la même époque, une controverse sur le traitement des femmes par son beau-père secouait la campagne. Mme Trump a pris la route à bord d’un autocar rose pour parler aux électrices.

L’ancien président l’a poussée vers un engagement formel au RNC en mars.

Le rôle de coprésidente est notamment d’organiser la convention, de coordonner les campagnes électorales et d’amasser des fonds.

Elle s’implique dans une initiative pour recruter 100 000 bénévoles dans des États clés pour surveiller le bon déroulement des élections, appelée « Protect the Vote ».

Controverses

Comme d’autres partisans convaincus de Donald Trump, Lara Trump défend publiquement les allégations – infondées – de fraude électorale au détriment de son beau-père.

Récemment, elle a laissé entendre que des fonds du RNC pourraient être utilisés pour payer des factures juridiques personnelles de M. Trump, soulevant la colère de républicains. Les responsables de la campagne de Donald Trump ont démenti que ce serait le cas.

Depuis l’arrivée de Mme Trump au RNC et du président Michael Whatley, l’organisation a licencié des douzaines d’employés, citant un effort d’efficacité.

Sa nomination n’est pas la première d’un proche du candidat présidentiel à ce poste, note M. Masket. « Mais c’est symbolique d’un parti qui est maintenant une organisation Trump », estime-t-il.

Faits d’armes

Depuis son arrivée au RNC, l’organisation a amassé plus de 280 millions US.

Selon le Time, qui a interviewé Lara Trump pour un portrait publié récemment, son influence auprès de son beau-père lui aurait permis de convaincre Donald Trump d’encourager le vote postal, une méthode dénoncée par l’ancien président comme source de fraude. Elle-même avait déjà remis en question le compte des votes par la poste lorsqu’ils arrivent après le jour des élections.

La convention nationale républicaine a réuni sur la scène des gens de différents horizons, d’anciens critiques venus démontrer leur solidarité. « Je pense qu’elle a du mérite d’avoir réussi à mettre tout ça en place », dit M. Masket.

Avec le Washington Post, le New York Times, Time, Associated Press