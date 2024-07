(Washington) La décision du président Joe Biden de se retirer de la course à la présidence et de soutenir sa vice-présidente, Kamala Harris, donne à cette dernière – déjà première femme et première personne noire au poste de vice-présidente – une nouvelle occasion d’entrer dans l’histoire.

Dans une lettre annonçant son retrait, Joe Biden a remercié la vice-présidente Kamala Harris « pour avoir été une partenaire extraordinaire dans tout ce travail ». Il l’a soutenue dans un message distinct publié sur les réseaux sociaux, avec une photo d’eux deux sur le terrain de la Maison-Blanche.

« Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et c’est la meilleure décision que j’ai prise », a-t-il écrit dans ce message.

Avant d’être choisie comme colistière, Mme Harris s’était opposée à M. Biden lors de la campagne présidentielle de 2020.

M. Biden s’était alors engagé à choisir une femme comme candidate à la vice-présidence, ainsi qu’une personne ayant de l’expérience et qui serait « en phase avec [lui], tant sur le plan de la personnalité que sur celui de la substance », avait-il affirmé. Au début de sa carrière, Mme Harris a été sénatrice de Californie et procureure générale de cet État.

« Je mange du non au petit-déjeuner »

Dans ses discours et ses apparitions lors d’évènements, Mme Harris, qui est depuis longtemps considérée comme l’incarnation d’un pays de plus en plus diversifié sur le plan racial et ethnique, a souvent fait allusion à sa mère et aux générations de femmes de toutes appartenances ethniques qui ont ouvert la voie à une personne comme elle. Son choix en tant que vice-présidente a également été perçu comme une reconnaissance du rôle essentiel joué par les femmes noires dans les victoires démocrates depuis 2016.

Ce mois-ci, lors du festival culturel Essence à La Nouvelle-Orléans, Mme Harris a fait une apparition remarquée, confiante et vêtue d’un tailleur bleu électrique. Elle a parlé des réalisations de l’administration Biden sur des questions comme l’endettement des étudiants et la santé maternelle chez les femmes noires, mais elle a aussi défendu l’idée d’accepter son pouvoir intérieur et son ambition, même lorsqu’on ne ressemble pas aux autres personnes dans la pièce. « Les gens dans votre vie vous diront que ce n’est pas votre heure, que ce n’est pas votre tour. Ce n’est pas votre tour. Personne comme vous ne l’a fait auparavant. N’écoutez jamais cela », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « J’aime dire : “Je n’ai pas d’autre choix que de faire ce que je veux.” J’aime à dire : “Je mange du non au petit-déjeuner.” »

La nouvelle de la candidature potentielle de Mme Harris a électrisé le réseau d’organisations qui ont fait pression pour augmenter la représentation des femmes en politique et qui se sont préparées pour la soutenir. Selon elles, Mme Harris possède une solide expérience en matière de leadership et se propose d’être une voix puissante à une époque où la démocratie et les droits des femmes sont mis à mal.

« Il s’agit d’une occasion historique qui pourrait enthousiasmer et mobiliser les jeunes électeurs comme nous ne l’avons pas vu depuis longtemps », a dit Shaunna Thomas, cofondatrice et directrice exécutive d’UltraViolet, qui se concentre sur l’éducation des électeurs en matière de désinformation numérique.

On ne saurait trop insister sur l’importance de cette campagne en cette année où les républicains s’en prennent aux femmes. Shaunna Thomas, cofondatrice et directrice exécutive de l’organisation UltraViolet

Christina Reynolds, porte-parole du comité d’action politique EMILY’s List, qui milite notamment pour le droit à l’avortement et qui a dépensé des millions pour promouvoir Mme Harris, a indiqué qu’elle avait eu du mal à percer parce que les vice-présidents ont tendance à recevoir moins d’attention de la part des médias et parce qu’en tant que femme et femme noire, elle est sujette à des critiques fondées sur le sexe et la race que d’autres vice-présidents n’ont pas eu à subir.

« Elle fait l’objet d’attaques racistes et sexistes qui ne concernent pas uniquement l’administration et son travail », a-t-elle illustré. Elle a ajouté qu’EMILY’s List et d’autres organisations s’efforçaient de lutter contre cette attention négative depuis le lancement de la campagne en ligne #wehaveherback dans les heures qui ont suivi sa sélection comme candidate à la vice-présidence, en 2020.

Cible des républicains

La semaine dernière, lors de la convention nationale du Parti républicain, Mme Harris a été une cible constante. Dans les panels et sur scène, les orateurs l’ont associée à une administration qui, selon eux, a entraîné une augmentation de la criminalité et de l’inflation. Ils l’ont présentée comme la complice d’un président vieillissant et inefficace. Ils l’ont rendue responsable du nombre record de passages de migrants à la frontière, la qualifiant à plusieurs reprises de « tsar de la frontière » de M. Biden.

Selon les stratèges républicains et démocrates, ces attaques contre Mme Harris avaient plusieurs fonctions. Les républicains la considéraient déjà comme une option à la tête du Parti démocrate dans le cas du désistement de M. Biden. De plus, Mme Harris est depuis longtemps considérée comme une personnalité importante, capable de dynamiser les groupes de la coalition considérés comme vulnérables : les femmes, les jeunes et les électeurs non blancs.

Mme Harris, ancienne procureure de San Francisco, a été élue en 2010 en tant que première femme noire à occuper le poste de procureur général de Californie. Son élection au Sénat américain en 2016 a fait d’elle la deuxième femme noire seulement dans l’histoire de la chambre.

Fille d’une mère indienne et d’un père jamaïcain, Mme Harris a été choisie comme candidate à la vice-présidence à une époque où de nombreux électeurs réclamaient le changement et l’égalité pour les Noirs, alors que les manifestations en faveur des droits civiques secouaient le pays après le meurtre de George Floyd. Mais son expérience considérable dans le domaine de l’application de la loi – acquise dans les années 1990, période de répression de la criminalité – a été considérée comme un handicap par les démocrates qui prônaient des réformes radicales de la justice pénale.

Aujourd’hui, sa carrière de procureur pourrait être un avantage, selon certains consultants et stratèges démocrates.

Anat Shenker-Osorio, consultante en campagne démocrate et chercheuse en communication qui a exhorté le parti à élever Mme Harris avant même que Mme Biden ne se retire, a indiqué qu’une confrontation potentielle entre Mme Harris et l’ancien président Donald Trump pourrait susciter l’intérêt des électeurs qui avaient prévu ne pas participer à la course.

« C’est presque hollywoodien. Qui s’attaque à un méchant qui a été révélé comme un criminel condamné, à l’exception d’un procureur ? Qui s’attaque à ce méchant qui a commis une série d’actes extraordinairement sexistes, si ce n’est une femme ? Qui s’attaque à ce méchant qui a fait du racisme son jour et sa nuit et du bouc émissaire sa prémisse centrale et sa promesse, si ce n’est une femme de couleur ? »

