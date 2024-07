Lettre de retrait de Joe Biden « Dans l’intérêt de mon parti et de la nation »

Après des semaines de spéculations sur ses capacités physiques et mentales, le président des États-Unis Joe Biden a annoncé dimanche dans une lettre aux Américains qu’il se retirait de la course pour un second mandat à la Maison-Blanche. Voici le texte de cette annonce historique.